Viradão Vitória chega à 3ª edição com 30 horas de atrações culturais no Centro

Com a proposta de apresentar a diversidade cultural capixaba durante 30 horas, o Viradão Vitória chega a sua 3ª edição, nos dias 7 e 8 de setembro, das 16 horas de sexta-feira às 22 horas de sábado, no Centro Histórico da capital, dentro das comemorações de 467 Anos de Vitória.
Na programação, 88 atrações que passeiam por diversos estilos musicais - que vão do rap ao samba, do rock à MPB, do congo à música instrumental -, além do teatro, da dança, da literatura e da participação dos coletivos e produtores culturais do Centro. Criando, assim, um olhar plural sobre a produção cultural local, em 30 horas de diversão para capixabas e turistas.
Atrações Convidadas
Seguindo a tendência de ser um evento plural, o Viradão Vitória abre espaço para atrações convidadas que ampliam o intercâmbio entre a Capital e o que acontece culturalmente em outras partes do Brasil. Neste ano, as atrações convidadas do Viradão Vitória são o cantor capixaba Silva, a cantora nortista Dona Onete e a carioca Nina Becker.
Edital e artistas selecionados
A programação do Viradão Vitória foi organizada a partir de edital público, elaborado com o objetivo de tornar mais transparente e democrática a escolha e a participação dos agentes da cultura. Foram selecionados artistas e produtores culturais de diferentes linguagens: música, teatro, performance, dança, literatura, vídeo mapping e outras.
Bandas novas
Um dos diferenciais deste ano é o palco destinado à apresentação de bandas novas. Os artistas foram selecionados por meio de edital público. Poderiam se inscrever bandas, conjuntos ou grupos com até dois anos de carreira, com repertório autoral ou não, de qualquer estilo musical.
Espaços Públicos Abertos
Boa parte das apresentações acontecerá em espaços públicos abertos, como o Parque Moscoso; as ruas Sete, Gama Rosa e Professor Baltazar; nas praças Oito e Ubaldo Ramalhete; além da Escadaria do Rosário e da Avenida Jerônimo Monteiro.
Espaços Culturais Edificados
Além da rua, espaços públicos culturais do Centro, municipais e estaduais, receberão parte da programação do Viradão Vitória. São eles: Casa Porto das Artes Plásticas, Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi (Fafi), Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas (Mucane), Biblioteca Pública Municipal Adelpho Poli Monjardim, Galeria Homero Massena, Museu de Arte do Espírito Santo (Maes) e Palácio Anchieta.
Festival de Cinema de Vitória
Um dos festivais de cinema mais importantes do país, que comemora 25 anos em 2018, o Festival de Cinema de Vitória, também faz parte do Viradão Vitória. Além da programação cinematográfica, o lounge do evento receberá uma série de atividades, com destaque para o pocket show da cantora e atriz Zezé Motta.
Coletivos e Produtores do Centro
Comprovando o potencial do Centro Histórico para a produção cultural, o Viradão Vitória conta com a parceria de seis agentes culturais (produtores, coletivos, grupos e outros) que estão instalados na região. São eles: Casa da Stael, Galeria Virginia Tamanini, Má Companhia, Mercado do Vinil, O Parque e Espaço Vintage.
Trânsito, táxis e ônibus
O evento Viradão Vitória fará com que haja interdição total de vias de Vitória do dia 6 ao dia 9 de setembro por parte da Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran). As mudanças servirão também aos ônibus, que terão o percurso na região alterado. Haverá também reforço de táxi com a oferta de um número maior de veículos nos pontos existentes.
Segurança
Nos locais de interdição no Centro de Vitória, agentes de trânsito estarão dispostos em diferentes pontos para orientar o fluxo de veículos e informar aos motoristas as rotas alternativas. A Guarda Civil Municipal de Vitória também escalou agentes de proteção comunitária para atuar no Centro da Capital.
Limpeza pública
A varrição diurna e noturna da cidade será mantida. Durante todo o evento haverá limpeza contínua nos locais públicos destinados às apresentações. Além disso, a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Vitória (ASCAMARE) estará presente durante todo o evento fazendo a coleta seletiva de resíduos.
Banheiros
O público que for conferir o Viradão Vitória vai contar com 130 banheiros químicos, espalhados por todo o trajeto do evento. Parte deles com acessibilidade para pessoas com deficiência e/ ou mobilidade reduzida.
