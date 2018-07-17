Teatro, shows nacionais e novos parceiros do Clube

comédia "Os Monólogos da Vagina", às 21h no sábado e às 20h no domingo. A peça é sucesso há 18 anos e traz a genialidade de Miguel Falabella na adaptação e direção do texto. Assinantes de A GAZETA têm 50% de desconto na compra de ingressos para todas as áreas do evento. Os ingressos estão à venda no site Nesse final de semana, 21 e 22 de julho, o Teatro da Ufes recebe a, às 21h no sábado e às 20h no domingo. A peça é sucesso há 18 anos e traz a genialidade de Miguel Falabella na adaptação e direção do texto. Assinantes de A GAZETA têm 50% de desconto na compra de ingressos para todas as áreas do evento. Os ingressos estão à venda no site www.tudus.com.br

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show "Baile do Nêgo Véio", a turnê de Alexandre Pires que mistura ritmos dos maiores sucessos daquela época em três horas de muita música e que vai acontecer dia 04 de agosto, no Ilha Shows. Adquira até 02 ingressos em compra única, no site Gosta de samba e pagode? Os sucessos dos anos 1990 fazem parte da sua playlist? Então, aproveite o desconto de 55% em todas as áreas do, a turnê de Alexandre Pires que mistura ritmos dos maiores sucessos daquela época em três horas de muita música e que vai acontecer dia 04 de agosto, no Ilha Shows. Adquira até 02 ingressos em compra única, no site www.blueticket.com.br , usando seu código de assinante do Clube.

Festa do Morango. O destaque da programação é o show da dupla sertaneja João Bosco & Vinícius. Compre até 02 ingressos com desconto de 50% sobre o valor inteiro no site Também em agosto, de 03 a 05, Domingos Martins receberá capixabas e turistas na. O destaque da programação é o show da dupla sertaneja. Compre até 02 ingressos com desconto de 50% sobre o valor inteiro no site www.superticket.com.br , inserindo seu código de assinante no campo CÓDIGO PROMOCIONAL.

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