Viradão Vitória chega à 3ª edição com 30 horas de atrações culturais no Centro

Nina Becker se apresenta sábado, às 20h40, na Casa Porto Crédito: Divulgação

Com a proposta de apresentar a diversidade cultural capixaba durante 30 horas, o Viradão Vitória chega a sua 3ª edição, nos dias 7 e 8 de setembro, das 16 horas de sexta-feira às 22 horas de sábado, no Centro Histórico da capital, dentro das comemorações de 467 Anos de Vitória.

Na programação, 88 atrações que passeiam por diversos estilos musicais - que vão do rap ao samba, do rock à MPB, do congo à música instrumental -, além do teatro, da dança, da literatura e da participação dos coletivos e produtores culturais do Centro. Criando, assim, um olhar plural sobre a produção cultural local, em 30 horas de diversão para capixabas e turistas.

Atrações Convidadas

Dona Onete faz show sexta-feira, às 17h05, na Casa Porto Crédito: Divulgação

Seguindo a tendência de ser um evento plural, o Viradão Vitória abre espaço para atrações convidadas que ampliam o intercâmbio entre a Capital e o que acontece culturalmente em outras partes do Brasil. Neste ano, as atrações convidadas do Viradão Vitória são o cantor capixaba Silva, a cantora nortista Dona Onete e a carioca Nina Becker.

Edital e artistas selecionados

A programação do Viradão Vitória foi organizada a partir de edital público, elaborado com o objetivo de tornar mais transparente e democrática a escolha e a participação dos agentes da cultura. Foram selecionados artistas e produtores culturais de diferentes linguagens: música, teatro, performance, dança, literatura, vídeo mapping e outras.

Bandas novas

Um dos diferenciais deste ano é o palco destinado à apresentação de bandas novas. Os artistas foram selecionados por meio de edital público. Poderiam se inscrever bandas, conjuntos ou grupos com até dois anos de carreira, com repertório autoral ou não, de qualquer estilo musical.

Espaços Públicos Abertos

Boa parte das apresentações acontecerá em espaços públicos abertos, como o Parque Moscoso; as ruas Sete, Gama Rosa e Professor Baltazar; nas praças Oito e Ubaldo Ramalhete; além da Escadaria do Rosário e da Avenida Jerônimo Monteiro.

Espaços Culturais Edificados

Além da rua, espaços públicos culturais do Centro, municipais e estaduais, receberão parte da programação do Viradão Vitória. São eles: Casa Porto das Artes Plásticas, Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi (Fafi), Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas (Mucane), Biblioteca Pública Municipal Adelpho Poli Monjardim, Galeria Homero Massena, Museu de Arte do Espírito Santo (Maes) e Palácio Anchieta.

Festival de Cinema de Vitória

Um dos festivais de cinema mais importantes do país, que comemora 25 anos em 2018, o Festival de Cinema de Vitória, também faz parte do Viradão Vitória. Além da programação cinematográfica, o lounge do evento receberá uma série de atividades, com destaque para o pocket show da cantora e atriz Zezé Motta.

Coletivos e Produtores do Centro

Comprovando o potencial do Centro Histórico para a produção cultural, o Viradão Vitória conta com a parceria de seis agentes culturais (produtores, coletivos, grupos e outros) que estão instalados na região. São eles: Casa da Stael, Galeria Virginia Tamanini, Má Companhia, Mercado do Vinil, O Parque e Espaço Vintage.

Trânsito, táxis e ônibus

O evento Viradão Vitória fará com que haja interdição total de vias de Vitória do dia 6 ao dia 9 de setembro por parte da Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran). As mudanças servirão também aos ônibus, que terão o percurso na região alterado. Haverá também reforço de táxi com a oferta de um número maior de veículos nos pontos existentes.

Segurança

Nos locais de interdição no Centro de Vitória, agentes de trânsito estarão dispostos em diferentes pontos para orientar o fluxo de veículos e informar aos motoristas as rotas alternativas. A Guarda Civil Municipal de Vitória também escalou agentes de proteção comunitária para atuar no Centro da Capital.

Limpeza pública

A varrição diurna e noturna da cidade será mantida. Durante todo o evento haverá limpeza contínua nos locais públicos destinados às apresentações. Além disso, a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Vitória (ASCAMARE) estará presente durante todo o evento fazendo a coleta seletiva de resíduos.

