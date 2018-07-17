Teatro, shows nacionais e novos parceiros do Clube

Nesse final de semana, 21 e 22 de julho, o Teatro da Ufes recebe a comédia "Os Monólogos da Vagina", às 21h no sábado e às 20h no domingo. A peça é sucesso há 18 anos e traz a genialidade de Miguel Falabella na adaptação e direção do texto. Assinantes de A GAZETA têm 50% de desconto na compra de ingressos para todas as áreas do evento. Os ingressos estão à venda no site www.tudus.com.br.
Gosta de samba e pagode? Os sucessos dos anos 1990 fazem parte da sua playlist? Então, aproveite o desconto de 55% em todas as áreas do show "Baile do Nêgo Véio", a turnê de Alexandre Pires que mistura ritmos dos maiores sucessos daquela época em três horas de muita música e que vai acontecer dia 04 de agosto, no Ilha Shows. Adquira até 02 ingressos em compra única, no site www.blueticket.com.br, usando seu código de assinante do Clube.
Também em agosto, de 03 a 05, Domingos Martins receberá capixabas e turistas na Festa do Morango. O destaque da programação é o show da dupla sertaneja João Bosco & Vinícius. Compre até 02 ingressos com desconto de 50% sobre o valor inteiro no site www.superticket.com.br, inserindo seu código de assinante no campo CÓDIGO PROMOCIONAL.
E tem mais novidades no Clube!
Você já pode aproveitar seus benefícios nos novos parceiros: Sobrancelhas Design e Empório Natural. Assinantes de A Gazeta possuem uma condição especial e exclusiva em todas as 13 unidades da Sobrancelhas Design no estado. Faça o design de sobrancelhas e ganhe uma depilação de buço com linha orgânica. O valor da depilação é R$ 20,90, mas você ganha esse serviço. Já no Empório Natural, assinantes têm 10% de desconto em todas as formas de pagamento. Benefício exclusivo para você experimentar uma alimentação mais saudável.
Quer ter descontos mas ainda não faz parte do Clube? Aproveite o valor promocional de R$ 1,00/mês* no Plano Digital Clube e tenha benefícios em shows, peças de teatro, cursos, treinamentos, feiras, eventos em geral e em mais de 80 parceiros. Clique aqui e assine.
*Preço promocional do Plano Digital Clube por tempo limitado: R$ 1,00 por mês durante os 3 (três) primeiros meses. A partir do 4º mês de assinatura, o valor passa a ser R$ 15,90. O cancelamento é de responsabilidade do assinante e pode ser feito a qualquer momento pelo site de vendas de assinatura: assine.gazetaonline.com.br. Assinantes do jornal impresso que adquirirem o Plano Digital Clube não terão a assinatura vigente alterada e o valor do plano digital será acrescido ao valor da assinatura impressa.