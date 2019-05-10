Paulo Senise, ex-TurisRio, é nomeado presidente da Embratur

O cargo de comando da Embratur estava vago desde o fim de março, quando a ex-deputada Teté Bezerra (MDB-MT) pediu demissão. A nomeação do novo titular está formalizada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (10). O governo nomeou ainda Tiago de Souza Bernardes para exercer o cargo de diretor de Marketing e Relações Públicas da Embratur.