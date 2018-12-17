Vitória terá a primeira Eco Escola do ES

Será inaugurado no próximo ano, em Vitória, a primeira escola considerada Eco Escola do Estado: o Centro de Educação Infantil Árvore do Saber (Ceias) Crédito: Divulgação

Muito se fala sobre a importância de cuidar do nosso meio ambiente, e de como a fauna e a flora estão ameaçadas. E para atingir resultados nessa longa empreitada, é necessário preparar as futuras gerações para serem uma força-tarefa para mudar o quadro e aprender, desde pequenas, como conservar o mundo onde vivem.

Com esse intuito, será inaugurado no próximo ano, em Vitória, a primeira escola considerada Eco Escola do Estado: o Centro de Educação Infantil Árvore do Saber (Ceias). Os orientadores educacionais vão utilizar uma metodologia educacional voltada para as questões ambientais nas séries do Ensino Infantil.

Segundo a diretora do conselho administrativo da escola, Julyana Covre, a escola vai se basear no modelo pedagógico de educação no quintal, com área para educação e diversão. Vamos usar as questões do meio ambiente como uma forma de dinamizar outros aprendizados. Na parte interior da escola, não existem salas fechadas, os ambientes são individualizados, mas, ao mesmo tempo, integrados.

O cotidiano escolar se inspira na Escola da Ponte, em Portugal, que carrega o selo de Escola sem paredes, com espaços de aprendizagens, articulados pela organização de tempo, projetos e brincadeiras.

O Ceias vai contar com amplo espaço verde, de mais de 200 metros, com horta educacional, pomar, coleta seletiva de lixo, composteira, e área de lazer e integração das crianças, que poderão brincar fora da sala de aula e, ao mesmo tempo, aprender desde cedo a importância da preservação do meio ambiente.

Segundo Julyana, foram mais de 2 anos de estudo e planejamento para a implantação deste modelo de educação, inspirados por Rubem Alves: o conhecimento é uma árvore que cresce da vida.

Planejamento

Neste primeiro ano, serão oferecidas 70 vagas para alunos de seis meses a seis anos, sendo oito para berçário Crédito: Divulgação

Neste primeiro ano, serão oferecidas 70 vagas para alunos de seis meses a seis anos, sendo oito para berçário; e as demais, para as séries iniciais, que serão atendidas em período integral ou meio período. A escola também ficará aberta, um sábado por mês, para visitação dos alunos e seus familiares.

A figura do professor será desempenhada por orientadores educacionais, responsáveis por desenvolver a autonomia nas crianças. No espaço verde da escola, os alunos vão contar com o auxílio de um biólogo, que fará o papel de orientador ambiental, explica Julyana.

A diretora explica, ainda, que a escola vai aliar as questões ambientais com modernas ferramentas de ensino, como o uso de Espaço Maker, Espaço de Arte, Espaço Multimídia, sala de estudo humanizado, entre outros. O planejamento ecologicamente sustentável foi posto em prática já durante a construção da escola, já que o material usado na obra não gera resíduo.

A escola vai aliar as questões ambientais com modernas ferramentas de ensino, como o uso de Espaço Maker, Espaço de Arte, Espaço Multimídia, sala de estudo humanizado, entre outros Crédito: Divulgação

SERVIÇO

Centro de Educação Infantil Árvore do Saber (Ceias)

Endereço: Avenida Carlos Moreira Lima, 551, Bento Ferreira, Vitória

Tel.: (27) 98148-5176

Vagas: 70 vagas (8 para berçário), de seis meses a 6 anos

Início das aulas: 11/02