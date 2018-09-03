Universidade Vila Velha é a única capixaba a integrar ranking internacional

Em 2018, 10 Universidades privadas do Brasil estão entre as melhores do mundo. Uma delas é a UVV, a única capixaba, entre públicas e privadas, a integrar um dos rankings mais respeitados. OTHE é um ranking da World University, foi fundado em 2004 e disponibiliza a lista definitiva das melhores universidades do mundo. Além disso, ele fornece um site com dicas aos alunos sobre as universidades que melhor se adaptam aos seus objetivos.
Os Rankings Universitários da Times Higher Education classificam Universidades em suas principais faixas de atuação. São avaliados o ensino, a pesquisa e as perspectivas internacionais. Para classificar as universidades, cada IES tem uma entrada dos dados para cada indicador, resultando em uma pontuação total para uma instituição. Depois disso, o THE usa uma abordagem de padronização para cada indicador e, em seguida, combina os indicadores nas devidas proporções, classificando as instituições em faixas. No Brasil, outras instituições de renome, como USP, Unicamp e Puc Rio, também aparecem no ranking
A Universidade Vila Velha acredita que o Espírito Santo é altamente promissor e que em muitos aspectos, nosso Estado já possui a cara do novo Brasil. Temos o compromisso de transformar positivamente essa terra, colocar o ES como protagonista da agenda de inovação do país e futuramente do mundo, através de nossa missão: Transformar Conhecimento em Inovação.
Hoje a Universidade Vila Velha é, para o mundo, a Universidade do Espírito Santo. Estamos muito orgulhosos de representara educação capixaba para todo o globo terrestre.