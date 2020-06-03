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Vai ficar tudo bem

Cofril mantém seu compromisso com os capixabas e segue com medidas rígidas de segurança e qualidade dos seus produtos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 17:00

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 17:00

Indústria da Cofril em Atílio Vivácqua, no Sul do ES
Indústria da Cofril em Atílio Vivácqua, no Sul do ES Crédito: Divulgação/Cofril
O mundo vive um momento desafiador com a pandemia do novo coronavírus. Na saúde, autoridades mundiais seguem em busca de disseminar as orientações para proteger o maior número de pessoas contra a doença. Na economia, desde as pequenas até as grandes empresas lutam para que a saúde do negócio também seja preservada. Nesse cenário, a Cofril, empresa com sede em Atílio Vivácqua e Cachoeiro de Itapemirim no Sul do Espírito Santo, segue com a responsabilidade de levar produtos de qualidade até as mesas de milhares de brasileiros.
Para que isso aconteça, todas as recomendações das autoridades de saúde estão sendo seguidas à risca. A empresa reforçou a higienização e adicionou novos procedimentos, disponibilizando dispensadores de álcool gel em vários pontos da instituição, aferindo a temperatura dos funcionários e restringindo acesso de vendedores, representantes comerciais e parceiros. Uma forte campanha de orientação também foi realizada com todos os colaboradores sobre os cuidados a serem adotados. Além disso, foram disponibilizadas máscaras para os trabalhadores usarem fora da empresa, já que internamente todos da produção já são obrigados a usarem a touca que cobre nariz e boca.
Para o sócio proprietário e diretor, José Carlos Correa Cardoso, a empresa tem conseguido êxito em suas ações em prol dos colaboradores e também na garantia de qualidade dos produtos.
"É claro que o momento é delicado, mas com as medidas adotadas temos mantido nossas atividades dentro da normalidade possível e sempre pensando no melhor para nossos colaboradores e nossos clientes. Afinal, temos um grande compromisso com todos capixabas."
José Carlos Correa Cardoso - Sócio proprietário e diretor
Compromisso e segurança para lidar com situações adversas não faltam. Afinal, já são 33 anos no mercado. A empresa familiar sempre manteve a constante preocupação com a qualidade e agora não seria diferente. Por isso, até o momento, a indústria não teve queda na produção e nem alteração na demanda. Tudo continua dentro da normalidade, com empregos e salários dos colaboradores também garantidos.

Corpus Christi

Como uma grande empresa familiar, a tradição faz parte dos preceitos básicos da Cofril. Por isso, a empresa mantém seu apoio a tradicional festa de Corpus Christi de Castelo, realizada há 57 anos na cidade do Sul capixaba. O evento, este ano, acontece em um novo formato, sem a presença de fiéis, mas com a transmissão da tradicional missa para todos pela TV Gazeta Sul. Uma forma de garantir esse momento de fé para milhares de pessoas sem que ninguém seja exposto. Um ato de amor ao próximo em tempos de pandemia da Covid-19.
Estamos sempre preocupados com a saúde dos nossos clientes, do povo capixaba e precisamos manter os negócios girando, além de buscar fazer a comunicação adequada com o público mesmo nesses momentos. Não deixaremos de estar presentes nesta festa, apoiando os castelenses e todos os capixabas, ressalta José Carlos.
E, é assim, com a fé de que tudo vai dar certo, que a Cofril segue investindo cada vez mais no Espírito Santo. E deixa uma mensagem de dias bem melhores.
É um momento difícil, ímpar no mundo, mas precisamos todos sermos fortes, tomar as devidas precauções, suportar as adversidades e acreditar que tudo vai passar, conclui José Carlos Correa Cardoso.

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