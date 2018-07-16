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Mercado imobiliário

Um lugar para viver os melhores momentos da vida

Village Park Residencial reúne boa localização, lazer completo e acabamento diferenciado

Publicado em 16 de Julho de 2018 às 14:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2018 às 14:27
Fachada noturna Crédito: Proeng
Um local tranquilo, a poucos passos do mar, perto de escolas e outros serviços e com muitas opções de lazer. Foi onde a contadora Elaine Rocha e o militar Samuel Desiderio sonharam criar o filho recém-nascido, João Miguel.
O desejo se tornou realidade quando o casal conheceu o Village Park Residencial, em Itaparica, Vila Velha, lançamento do Grupo Proeng. Eles reuniram tudo o que a gente procurava em um só lugar. Além da localização e do lazer, a planta era exatamente como nós queríamos. Teremos um apartamento de dois quartos com duas varandas privativas, conta Elaine.
A escolha foi feita quando João Miguel ainda estava na barriga, mas o seu bem-estar foi prioridade em todos os momentos. Quando nos mudarmos, ele já estará brincando. Já podemos imaginar ele aproveitando muito a área de lazer, diz a mãe.
Além de ficar a apenas duas quadras da Praia de Itaparica, o empreendimento terá brinquedoteca, espaço gourmet com forno de pizza, salão de festas, sauna integrada à piscina, beach point - para guardar equipamentos náuticos e acessórios de praia -, fitness, piscina com deck molhado, churrasqueira, solarium e bike sharing  que compartilha as bicicletas do condomínio.
O empreendimento fica em uma região com completa infraestrutura de lazer e serviço, a poucos minutos da praia. Além disso, vai contar com uma área de lazer completa para toda a família, que será entregue equipada e decorada. É lazer no entorno e dentro do condomínio, garante Antônio Pereira Gonçalves, diretor-geral do Grupo Proeng.
Acabamento
O prédio possui apartamentos de dois quartos maiores do que os do mercado, com metragem entre 59,28 e 60,41 m². O preço inicial é de R$ 267 mil. Para Elaine, um dos grandes diferenciais é o acabamento.
Ele será entregue com piso de porcelanato, área de lazer montada e decorada. Ainda ganhei o fechamento de varanda. Foi uma oferta diferente de tudo que havíamos visto durante a nossa busca pelo imóvel ideal, informa Elaine.
Sustentável
Crédito: Proeng
Outro destaque é a preocupação com o meio ambiente. Este condomínio será equipado com sistema de captação e utilização de água da chuva e do ar-condicionado nas áreas comuns e bacias sanitárias com descarga inteligente  itens que preservam recursos naturais e ajudam a reduzir o valor da cota condominial. Também haverá lixeira para coleta seletiva e batentes e portas de madeira reflorestada.
A segurança dos moradores também é um ponto forte do Village Park. Por isso, a garagem será automatizada, a escada pressurizada à prova de fumaça e será instalado o sistema TKVISION, que controla e monitora, por meio de um software exclusivo, o conjunto de elevadores.
Village Park Residencial
Localização: Rua Ibitirama, Itaparica, Vila Velha
Unidades: 84 apartamentos de dois quartos com suíte e quatro coberturas duplex
Planta: sala estar/jantar, varanda, cozinha, área de serviço, dois quartos  um deles com suíte , banheiro social e área técnica.
Altura: 15 pavimentos.
Sustentabilidade: captação e utilização de água da chuva e do ar-condicionado nas áreas comuns; medição individual de água; bacias sanitárias com descarga inteligente; gestão de resíduos dos materiais de construção; lixeira para coleta seletiva; reúso de madeira reflorestada nas bandejas de proteção; batentese portas de madeira reflorestada; elevadores econômicos e sensores de presença no hall.
Lazer: beach point, fitness, brinquedoteca, espaço gourmet, salão de festas, sauna integrada com a piscina, piscina com deck molhado, churrasqueira e solarium.
Mais informações: (27) 3229-1022
Saiba mais no site: www.grupoproeng.com.br/villagepark

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