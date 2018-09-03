Universidade Vila Velha é a única capixaba a integrar ranking internacional

Da esquerda para a direita, o presidente da UVV, José Luiz Dantas; a coordenadora da área de Pesquisa, Denise Endringer; o Reitor Acadêmico, Heráclito Amâncio Pereira Junior; e o coordenador do DCE, Valter Oliveira.

Os Rankings Universitários da Times Higher Education classificam Universidades em suas principais faixas de atuação. São avaliados o ensino, a pesquisa e as perspectivas internacionais. Para classificar as universidades, cada IES tem uma entrada dos dados para cada indicador, resultando em uma pontuação total para uma instituição. Depois disso, o THE usa uma abordagem de padronização para cada indicador e, em seguida, combina os indicadores nas devidas proporções, classificando as instituições em faixas. No Brasil, outras instituições de renome, como USP, Unicamp e Puc Rio, também aparecem no ranking