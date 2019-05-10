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Nomeação

Paulo Senise, ex-TurisRio, é nomeado presidente da Embratur

O cargo de comando da Embratur estava vago desde o fim de março, quando a ex-deputada Teté Bezerra pediu demissão

Publicado em 

10 mai 2019 às 10:33

Publicado em 10 de Maio de 2019 às 10:33

Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Marcos Corrêa/PR | Arquivo
O presidente da República, Jair Bolsonaro, nomeou Paulo Roberto de Oliveira Senise para o cargo de presidente do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), órgão da estrutura do Ministério do Turismo. Executivo formado em Hotelaria, Paulo Senise já foi presidente da Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio).
O cargo de comando da Embratur estava vago desde o fim de março, quando a ex-deputada Teté Bezerra (MDB-MT) pediu demissão. A nomeação do novo titular está formalizada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (10). O governo nomeou ainda Tiago de Souza Bernardes para exercer o cargo de diretor de Marketing e Relações Públicas da Embratur.

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