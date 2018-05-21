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Mercado Automotivo

Seu carro merece um plano de saúde

Aplicativo dá descontos de 5% a 50% em serviços automotivos

Publicado em 21 de Maio de 2018 às 12:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2018 às 12:52
Ter um plano de saúde é sinônimo de tranquilidade, você paga uma taxa mensal e pode ir a clínicas e hospitais quando precisar. Já pensou em ter esta mesma segurança com o seu carro?
Willian Trindade, gerente administrativo de um frigorífico, aproveitou a oportunidade assim que soube do Saúde Car, um plano de saúde veicular. Com R$ 24,90 por mês, ele passou a ter direito a 50% de desconto na mão de obra de clínicas e hospitais automotivos, ou seja, oficinas que prestam todo o tipo de manutenção e reparação.
Achei interessante porque a gente nunca sabe quando vai precisar. Poucos dias depois percebi que fiz a escolha certa: bati o carro e, com o Saúde Car, tive R$ 6 mil de desconto no serviço. Vi que o abatimento foi real porque já tinha solicitado o orçamento na mesma oficina, depois liguei para o plano e recebi a nova proposta, conta o cliente do Saúde Car.
Antes e depois Crédito:
Tecnologia
Há duas formas de garantir os benefícios do plano de saúde. A que Willian escolheu e outra grátis. No plano Free, o usuário baixa o aplicativo e tem descontos de 5% a 30% em nossa rede com mais de mil pontos de atendimento credenciados, que atuam desde a limpeza automotiva a serviços mecânicos. No plano light, que custa R$ 24,90 por mês, o cliente pode fazer serviços mais complexos, sempre com 50% de desconto na mão de obra, afirma Nicholas Carvalho, coordenador de marketing do Saúde Car.
Uma das grandes vantagens, segundo Nicholas, é que o orçamento é feito diretamente pela empresa, o que acaba com o costume de oficinas mecânicas de dar preços diferentes para cada serviço, de acordo com o perfil do cliente. É muito comum mulheres se sentirem lesadas em oficinas. O mesmo acontece com quem tem um carro mais caro. A verdade é que as oficinas não trabalham com um preço tabelado, determinam na hora. Nosso serviço, além de oferecer descontos ao cliente, vem para profissionalizar esta relação do motorista com o mecânico.
Manutenção
Outra cultura que a Saúde Car quer fortalecer no Estado é a da manutenção preventiva. Os capixabas amam seus carros, mas não têm o costume de cuidar dele preventivamente. Sendo que é muito mais barato fazer uma manutenção do que uma reparação. Com descontos, acredito que todos os nossos planos, até mesmo o Free, vão incentivar este cuidado, finaliza Nicholas.
Contrate o seu
Para baixar o aplicativo: Saúde Car, disponível para Android e IOS
Mais informações: www.saudecar.com
Telefone: (27) 3061-2989
Planos:
Free  basta baixar o aplicativo para ter acesso a descontos de 5% a 30% em mais de 1000 pontos de atendimento, que vão de lava-jatos à oficinas mecânicas
Light  com R$ 24,90 por mês, ou R$ 249,90 à vista, o cliente tem direito a 50% de desconto na mão de obra de serviços realizados em oficinas credenciadas

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