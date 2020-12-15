Selita planeja inauguração de novo complexo industrial em 2021

A Selita possui um mix de mais de 80 produtos, que são comercializados no Estado e também no Rio e na Bahia Crédito: Selita/Divulgação

A produção de alimentos saborosos, saudáveis e confiáveis está no DNA da Selita. A cooperativa presente há 82 anos no mercado capixaba é formada por cerca de 1.800 cooperados que estão localizados em 51 municípios do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A maior parte dos associados é formada por pequenos produtores.

Em um ano marcado pelas medidas de enfrentamento ao coronavírus, a empresa apresenta otimismo quanto à retomada da economia. E um dos motivos para o bom ânimo é a construção do novo parque industrial em Safra, no município de Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Estado.

Uma indústria moderna, com equipamentos de última geração, sustentável, com capacidade de receber até 800 mil litros/dia de leite, vai nos proporcionar produzir uma maior variedade de produtos, além da diminuição nos custos e aumento na produtividade, pontua o presidente da Selita, Leonardo Monteiro.

O local terá uma área construída de 30.000 metros quadrados. A previsão é de que o espaço seja inaugurado no segundo trimestre de 2021. A Selita produz vários tipos de leite UHT, creme de leite, queijos de diversos sabores, manteiga, requeijão, doce de leite, iogurtes e bebidas lácteas. Ao todo, são mais de 80 itens.

Novo complexo industrial terá capacidade de receber até 800 mil litros de leite por dia Crédito: Selita/Divulgação

CADEIA PRODUTIVA

De acordo com Leonardo, um dos reflexos causados pela pandemia foi a dificuldade para aquisição de embalagens, um dos setores mais afetados da cadeia produtiva da marca. Por causa das medidas de distanciamento social e para evitar o contágio do coronavírus, outra mudança foi a decisão de instalar parte da equipe em trabalho remoto. A cooperativa gera cerca de 400 empregos diretos e 10 mil indiretos.

O ano de 2020 está sendo atípico, causado pela pandemia que influenciou toda a cadeia produtiva. Mesmo assim, por meio de diversas intervenções e com a colaboração e comprometimento dos nossos cooperados e colaboradores, realizamos diversas mudanças no dia a dia da empresa. Estamos seguindo todos os protocolos do Ministério da Saúde e algumas adaptações, pontua.

Para garantir a lembrança da Selita como Marca de Valor para o consumidor capixaba, a cooperativa promete manter o trabalho com dedicação e eficiência. Presença garantida nos municípios capixabas, os produtos da Selita também são distribuídos em parte do Estado do Rio de Janeiro (Capital e norte fluminense) e no sul da Bahia.

"Vamos continuar produzindo alimentos com a qualidade cada vez mais apurada, novos produtos de acordo com os desejos e necessidade de nossos consumidores, acima de tudo, fortalecendo a marca Selita como excelência em laticínios no Espírito Santo" Leonardo Monteiro - Presidente da Selita