Sicoob aposta em agilidade para apoiar os associados

Agência do Sicoob-ES em São Pedro, Vitória, foi uma das unidades inauguradas pela instituição em junho Crédito: Divulgação/Sicoob-ES

O Sicoob elenca como alguns dos principais objetivos oferecer a pessoas e empresas serviços e produtos financeiros com custos competitivos e fomentar a economia local. Neste período de pandemia, a agilidade para disponibilizar medidas de apoio e incentivo aos negócios dos associados foi fundamental, segundo o presidente do Sicoob-ES, Bento Venturim. O dirigente conta que os esforços são para aperfeiçoar as soluções pelos canais não presenciais, que hoje somam 95% do total de atendimentos.

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Além do aplicativo Sicoob, que reúne mais de 140 funcionalidades, a instituição passou a viabilizar a solução das demandas dos associados pelo WhatsApp e pelo chat. Por meio desses canais, eles conseguem adquirir crédito de maneira fácil e rápida. Além de uma atendente virtual, os próprios colaboradores conversam com os cooperados pelo celular, orientando-os sobre a realização de operações sem precisar sair de casa.

"É extremamente necessário que nós contribuamos com o associado, indo ao encontro do que ele está precisando. Essa característica é o que fortalece a nossa instituição, ajuda na conquista da confiança das pessoas e traduz nosso papel como cooperativa" Bento Venturim - Presidente do Sicoob-ES

O dirigente acredita que a essência do Sicoob, posicionando-se como parceiro da sociedade, é o que mantém a marca na mente das pessoas. Desde 2010, a instituição é a mais lembrada na pesquisa do Recall de Marcas da Rede Gazeta, no segmento Cooperativa. Neste ano, foram 25,43% das menções.

Os encontros de apresentação dos resultados que eram realizados presencialmente agora também são digitais. É por meio do aplicativo Moob que os clientes do Sicoob conseguem acompanhar o calendário dos eventos e os números da cooperativa.

NOVAS AGÊNCIAS

Outros eventos que passaram a ser transmitidos por meio de lives foram as inaugurações de agências. Em junho, foram abertos novos pontos de atendimento em Cobilândia (Vila Velha) e em São Pedro (Vitória), com cerimônias simbólicas na internet. A unidade mais recente inaugurada é a de Paraju (Domingos Martins), no dia 3 de agosto.

Bento Venturim, presidente do Sicoob-ES, disse que confiança do público é resultado dos esforços para atender às necessidades do associado Crédito: Divulgação/Joacir Azeredo

Os números do Sicoob refletem o êxito do modelo de gestão das finanças que tem atraído cada vez mais pessoas. Somente em 2019, foram R$ 327 milhões de sobras brutas, dos quais R$ 157,8 milhões retornaram para os associados.