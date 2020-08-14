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Cooperativa

Sicoob aposta em agilidade para apoiar os associados

Esforços são para aperfeiçoar os canais não presenciais, que hoje somam 95% do total de atendimentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 01:43

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 01:43

Agência do Sicoob ES em São Pedro, Vitória
Agência do Sicoob-ES em São Pedro, Vitória, foi uma das unidades inauguradas pela instituição em junho Crédito: Divulgação/Sicoob-ES
O Sicoob elenca como alguns dos principais objetivos oferecer a pessoas e empresas serviços e produtos financeiros com custos competitivos e fomentar a economia local. Neste período de pandemia, a agilidade para disponibilizar medidas de apoio e incentivo aos negócios dos associados foi fundamental, segundo o presidente do Sicoob-ES, Bento Venturim. O dirigente conta que os esforços são para aperfeiçoar as soluções pelos canais não presenciais, que hoje somam 95% do total de atendimentos.
Além do aplicativo Sicoob, que reúne mais de 140 funcionalidades, a instituição passou a viabilizar a solução das demandas dos associados pelo WhatsApp e pelo chat. Por meio desses canais, eles conseguem adquirir crédito de maneira fácil e rápida. Além de uma atendente virtual, os próprios colaboradores conversam com os cooperados pelo celular, orientando-os sobre a realização de operações sem precisar sair de casa.
"É extremamente necessário que nós contribuamos com o associado, indo ao encontro do que ele está precisando. Essa característica é o que fortalece a nossa instituição, ajuda na conquista da confiança das pessoas e traduz nosso papel como cooperativa"
Bento Venturim - Presidente do Sicoob-ES
O dirigente acredita que a essência do Sicoob, posicionando-se como parceiro da sociedade, é o que mantém a marca na mente das pessoas. Desde 2010, a instituição é a mais lembrada na pesquisa do Recall de Marcas da Rede Gazeta, no segmento Cooperativa. Neste ano, foram 25,43% das menções.
Os encontros de apresentação dos resultados que eram realizados presencialmente agora também são digitais. É por meio do aplicativo Moob que os clientes do Sicoob conseguem acompanhar o calendário dos eventos e os números da cooperativa.

NOVAS AGÊNCIAS

Outros eventos que passaram a ser transmitidos por meio de lives foram as inaugurações de agências. Em junho, foram abertos novos pontos de atendimento em Cobilândia (Vila Velha) e em São Pedro (Vitória), com cerimônias simbólicas na internet. A unidade mais recente inaugurada é a de Paraju (Domingos Martins), no dia 3 de agosto.
Bento Venturim, presidente do Sicoob ES
Bento Venturim, presidente do Sicoob-ES, disse que confiança do público é resultado dos esforços para atender às necessidades do associado Crédito: Divulgação/Joacir Azeredo
Os números do Sicoob refletem o êxito do modelo de gestão das finanças que tem atraído cada vez mais pessoas. Somente em 2019, foram R$ 327 milhões de sobras brutas, dos quais R$ 157,8 milhões retornaram para os associados.
No encerramento do primeiro semestre de 2020, a instituição totalizou mais de 360 mil associados, administrando mais de R$ 8,8 bilhões em ativos, estando presente em 71 municípios no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e na Bahia. São 139 agências empregando diretamente mais de 2 mil profissionais.

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