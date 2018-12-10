Serra recebe investimentos de R$ 160 milhões em esgotamento sanitário

Universalizar o esgotamento sanitário no município da Serra até 2023. Essa era a meta da parceria público-privada (PPP) entre a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) e a Ambiental Serra, há três anos. Com foco em oferecer mais saúde, bem-estar e qualidade de vida para a população, foram construídas estações elevatórias de esgoto, promovidas melhorias nas estações de tratamento já existentes, e feitas cerca de 150 km de rede coletora de esgoto, além da interligação de mais de 44 mil imóveis. Entre os diversos benefícios das obras de saneamento na Serra, destaca-se a contribuição para ajudar na despoluição de lagoas importantes, entre elas a Juara. Um total de 160 milhões de investimentos, entre 2015 e 2017.

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A PPP atende 108 bairros. Desde 2015, mais de 1 bilhão de litros de esgoto são tratados por mês, o equivalente a 400 piscinas olímpicas coletadas e tratadas ou 4.800 piscinas olímpicas coletadas e tratadas/ano. Esse resultado foi possível devido à conclusão das obras de esgotamento sanitário em 20 bairros: Serramar, Colina de Laranjeiras, Planalto Serrano A, B e C, Taquara I e II, Região José de Anchieta, Jardim Carapina, Campinho da Serra I e II, Vista da Serra II, Parque Residencial Laranjeiras, Nova Carapina I, Novo Porto Canoa, Divinópolis, Barro Branco, Mestre Álvaro e Parque das Gaivotas.

Em três anos de atuação, a parceria entre a Cesan e Ambiental Serra superou as metas contratuais previstas para o quinto ano. No município, 83% da população tem acesso à rede de esgoto e 65% estão conectados a ela. Os bairros ainda não atendidos com esgotamento sanitário serão contemplados de acordo com o cronograma de obras. Também está sendo feito um trabalho junto à população para conectar mais de 14 mil imóveis que possuem rede de esgoto na porta, mas ainda não foram interligados pelos moradores.

Tecnologia de ponta na limpeza de lagoas

Um robô anfíbio é a tecnologia que está sendo utilizada pela PPP na Serra para garantir a limpeza das lagoas de estações de tratamento. Já foram investidos R$ 6 milhões na limpeza de seis estações. Ao todo, foram retirados um total de 30.420 m³ de lodo das lagoas das estações de tratamento de esgoto dos bairros Valparaíso, Civit II, Jacaraípe, Furnas, Feu Rosa e Serra Dourada. As próximas estações de tratamento que receberão a nova tecnologia serão Civit I e Barcelona. Em cada estação, o trabalho de limpeza é realizado em uma média de 20 dias.

Por meio dessa tecnologia, é possível revitalizar as lagoas, tirando o lodo que se acumula no fundo e garantindo maior eficiência da estação. Todas as estações que já receberam o robô estão operando com maior performance.

Muito além das obras de saneamento

A PPP sabe a importância do saneamento para a população e para o desenvolvimento do município, mas vai muito além das obras de esgotamento sanitário. A concessionária realiza diversas atividades com o objetivo de se aproximar dos moradores, conhecer melhor suas realidades, ouvi-los e atendê-los da melhor forma.

Desde 2015, a empresa realiza juntamente com a Cesan, Prefeitura e Federações de Associações de Moradores, encontros com lideranças comunitárias da Serra com o objetivo de apresentar o planejamento das ações da empresa e promover o diálogo com os moradores. Mais de 2.700 pessoas participaram de 159 reuniões realizadas em bairros do município. No período, também foram feitas 148 visitas técnicas, que envolveram mais de 650 pessoas.

Neste ano, os encontros foram regionalizados buscando ter ainda mais proximidade, ampliando a escuta e o diálogo para atender de forma mais direcionada as demandas das comunidades.

A Ambiental Serra em números

150 quilômetros de rede construída entre 2015 e 2018

20 bairros receberam obra de implantação de rede

20 elevatórias de esgoto construídas

44 mil novas conexões de imóveis à rede de esgoto

1 bilhão de litros de esgoto coletado e tratado por mês

400 piscinas olímpicas é o equivalente em volume de tratamento de esgoto por mês.