Cadastro de moradores
O morador que reside no Centro, no perímetro em que acontecerão as interdições de trânsito, terá direito a um trânsito livre para circular na região. O cadastro será feito na Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi, nesta quarta-feira (29) e na quinta-feira (30), das 11 às 18 horas. Os interessados devem levar um documento com foto, documentos do veículo e comprovante de residência.
A partir desta quarta-feira, a equipe do Papo da Cidade também irá realizar uma série de visitas para apresentar o evento Viradão Vitória para os moradores da região e explicar todo o funcionamento e logística do projeto, além das informações sobre o cadastro para o trânsito livre.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
Sexta-feira (7)
CASA PORTO
16h - Mercado da Casa Porto
16h -Exposição Territórios Internos
17h -Poesia - Suely Bispo
17h05 - Show - Dona Onete
18h30 - Cortejo - Bandas de Congo Panela de Barro e Amores da Lua
19h - DJ Alien
CASA DA STAEL
16- Exposição Animais Imaginários Coletivo Imagine
Feira Criativa Mercado Autoral Capixaba (MAC)
Palco Aberto
16h30 - Sarau na Calçada
19h30 - Música ao vivo
20h - Intervenção Fashion Urbana A Casa na Rua com alunos de moda do Vasco Coutinho
MAES
18h - MAES na Fachada - Intervenção artística com projeção de videoarte do acervo do museu e de jovens artistas na fachada do MAES
GALERIA VIRGÍNIA TAMANINI
16h - Virados II - Exposição Coletiva de Artistas do Sindiappes
GALERIA HOMERO MASSENA
16h - Visitas mediadas à Exposição Amas - Fisionomias e Desmembramentos do artista Luciano Feijão
19h - Lançamento do catálogo Amas - Fisionomias e Desmembramentos do artista Luciano Feijão
MÁ COMPANHIA
16h - Espetáculo Pedra de Ivna Messina
AV. JERÔNIMO MONTEIRO
16h - Viradão Gastronômico
18h - Projeção Vídeo Mapping - Pixx Fluxx
FAFI
18h - Grupo Pimenta Dance Ballet e Arte
18h30 - Dança - A Morte do Cisne - Bailarina: Diedra Rovena/ Coreografia: Gil Mendes - Fafi
Dança - Ópera do Malandro - Coreografia: Susan Calmon Fafi
Dança - Estúpido Cupido - Coreografia: Karla Rodrigues Fafi
Dança - Fantasma do Tempo - Bailarina: Júlia Galter/ Coreografia: Cassia dos Santos Fafi
Dança - Hippies - Coreografia: Gil Mendes _ Fafi
Dança - Latin/ Jazz/ Pop/ Jazz - Coreografia: Susan Calmon Fafi
19h - Performance - O que te diz meu Corpo? - Geovanni Lima
19h - Espetáculo de Teatro - Outros: Uma Experiência entre Dança e Performance - Coletivo Corpus Kardia
20h40 - Show - Lordose pra Leão
RUA SETE
16h - Mercado do Vinil
PRAÇA COSTA PEREIRA
16h - Feira Sabor e Arte
PRAÇA UBALDO RAMALHETE
18h - Show - Orizonti Sexteto Wanderson Lopes
20h - Espetáculo de Dança - Experimento - A Dança que a Cidade Dança
20h45 - Show - Duo Alma Viva Daniel Tapia
22h30 - Show - Apoteose Capixaba - Pedro de Alcântara
ESCADARIA DO ROSÁRIO
18h - DJs
20h - Show - Tiago Set
22h - Show - Suspeitos Na Mira
23h30 - Batalha de MCs
RELÓGIO PRAÇA 8
17h - Exposição de Carros Antigos
22h30 - Show - Juliano Rabujah
00h - Espetáculo de Dança - Movimento Urbano - Cia Vitória Street Dance
00h30 - Show - Joana Bentes
2h - DJ Gustavo Txai
PRAÇA 8
19h - Poesia - Suely Bispo
19h05 - Show - André Prando
21h05 - Show - Silva
PARQUE MOSCOSO