Banheiros

O público que for conferir o Viradão Vitória vai contar com 130 banheiros químicos, espalhados por todo o trajeto do evento. Parte deles com acessibilidade para pessoas com deficiência e/ ou mobilidade reduzida.

Cadastro de moradores

O morador que reside no Centro, no perímetro em que acontecerão as interdições de trânsito, terá direito a um trânsito livre para circular na região. O cadastro será feito na Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi, nesta quarta-feira (29) e na quinta-feira (30), das 11 às 18 horas. Os interessados devem levar um documento com foto, documentos do veículo e comprovante de residência.

A partir desta quarta-feira, a equipe do Papo da Cidade também irá realizar uma série de visitas para apresentar o evento Viradão Vitória para os moradores da região e explicar todo o funcionamento e logística do projeto, além das informações sobre o cadastro para o trânsito livre.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Silva é a principal atração da sexta-feira, com show Às 21h05 na Praça 8 Crédito: Divulgação

Sexta-feira (7)

CASA PORTO

16h - Mercado da Casa Porto

16h -Exposição Territórios Internos

17h -Poesia - Suely Bispo

17h05 - Show - Dona Onete

18h30 - Cortejo - Bandas de Congo Panela de Barro e Amores da Lua

19h - DJ Alien

CASA DA STAEL

16- Exposição  Animais Imaginários  Coletivo Imagine

Feira Criativa Mercado Autoral Capixaba (MAC)

Palco Aberto

16h30 - Sarau na Calçada

19h30 - Música ao vivo

20h - Intervenção Fashion Urbana A Casa na Rua  com alunos de moda do Vasco Coutinho

MAES

18h - MAES na Fachada - Intervenção artística com projeção de videoarte do acervo do museu e de jovens artistas na fachada do MAES

GALERIA VIRGÍNIA TAMANINI

16h - Virados II - Exposição Coletiva de Artistas do Sindiappes

GALERIA HOMERO MASSENA

16h - Visitas mediadas à Exposição Amas - Fisionomias e Desmembramentos do artista Luciano Feijão

19h - Lançamento do catálogo Amas - Fisionomias e Desmembramentos do artista Luciano Feijão

MÁ COMPANHIA

16h - Espetáculo Pedra de Ivna Messina

AV. JERÔNIMO MONTEIRO

16h - Viradão Gastronômico

18h - Projeção Vídeo Mapping - Pixx Fluxx

FAFI

18h - Grupo Pimenta Dance Ballet e Arte

18h30 - Dança - A Morte do Cisne - Bailarina: Diedra Rovena/ Coreografia: Gil Mendes - Fafi

Dança - Ópera do Malandro - Coreografia: Susan Calmon  Fafi

Dança - Estúpido Cupido - Coreografia: Karla Rodrigues  Fafi

Dança - Fantasma do Tempo - Bailarina: Júlia Galter/ Coreografia: Cassia dos Santos  Fafi

Dança - Hippies - Coreografia: Gil Mendes _ Fafi

Dança - Latin/ Jazz/ Pop/ Jazz - Coreografia: Susan Calmon  Fafi

19h - Performance - O que te diz meu Corpo? - Geovanni Lima

19h - Espetáculo de Teatro - Outros: Uma Experiência entre Dança e Performance - Coletivo Corpus Kardia

20h40 - Show - Lordose pra Leão

RUA SETE

16h - Mercado do Vinil

PRAÇA COSTA PEREIRA

16h - Feira Sabor e Arte

PRAÇA UBALDO RAMALHETE

18h - Show - Orizonti Sexteto  Wanderson Lopes

20h - Espetáculo de Dança - Experimento - A Dança que a Cidade Dança

20h45 - Show - Duo Alma Viva  Daniel Tapia

22h30 - Show - Apoteose Capixaba - Pedro de Alcântara

ESCADARIA DO ROSÁRIO

18h - DJs

20h - Show - Tiago Set

22h - Show - Suspeitos Na Mira

23h30 - Batalha de MCs

RELÓGIO PRAÇA 8

17h - Exposição de Carros Antigos

22h30 - Show - Juliano Rabujah

00h - Espetáculo de Dança - Movimento Urbano - Cia Vitória Street Dance

00h30 - Show - Joana Bentes

2h - DJ Gustavo Txai

PRAÇA 8

19h - Poesia - Suely Bispo

19h05 - Show - André Prando

21h05 - Show - Silva

PARQUE MOSCOSO

18h - Show - Seresta - Oliveira Som

FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA  LOUNGE - TEATRO CARLOS GOMES

