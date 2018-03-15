Sicoob Sul Serrano vai dividir R$ 19 milhões entre associados

O Sicoob Sul Serrano vai distribuir R$ 19 milhões para os seus associados. Esse valor é referente às sobras líquidas do ano de 2017. A cooperativa possui 45 mil associados em 15 municípios do Espírito Santo. E para 2018 a expectativa é de um crescimento de 15% no número de cooperados.

O resultado foi apresentado durante uma pré-assembleia, na última quinta-feira (08), no Centro de eventos Padre Cleto Caliman, em Venda Nova do Imigrante, na região Serrana. Mais de duas mil pessoas participaram. Outras nove pré-assembleias estão programadas para as próximas semanas. O ponto alto será no dia 13 de abril, com a Assembleia Geral para os 100 delegados representantes dos associados.

Para o presidente do Sicoob Sul Serrano, Cleto Venturim, apesar da crise, a cooperativa conseguiu apresentar bons resultados em 2017. Foi um ano ainda impactado pela crise financeira e ética, mas as cooperativas conseguiram mais uma vez ter resultado crescente. As pessoas ao se associarem passam a ter uma percepção de empoderamento. Tenho dito que o Sicoob está se transformando em um movimento, com isso, alcançando a simpatia das pessoas. Um fala para o outro e o resultado acontece, disse.

Venturim ainda espera um crescimento no número de associados no decorrer de 2018. Mantendo-se este envolvimento dos associados, com maior crescimento da economia, certamente nós manteremos o crescimento. Queremos crescer 15% o número de cooperados. É bem ousado, pois a base hoje já e superior a 45 mil, completou.

A pré-assembleia foi finalizada com sorteio de prêmios e jantar de confraternização.

CONFIANÇA

O empresário Deusdeth José Aroeira, de 56 anos, se tornou cliente do Sicoob há 12 anos como pessoa física, gostou tanto, que há três anos, passou a ser pessoa jurídica também. Ele garante que a cooperativa está próxima da realidade dos associados.

O atendimento é diferenciado, e o Sicoob está inserido na comunidade de uma forma bastante forte. Quem está aqui na região tem prazer de fazer parte. Além de ter todo papel de outro banco, ainda tem esse diferencial de ter participação do lucro, disse.

Aroeira ainda considera as pré-assembleias importantes para a credibilidade do Sicoob com os clientes. É muito importante pois vem selar a credibilidade do cliente com a instituição financeira. O Sicoob não somente vende bons resultados financeiros, ele oferece cursos e se preocupa mais com a base, finalizou.

SERVIÇO

Além desta pré-assembleia, outras seis já aconteceram desde fevereiro e outras nove acontecem nas próximas semanas. Confira o cronograma:

13/03 - Pedra Azul (já realizada)

14/03 - Laranja da Terra (já realizada)

21 e 22/03 - Vitória (seis agências)

27/03 - Afonso Cláudio

28/03 - Conceição do Castelo

03/04 - Irupi

04/04 - Iúna

05/04  Ibatiba

13/04 - Assembleia Geral em Venda Nova do Imigrante