18h - Show - Seresta - Oliveira Som
FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA LOUNGE - TEATRO CARLOS GOMES
16h30 - Show - BatuQdellas
19h - 22ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas
Apenas o que você precisa saber sobre mim (Maria Augusta V. Nunes, FIC, 15, SC)
Da curva pra cá (João Oliveira, FIC, 19, ES)
Vaca Profana (René Guerra, FIC, 16, SP)
Esperando o sábado (Erica Sansil, DOC, 14, RJ)
20h - 8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas - Teatro Carlos Gomes
A Cidade dos Piratas (Otto Guerra, ANI, 89, RS/SP)
22h - Show - Atendendo a Pedidos - Zezé Motta
00h - Show - Melanina MCs
01h30 - Show - As Alquimistas
02h30 - Show - Xá da Índia
DJ Rafa Cisne
Sábado (8)
PALÁCIO ANCHIETA
9h - Visita Mediada - Exposição Alvorada
9h40 - Oficina Educativa - técnicas e temática da Exposição Alvorada
10h30 - Teatro de Fantoches - O Palácio na Ilha de Vitória
16h - Teatro de Fantoches - O Palácio na Ilha de Vitória
MAES
10h - Visitação à Exposição - Mergulho - Estratégias para Emergir
14h - Oficina de Origami com equipe educativa do MAES
GALERIA HOMERO MASSENA
10h - Visitas mediadas à Exposição Amas: Fisionomias e Desmembramentos - Luciano Feijão
FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA LOUNGE - TEATRO CARLOS GOMES
6h - Sessão Vitrine Petrobras no Festival de Cinema de Vitória Sessão da Madrugada
Waiting For B. (Paulo César Toledo e Abigail Spindel, DOC, 71, RJ)
13h - Sessão com Audiodescrição - A Mulher do Treze (Rejane Kasting Arruda, FIC,17, ES)
14h 3ª Mostra Cinema e Negritude
Maria (Vinicius Campos, FIC, 12, SP)
Onde você ancora seus silêncios? (Charlene Bicalho, EXP, 3, ES)
Eu sou o super-homem (Rodrigo Batista, FIC, 19, SP)
Òpárá de òsún: quando tudo nasce (Pâmela Peregrino, ANI, 4, BA)
Algum romance transitório (Caio Casagrande, FIC, 15, RJ)
Quem perdeu o telhado em troca recebe as estrelas (Henrique Zanoni, FIC, 14, SP)
16h30 - Sessão Especial - Somos Capixabas
17h30 Lançamento de Livros
Os Incontestáveis (Saulo Ribeiro, Editora Cousa/Patuá, 138 páginas, 2018)
Temporária (Aline Prúcoli, Editora Cousa, 119 páginas, 2018)
Breviário do silêncio (Anaximandro Amorim, Editora Cousa, 80 páginas, 2018)
Reis de Paus (Luiz Carlos Lacerda, Editora Mariposa Cartonera, 66 páginas, 2017)
Memórias das Ruínas de Creta (Bernardette Lyra, Editora a lápis, 63 páginas, 2018)
19h - 8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas
Diante dos Meus Olhos (André Félix, DOC, 81, ES)
20h30 - Sessão Especial de Encerramento
Boca de Fogo (Luciano Pérez Fernández, DOC, 9, PE)
Nova Iorque (Léo Tabosa, FIC, 24, PE)
21h30 - Premiação e Encerramento do 25º Festival de Cinema de Vitória Teatro Carlos Gomes
22h - Show - Banda Tuyo
DJ Jesus Dread
PARQUE MOSCOSO EVENTO DE PARABÉNS
08h - Leitura no Parque - Viagem pela Literatura
09h - Contação de História - Boneca Lili: Alexandra Dantas - Viagem pela Literatura
09h - Capoeira Contra Mestre André Fadini e alunos do Circuito Cultural
09h30 - Dança Urbana - Grupo GLAD CREW - Circuito Cultural
10h - Parabéns para Vitória com a Banda Marcial EMEF Heloísa Abreu Judice de Mattos
10h20 - Espetáculo de Teatro - O Capacete Mágico
11h - Show - No Seu Abracinho
12h - Projeto Circo nas Ruas
