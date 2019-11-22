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Serra ganha novo parque com área de esportes e lazer em 2020

Espaço de 30 mil m2 ainda contará com área de eventos, quadras de esportes, pista deskate e de caminhada, ciclovia e mirante
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 19:13

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 19:13

Crédito: Divulgação/Vale
A Serra é o município que mais cresce no Estado, com uma população de 517.510, segundo dados do IBGE. E, para proporcionar mais qualidade de vida para essas pessoas, a cidade ganhará um novo espaço de lazer no próximo ano.
O parque será construído em Bicanga pela Vale e doado à Prefeitura da Serra. A área terá 30 mil metros quadrados e contará com equipamentos de lazer e esportes, como quadras de futebol, poliesportiva e de areia, espaços para musculação e ginástica funcional, parquinho, pista de skate, área de eventos, pista de caminhada, ciclovia e área para cães, além de estacionamento. As belezas do município e da área de preservação poderão ser contempladas do mirante, que também será construído.
"Com esse projeto, a Vale reafirma seu compromisso com a Serra e com o Espírito Santo. O objetivo é contribuir com a qualidade de vida da população do município,"
Sérgio Leite - Diretor de Sustentabilidade da Vale

Confira o vídeo: 

Além de ganhar esse presente, o público também poderá escolher o nome do novo espaço, por meio de votação. O novo espaço vai trazer muitos benefícios para a região, segundo o prefeito, Audifax Barcelos. Além de gerar emprego e renda para a população, o local será mais uma boa alternativa de diversão para turistas e moradores se reunirem com suas famílias, para curtirem os equipamentos de esporte e lazer e a paisagem encantadora de Bicanga, comenta Audifax.
As obras devem gerar cerca de 150 empregos diretos no pico, e a previsão é que fiquem prontas em dezembro de 2020.

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