16h30 - Show - BatuQdellas

19h - 22ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas

Apenas o que você precisa saber sobre mim (Maria Augusta V. Nunes, FIC, 15, SC)

Da curva pra cá (João Oliveira, FIC, 19, ES)

Vaca Profana (René Guerra, FIC, 16, SP)

Esperando o sábado (Erica Sansil, DOC, 14, RJ)

20h - 8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas - Teatro Carlos Gomes

A Cidade dos Piratas (Otto Guerra, ANI, 89, RS/SP)

22h - Show - Atendendo a Pedidos - Zezé Motta

00h - Show - Melanina MCs

01h30 - Show - As Alquimistas

02h30 - Show - Xá da Índia

DJ Rafa Cisne

Sábado (8)

PALÁCIO ANCHIETA

9h - Visita Mediada - Exposição Alvorada

9h40 - Oficina Educativa - técnicas e temática da Exposição Alvorada

10h30 - Teatro de Fantoches - O Palácio na Ilha de Vitória

16h - Teatro de Fantoches - O Palácio na Ilha de Vitória

MAES

10h - Visitação à Exposição - Mergulho - Estratégias para Emergir

14h - Oficina de Origami com equipe educativa do MAES

GALERIA HOMERO MASSENA

10h - Visitas mediadas à Exposição  Amas: Fisionomias e Desmembramentos - Luciano Feijão

FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA  LOUNGE - TEATRO CARLOS GOMES

6h - Sessão Vitrine Petrobras no Festival de Cinema de Vitória  Sessão da Madrugada

Waiting For B. (Paulo César Toledo e Abigail Spindel, DOC, 71, RJ)

13h - Sessão com Audiodescrição - A Mulher do Treze (Rejane Kasting Arruda, FIC,17, ES)

14h  3ª Mostra Cinema e Negritude

Maria (Vinicius Campos, FIC, 12, SP)

Onde você ancora seus silêncios? (Charlene Bicalho, EXP, 3, ES)

Eu sou o super-homem (Rodrigo Batista, FIC, 19, SP)

Òpárá de òsún: quando tudo nasce (Pâmela Peregrino, ANI, 4, BA)

Algum romance transitório (Caio Casagrande, FIC, 15, RJ)

Quem perdeu o telhado em troca recebe as estrelas (Henrique Zanoni, FIC, 14, SP)

16h30 - Sessão Especial - Somos Capixabas

17h30  Lançamento de Livros

Os Incontestáveis (Saulo Ribeiro, Editora Cousa/Patuá, 138 páginas, 2018)

Temporária (Aline Prúcoli, Editora Cousa, 119 páginas, 2018)

Breviário do silêncio (Anaximandro Amorim, Editora Cousa, 80 páginas, 2018)

Reis de Paus (Luiz Carlos Lacerda, Editora Mariposa Cartonera, 66 páginas, 2017)

Memórias das Ruínas de Creta (Bernardette Lyra, Editora a lápis, 63 páginas, 2018)

19h - 8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas

Diante dos Meus Olhos (André Félix, DOC, 81, ES)

20h30 - Sessão Especial de Encerramento

Boca de Fogo (Luciano Pérez Fernández, DOC, 9, PE)

Nova Iorque (Léo Tabosa, FIC, 24, PE)

21h30 - Premiação e Encerramento do 25º Festival de Cinema de Vitória Teatro Carlos Gomes

22h - Show - Banda Tuyo

DJ Jesus Dread

PARQUE MOSCOSO  EVENTO DE PARABÉNS

08h - Leitura no Parque - Viagem pela Literatura

09h - Contação de História - Boneca Lili: Alexandra Dantas - Viagem pela Literatura

09h - Capoeira  Contra Mestre André Fadini e alunos do Circuito Cultural

09h30 - Dança Urbana - Grupo GLAD CREW - Circuito Cultural

10h - Parabéns para Vitória  com a Banda Marcial EMEF Heloísa Abreu Judice de Mattos

10h20 - Espetáculo de Teatro - O Capacete Mágico

11h - Show - No Seu Abracinho

12h - Projeto Circo nas Ruas

CASA DA STAEL

10h - Exposição  Animais Imaginários  Coletivo Imagine

Feira Criativa Mercado Autoral Capixaba (MAC)

