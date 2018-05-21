Seu carro merece um plano de saúde

Ter um plano de saúde é sinônimo de tranquilidade, você paga uma taxa mensal e pode ir a clínicas e hospitais quando precisar. Já pensou em ter esta mesma segurança com o seu carro?

Willian Trindade, gerente administrativo de um frigorífico, aproveitou a oportunidade assim que soube do Saúde Car, um plano de saúde veicular. Com R$ 24,90 por mês, ele passou a ter direito a 50% de desconto na mão de obra de clínicas e hospitais automotivos, ou seja, oficinas que prestam todo o tipo de manutenção e reparação.

Achei interessante porque a gente nunca sabe quando vai precisar. Poucos dias depois percebi que fiz a escolha certa: bati o carro e, com o Saúde Car, tive R$ 6 mil de desconto no serviço. Vi que o abatimento foi real porque já tinha solicitado o orçamento na mesma oficina, depois liguei para o plano e recebi a nova proposta, conta o cliente do Saúde Car.

Antes e depois Crédito:

Tecnologia

Há duas formas de garantir os benefícios do plano de saúde. A que Willian escolheu e outra grátis. No plano Free, o usuário baixa o aplicativo e tem descontos de 5% a 30% em nossa rede com mais de mil pontos de atendimento credenciados, que atuam desde a limpeza automotiva a serviços mecânicos. No plano light, que custa R$ 24,90 por mês, o cliente pode fazer serviços mais complexos, sempre com 50% de desconto na mão de obra, afirma Nicholas Carvalho, coordenador de marketing do Saúde Car.

Uma das grandes vantagens, segundo Nicholas, é que o orçamento é feito diretamente pela empresa, o que acaba com o costume de oficinas mecânicas de dar preços diferentes para cada serviço, de acordo com o perfil do cliente. É muito comum mulheres se sentirem lesadas em oficinas. O mesmo acontece com quem tem um carro mais caro. A verdade é que as oficinas não trabalham com um preço tabelado, determinam na hora. Nosso serviço, além de oferecer descontos ao cliente, vem para profissionalizar esta relação do motorista com o mecânico.

Manutenção

Outra cultura que a Saúde Car quer fortalecer no Estado é a da manutenção preventiva. Os capixabas amam seus carros, mas não têm o costume de cuidar dele preventivamente. Sendo que é muito mais barato fazer uma manutenção do que uma reparação. Com descontos, acredito que todos os nossos planos, até mesmo o Free, vão incentivar este cuidado, finaliza Nicholas.

Contrate o seu

Para baixar o aplicativo: Saúde Car, disponível para Android e IOS

Telefone: (27) 3061-2989

Planos:

Free  basta baixar o aplicativo para ter acesso a descontos de 5% a 30% em mais de 1000 pontos de atendimento, que vão de lava-jatos à oficinas mecânicas