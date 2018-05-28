Tudo que é preciso para viver com mais qualidade de vida

Village Park, da Proeng, está apenas a duas quadras do mar e a poucos metros de todas esta infraestrutura de comércios e serviços Crédito: Divulgação

O bairro de Itaparica, em Vila Velha, é o queridinho do mercado imobiliário. Isso porque une todas as características necessárias para uma moradia tranquila: proximidade com o mar, praças, comércios, hospitais, escolas, faculdades, supermercados, restaurantes e shoppings. Tudo isso com fácil acesso e preço atrativo.

A administradora Beth Bellumat é um dos 16.900 moradores do bairro. Apaixonada pela região há 25 anos, criou uma filha e pretende curtir a aposentadoria e os netos em uma das praias mais charmosas do Espírito Santo. Sempre tive tudo que precisei: escola para a minha filha, hospital, praia, lazer, comércio É uma região incrível e tranquila, da qual não gostaria de me afastar.

Beth Bellumat optou pelo Village Park pela segurança e área de lazer Crédito: Divulgação

Há poucos meses, Beth percebeu que era hora de se mudar para um edifício mais completo, com conforto e segurança. Amo a região em que moro, mas queria ter uma área de lazer para levar meu netinho que está a caminho e mais segurança para guardar meu carro, por exemplo. Então comprei um apartamento no

, do Grupo Proeng, informa.

O empreendimento está a apenas duas quadras do mar e a poucos metros de toda esta infraestrutura de comércios e serviços. Os apartamentos possuem dois quartos com suíte e metragem entre 59,28 e 60,41 m², a partir de R$ 267 mil. O lazer tem itens para toda a família, como beach point - para guardar equipamentos de praia -, fitness, brinquedoteca, espaço gourmet, salão de festas, sauna integrada com a piscina, piscina e deck molhado, gourmet grill e solarium. Entregue equipado e decorado.

É um empreendimento focado na qualidade de vida do morador. Em uma excelente localização e atrativos que facilitam o dia a dia das pessoas, com lazer e segurança, afirma Simone Mozine, gerente comercial do Grupo Proeng.

Sustentável

Outro destaque é a preocupação ecológica, garantida pelo selo Proeng ECO. O condomínio terá um sistema de captação e utilização de água da chuva e do ar-condicionado nas áreas comuns, bacias sanitárias com descarga inteligente, lixeiras para coleta seletiva, lâmpadas de led e sensores de presença nos corredores, medidores individuais de água, entre outros.

No quesito tecnologia, com o selo Proeng Tecno, o foco é a segurança das famílias que vão viver no edifício. Os moradores terão garagem automatizada, cabeamento estruturado, escada pressurizada à prova de fumaça, além do sistema TKVISION, que controla e monitora, por meio de um software exclusivo, o conjunto de elevadores, conta a gerente comercial.

Localização: Rua Ibitirama, Itaparica, Vila Velha

Unidades: 84 aptos de dois quartos com suíte e quatro coberturas duplex

Planta: sala estar/jantar, varanda, cozinha, área de serviço, dois quartos  um deles com suíte , banheiro social e área técnica.

Altura: 47 metros - 15 pavimentos.

Sustentabilidade: captação e utilização de água da chuva e do ar-condicionado nas áreas comuns; medição individual de água; bacias sanitárias com descarga inteligente; gestão de resíduos dos materiais de construção; lixeira para coleta seletiva; reúso de madeira reflorestada nas bandejas de proteção; batentes e portas de madeira reflorestada; elevadores econômicos e sensores de presença no hall.

Lazer: beach point, fitness, brinquedoteca, espaço gourmet, salão de festas, sauna integrada com a piscina, piscina e deck molhado, gourmet grill e solarium.