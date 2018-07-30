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Automação residencial

Viver na casa do futuro pode ser acessível

Empreendimento de médio padrão será entregue com automação residencial instalada

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 16:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2018 às 16:52
Já pensou em adequar a temperatura do quarto pelo smartphone antes mesmo de chegar em casa? Acender as lâmpadas da cozinha ou ligar a TV no seu canal preferido? Parecem cenas de filmes futuristas, mas tudo isso é possível por meio da automação residencial.
A tecnologia, que até pouco tempo só era oferecida em imóveis de luxo, está disponível nas unidades do edifício Myrthes Vieira, do Grupo Proeng, que têm preço inicial de R$ 375 mil. O lançamento será construído na Praia da Costa e terá apartamentos de dois e três quartos com metragem entre 59 m² e 82 m².
A praticidade e a comodidade de gerenciar aparelhos e equipamentos à distância, por meio de aplicativo, estão ganhando espaço. Com ajuda da internet, tudo agora está conectado. Os apartamentos do Myrthes serão entregues com a automação residencial já instalada e funcionando, um diferencial para imóveis de médio padrão, afirma o diretor-geral do Grupo Proeng, Antônio Pereira Gonçalves.
Além da comodidade, o engenheiro eletricista Rogério Ribeiro explica que a automação é também é solução para ampliar a eficiência energética. Uma automação bem desenvolvida garante o retorno do investimento, trazendo uma redução no consumo de energia elétrica de até 40%.
No Myrthes Vieira, o kit de automação instalado será sem fio, composto por uma central, um controle e um interruptor. Ele será entregue no final da obra, instalado e configurado no quarto, na sala ou na cozinha, de acordo com a escolha do cliente. O sistema pode ser interligado com todos os aparelhos com infravermelho do apartamento e até três pontos de iluminação, explica Antônio.
Mais inovação
O prédio também terá outros itens inovadores, voltados para a sustentabilidade, que economizam até 25% de energia nas áreas comuns. Entre eles, lâmpadas de LED, elevadores econômicos e sensores de presença no hall. Além disso, terá sistema de captação de água da chuva e do ar-condicionado para utilização nas áreas comuns e na lavagem de carros. O conceito também está no ponto de abastecimento para carro elétrico e no bicicletário com bicicletas compartilhadas.
Edifício Myrthes Vieira
Grupo Proeng
Myrthes Vieira - Fachada Crédito: Proeng
Localização: Rua Desembargador Augusto Botelho, Praia da Costa, Vila Velha.
Unidades: 2 e 3 quartos entre 59 m² e 82 m²
Lazer: lounge, salão de festas, home theater, brinquedoteca, espaço das mães, fitness, piscina, piscina coberta, deck molhado e sauna
Telefone para vendas: 3229-1022

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