11h - Aniversário de Seis Anos do Samba da Xepa

12h - Almoço Musical  Show Sair do Mar  Banda Gauche

16h - Palco Aberto

20h30 - Banda Severino

MUCANE

13h - Exposição - Afro-tons de Zacimbas a Suelys: Vozes e Olhares Múltiplos - Coletivo Afro-tons

13h - Feijoada do Mucane - Ubuntu Quitutes

15h30 - Espetáculo de Dança - Negros de Todas as Cores - Companhia de Dança Afro Negraô

16h - Show - Samba Pras Moças

PRAÇA 8

17h15 - Poesia - Roberto dos Reis

17h20 - Show - Pop Jazz (homenagem a Alexandre Lima)

20h30 - Show - Herança Negra

RELÓGIO PRAÇA 8

13h - Exposição de Carros Antigos

13h - DJ Pedro Caztilla

15h - Show - Dan Abranches

16h30 - Performance  Corpores: Sinestesia das Cores - Rodolfo Talles

19h - Show - Gavi

AV. JERÔNIMO MONTEIRO

16h - Viradão Gastronômico

18h - Projeção Vídeo Mapping - Pixx Fluxx

QUADRA DA ESCOLA DE SAMBA PIEDADE  Pça Mário de Oliveira Silva nº 90

19h - Final da Escolha do Samba Enredo

RUA GAMA ROSA

11h - Feijoada da Casa de Bamba com música ao vivo

FAFI

17h - Espetáculo de Teatro - Os Sequestrados - Edilamar Fogos Produções e Grupo Seis e Meia

17h50 - Espetáculo de Dança - A Rua é Nossa - Mostra de Danças Urbanas

18h20 - Show - 30 anos de Resistência - Grupo América 4

19h50 - Espetáculo de Teatro - Ser (Tão)  Coletivo Emaranhado

20h30 - Show - Forró Bem Ti Vi

CASA PORTO

14h - Mercado da Casa Porto

14h - Exposição - Territórios Internos

14h - DJ Deb Schulz  Projeto Rap Femme

16h - Show - Big Band UFES - Festival de Bandas Novas

17h10 - Show  Moreati - Festival de Bandas Novas

18h20 - Show - Rodrigo Novo - Festival de Bandas Novas

19h30 - Show - Gabriela Brown - Festival de Bandas Novas

20h40 - Show - Nina Becker

PRAÇA UBALDO RAMALHETE

16h - Poesia - Roberto dos Reis

16h05 - Show - Fábio do Carmo toca Baden Powell

17h35 - Espetáculo de Dança - Bloco do Eu Sozinha - Yuriê Perazzini

18h05 - Show - Chorinho nas Ruas

20h05 - Show - Trio Ventaca

BIBLIOTECA  SARAU

14h - Banca Troca de Livros - Biblioteca

14h - Lançamento e Relançamento de livros

Bernadete Lyra - Memórias das ruínas de Creta

Neusa Jordem - Ciça, boa de bola e Perdidos na Floresta (infantojuvenil)

Sonia Maria da Costa Barreto - Guigui (infantojuvenil)

Sonia Rosseto - A panela encantada (infantojuvenil)

Anaximandro Amorim - O breviário do silêncio - Poesia

Ester Abreu - O lagarto amedrontado no jardim - (infantojuvenil)

Renata Bomfim - Colóquio das árvores  (poesia)

Regina Menezes Loureiro - Itaguaçu: primeiras fazendas, dias atuais

Maria José Menezes - O lobo e a corneta (infantojuvenil)

Mônica Porto - Historieta de uma flor, a Julieta (infantojuvenil)

Eliana Zandonade - Uma bela noite (infantojuvenil)

Elizabeth Martins - O jardim de Laila (infantojuvenil)

Ilvan Filho - Amigo fiel (infantojuvenil)

16h - Sarau - Verbo Intransitivo - Grupo Z de Teatro (Fernando Marques, Alê Bertoli e Daniel Boone)/ Performance com Felipe Mourad/ Música com Alessandra Biato/ Ator Permormer Luiz Carlos Cardoso e Culinária Reinaldo Resende (LABIA)

PARQUE MOSCOSO

18h - Show - Trio Nessos

20h - Recital - Léo de Paula