Wig Construção E Acabamento moderniza site e amplia lojas para atender com mais conforto e qualidade

Luiz Zardini

Com unidades em Linhares, no Espírito Santo, Eunápolis e Teixeira de Freitas na Bahia, a empresa aposta na expansão das venda pela internet. O site da loja está sendo aperfeiçoado para oferecer aos nossos clientes a possibilidade de comprar sem sair de casa, com entrega rápida. Essa é uma demanda que já vinha crescendo nos últimos anos e que foi intensificada pela pandemia do Coronavírus, afirmou o gerente geral de negócios, Domingos Vazzoler.

Fachada Wig Crédito: Divulgação

A maioria dos setores da economia capixaba foi afetada de alguma forma pela pandemia. Lojistas que atuam na comercialização de materiais de construção também sofreram os impactos, mas em menor escala, apesar das medidas restritivas de funcionamento. Mesmo assim, nos esforçamos para manter as lojas abertas. Nesse período, percebemos que, quem tinha o costume de usar o dinheiro em eventos, festas e viagens decidiu investir uma parte dessa grana na reforma da casa. Acredito, ainda, que o auxílio do Governo Federal tenha contribuído para injetar dinheiro no comércio e manter este e outros setores da economia ativos durante a crise, explicou Domingos.

Modernização da loja

Quem já esteve na Wig em Linhares, já deve ter percebido algumas mudanças no espaço. É que além de ampliar o atendimento via internet, a empresa está focada em oferecer conforto, rapidez e segurança para quem faz questão de comprar diretamente no estabelecimento. A Wig está investimento em ferramentas que vão agilizar o atendimento presencial. Nossas lojas terão um sistema moderno de autoatendimento para oferecer uma experiência ainda mais agradável aos nossos clientes. Em Linhares, estamos na fase final da construção do estacionamento para proporcionar ainda mais conforto, comodidade e segurança, disse o gerente.

Além disso, a Wig já conta com um serviço personalizado, destinado ao atendimento de clientes que precisam de assessoria durante todas as fases da obra. Nossos consultores externos vão até o local e apresentam os produtos que a empresa tem. Ali mesmo o cliente consulta os preços, recebe o orçamento, efetua a compra e aguarda a entrega dos materiais. Esse serviço tem sido solicitado com frequência e contribui para proporcionar uma experiência satisfatória aos nossos parceiros e clientes.

A Wig tem tudo para sua obra

A empresa está em Linhares desde 2019 oferecendo uma imensa variedade de produtos que toda a obra precisa: itens para pintura, material elétrico, peças para banheiro e cozinha, esquadrias, fechaduras, máquinas, ferramentas, pisos, revestimentos, telhas, tubos, eletroportáteis, entre outros. O ano de 2020 tem sido repleto de desafios, mas a Wig traçou metas seguras de crescimento: seja por meio de lojas físicas ou pela internet. Estamos otimistas com a recuperação da crise econômica gerada pela pandemia e temos boas perspectivas para o futuro, já que este setor tem demonstrado sua força mesmo diante de tantas dificuldades, finalizou Domingos.