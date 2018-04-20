Terrenos com até 180 meses para pagar

Morada do Lago - Entrada Crédito: Divulgação

Para investir ou para morar, a busca por loteamentos tem sido uma alternativa de negócio rentável a longo prazo. Isso porque, no futuro, é possível alugar o imóvel a ser construído e garantir uma renda certa no fim do mês. Já aqueles que planejam morar no empreendimento, há opção de personalizar a unidade do seu jeito, tendo à disposição, a consultoria e a segurança de uma empresa loteadora com experiência no mercado.

Foi pensando nessa estabilidade financeira que o empresário Diones Polli, 35 anos, adquiriu dois terrenos em Linhares. Ele pretende construir um prédio com dois apartamentos: um para morar e, o outro, para alugar. A localização foi um dos fatores decisivos na escolha dos terrenos, que fica próximo ao centro da cidade. Acredito que o imóvel será ainda mais valorizado quando as obras estiverem concluídas, diz.

O comprador acrescenta que outra vantagem é o preço. Consegui boas condições de financiamento e flexibilidade no pagamento das parcelas, o que facilitou bastante. Por isso, aproveitei a oportunidade e comprei mais de um terreno, observa.

O loteamento que o empresário comprou é o Morada do Lago, da Cristal Empreendimentos. A empresa lançou, no último ano, o seu primeiro loteamento em Linhares, com 1.326 terrenos, a partir de 200 metros², na Estrada de Pontal, próximo ao Ifes.

Desse total, a loteadora já comercializou 730 terrenos na primeira e segunda fases, com preços a partir de R$ 55.890 e parcelas a partir de R$ 637,00. E já se prepara para realizar, no segundo semestre deste ano, o lançamento da terceira etapa do empreendimento, com a oferta de 436 lotes.

Morada do Lago Crédito: Divulgação

O empreendimento, com perfil econômico, é considerado um sucesso de vendas. A fase I foi 100% vendida em 72 horas e a fase II também tem alcançado bons negócios: atualmente já está com mais de 70% dos lotes comercializados.

De acordo com o sócio-diretor da Cristal Empreendimentos, Douglas Vaz, um dos motivos para o resultado positivo é o deficit de moradia para a população menos assistida. O loteamento foi pensado, especialmente, para as pessoas que recebem até três salários mínimos, dando condição de moradia com valor acessível. Além disso, o comprador pode construir uma edificação com até 10 pavimentos, dependendo do terreno, sem se preocupar com despesas, como a taxa de condomínio, salienta.

Douglas Vaz destaca que outro diferencial do loteamento é a oferta de terrenos menores, com entrada de 5% e pagamento em planos de até 180 vezes, sem intermediárias e sem comprovação de renda. Por meio de um estudo, identificamos essa necessidade, visando atender à demanda da população, sem perder a qualidade de um loteamento maior, disse, acrescentando que o empreendimento pode chegar a uma valorização de até 30%, após a conclusão das obras, frisa.

Sonho

A gerente administrativa Vânia Leite Monteira, 33 anos, sempre sonhou em ter um cantinho para morar e também comprou um lote na região. Tenho a intenção de residir no empreendimento com a família. E vi no loteamento uma alternativa de negócio. Sei que a região só tende a crescer e vai receber estrutura adequada com o tempo, como comércio, escolas e unidades habitacionais, afirma.

Morada do Lago - Trilha Crédito: Divulgação

O Morada do Lago conta com uma área total de 602.644,00 m2 e terá infraestrutura completa de pavimentação, iluminação, rede de água potável, pluvial e rede de esgoto, além de rede elétrica e placas de logradouro.

O empreendimento reunirá terrenos residenciais e comerciais. E contará, ainda, com locais arborizados com paisagismo, além de duas áreas de espaço público, num total de 88.7969.79 m², que foram doadas à prefeitura para a construção de parques, escola ou posto de saúde.

Morada do Lago  lançamento da terceira fase

Loteamento, de perfil econômico, que será lançado em três etapas e vai oferecer, ao todo, 1.326 terrenos. A área total do empreendimento é de 602.644 metros quadrados, área parcelada de 468.260 m²e área verde com 30.487,90 m². Nesta terceira fase o loteamento terá 436 terrenos, com áreas a partir de 200m², distribuídos em 13 quadras.

Localização: Estrada do Pontal, em frente ao Ifes, Linhares

Preço: a partir de R$ 55.890 e parcelas a partir de R$ 637,00.

Condições de Pagamento: financiamento direto com a loteadora, entrada de 5%, planos de até 180 vezes, com entrada reduzida, sem intermediárias e sem comprovação de renda.

Estágio da obra: Lançamento da terceira fase

Realização: Cristal Empreendimentos