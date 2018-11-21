Paulo Hartung: "Não concorro mais. No Espírito Santo"

Hartung não disputou a eleição para tentar o quarto mandato como governador. Crédito: Divulgação

Foi uma noite festiva, de muitos abraços, sorrisos e um agradecimento: Paulo Hartung, na terça-feira, foi homenageado pelo movimento Espírito Santo em Ação pelos serviços que prestou ao Estado em três mandatos de governador.

Menos é mais

Ao agradecer a homenagem dos empresários, PH citou Artur Carlos Gerhardt Santos (que estava presente) e, em tom de brincadeira, lembrou que o ex-governador exerceu apenas um mandato de quatro anos, mas até hoje é reconhecido e bajulado.

Aqui, não

PH aproveitou o exemplo de dr. Artur para explicar por que não disputou a reeleição ao Palácio Anchieta. “Não faz sentido mais concorrer a cargo eletivo, no Espírito Santo”. No Espírito Santo. Foi muito aplaudido.

Um em três

A delegação capixaba ao seminário promovido pela fundação do bilionário brasileiro Jorge Paulo Lemann na Inglaterra está bastante desfalcada: PH confirmou participação, mas Casagrande e Ricardo Ferraço declinaram o convite.

Reta final

PH viaja nesta sexta à noite e reassume o governo dia 1º. Será a última interinidade do vice-governador César Colnago.

Gostou, ficou

Candidato derrotado ao governo do Estado, o empresário Aridelmo Teixeira não desistiu da política.

Black samba

A Black Friday chegou ao samba. A MUG aproveitou a data promocional e está oferecendo a compra antecipada de fantasias, para duas alas, com 25% de desconto (R$ 150) e parcelamento em 3 x sem juros.

Escola amiga

Por falar na MUG, a atual campeã começa a receber em sua quadra escolas de samba convidadas. Neste domingo, é a Piedade; na sexta-feira dia 30, a Novo Império.

Terra de valor

Ana Maria da Silva, diretora da Biblioteca Pública do Estado, é um dos dois bibliotecários brasileiros que estão fazendo um estágio na Espanha.

O martírio do MDB

A Comissão Executiva Nacional do MDB decidiu prorrogar o mandato do seu presidente, Romero Jucá, o senador reprovado nas urnas.

Max com míni

O vereador Max da Mata (PSDB) anuncia que vai mudar parte da sua equipe na Câmara de Vitória até o fim do ano. Quer novo perfil e diminuir o número de assessores de para oito seis.

Suprema atuação

Na reunião da Associação Nacional dos Jornais (ANJ) ontem, em Brasília, o presidente do STF ressaltou a importância da atuação do Supremo nos últimos 30 anos, após a promulgação da Constituição (Lava Jato, impeachment, cassações na Câmara).

Supremo salário

A seguir, Dias Toffoli abriu os braços e se saiu com essa: “É por isso que juiz tem que ganhar bem”. A plateia, formada por editores de jornais de todo o país, preferiu o silêncio.

Quem diria...

Editor experiente conta que as pessoas no entorno de Bolsonaro geralmente são hostis aos jornalistas. Mas por incrível que pareça, segundo ele, as melhores fontes agora são os generais: “São equilibrados, bem-informados e têm consciência da importância do trabalho da Imprensa”, elogia.

Cheirando mal

Hoje, às 18h, na igreja Presbiteriana de Jardim Camburi, tem reunião sobre o Penicão do bairro com a Cesan e moradores.

Não cai no Enem

“Quem já proferiu a célebre frase: “Se continuar nesse tom vamos ter problemas”:

a) a juíza Gabriela Hardt;

b) a minha mulher;

c) a sua mulher;

d) todas as alternativas corretas.

Não está DEMais?

O cálculo é do cientista político Alberto Carlos Almeida: o DEM tem 5,65% dos deputados da Câmara e 16,66% dos futuros ministros (considerando-se 18 ministérios).

Papai Noel chegou

Gilson Gomes Filho, presidente da Câmara de Vereadores de Laranja da Terra, vai anunciar hoje o abono de fim de ano para os nove servidores da Casa: será de R$ 2,5 mil.

Na disputa

A Câmara de Vitória está nas semifinais do Prêmio Inoves de Gestão Pública com os programas “Participa Vitória” e “Emprego Cidadão”.

Alô, Capitão!