CASA DA STAEL
10h - Exposição Animais Imaginários Coletivo Imagine
Feira Criativa Mercado Autoral Capixaba (MAC)
11h - Aniversário de Seis Anos do Samba da Xepa
12h - Almoço Musical Show Sair do Mar Banda Gauche
16h - Palco Aberto
20h30 - Banda Severino
MUCANE
13h - Exposição - Afro-tons de Zacimbas a Suelys: Vozes e Olhares Múltiplos - Coletivo Afro-tons
13h - Feijoada do Mucane - Ubuntu Quitutes
15h30 - Espetáculo de Dança - Negros de Todas as Cores - Companhia de Dança Afro Negraô
16h - Show - Samba Pras Moças
PRAÇA 8
17h15 - Poesia - Roberto dos Reis
17h20 - Show - Pop Jazz (homenagem a Alexandre Lima)
20h30 - Show - Herança Negra
RELÓGIO PRAÇA 8
13h - Exposição de Carros Antigos
13h - DJ Pedro Caztilla
15h - Show - Dan Abranches
16h30 - Performance Corpores: Sinestesia das Cores - Rodolfo Talles
19h - Show - Gavi
AV. JERÔNIMO MONTEIRO
16h - Viradão Gastronômico
18h - Projeção Vídeo Mapping - Pixx Fluxx
QUADRA DA ESCOLA DE SAMBA PIEDADE Pça Mário de Oliveira Silva nº 90
19h - Final da Escolha do Samba Enredo
RUA GAMA ROSA
11h - Feijoada da Casa de Bamba com música ao vivo
FAFI
17h - Espetáculo de Teatro - Os Sequestrados - Edilamar Fogos Produções e Grupo Seis e Meia
17h50 - Espetáculo de Dança - A Rua é Nossa - Mostra de Danças Urbanas
18h20 - Show - 30 anos de Resistência - Grupo América 4
19h50 - Espetáculo de Teatro - Ser (Tão) Coletivo Emaranhado
20h30 - Show - Forró Bem Ti Vi
CASA PORTO
14h - Mercado da Casa Porto
14h - Exposição - Territórios Internos
14h - DJ Deb Schulz Projeto Rap Femme
16h - Show - Big Band UFES - Festival de Bandas Novas
17h10 - Show Moreati - Festival de Bandas Novas
18h20 - Show - Rodrigo Novo - Festival de Bandas Novas
19h30 - Show - Gabriela Brown - Festival de Bandas Novas
20h40 - Show - Nina Becker
PRAÇA UBALDO RAMALHETE
16h - Poesia - Roberto dos Reis
16h05 - Show - Fábio do Carmo toca Baden Powell
17h35 - Espetáculo de Dança - Bloco do Eu Sozinha - Yuriê Perazzini
18h05 - Show - Chorinho nas Ruas
20h05 - Show - Trio Ventaca
BIBLIOTECA SARAU
14h - Banca Troca de Livros - Biblioteca
14h - Lançamento e Relançamento de livros
Bernadete Lyra - Memórias das ruínas de Creta
Neusa Jordem - Ciça, boa de bola e Perdidos na Floresta (infantojuvenil)
Sonia Maria da Costa Barreto - Guigui (infantojuvenil)
Sonia Rosseto - A panela encantada (infantojuvenil)
Anaximandro Amorim - O breviário do silêncio - Poesia
Ester Abreu - O lagarto amedrontado no jardim - (infantojuvenil)
Renata Bomfim - Colóquio das árvores (poesia)
Regina Menezes Loureiro - Itaguaçu: primeiras fazendas, dias atuais
Maria José Menezes - O lobo e a corneta (infantojuvenil)
Mônica Porto - Historieta de uma flor, a Julieta (infantojuvenil)
Eliana Zandonade - Uma bela noite (infantojuvenil)
Elizabeth Martins - O jardim de Laila (infantojuvenil)
Ilvan Filho - Amigo fiel (infantojuvenil)
16h - Sarau - Verbo Intransitivo - Grupo Z de Teatro (Fernando Marques, Alê Bertoli e Daniel Boone)/ Performance com Felipe Mourad/ Música com Alessandra Biato/ Ator Permormer Luiz Carlos Cardoso e Culinária Reinaldo Resende (LABIA)
PARQUE MOSCOSO
18h - Show - Trio Nessos
20h - Recital - Léo de Paula
21h30 - Apresentação dos alunos da Oficina de Percussão do Mucane