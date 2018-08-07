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Seguro Automotivo

Seguro para motoristas mulheres inclui de reparos no veículo até serviços domésticos

Para ter direito aos benefícios do seguro Auto Mulher, não é necessário ser a proprietária do automóvel, basta ser cadastrada como condutora

Publicado em 07 de Agosto de 2018 às 17:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2018 às 17:37
Já se passaram 86 anos desde que a capixaba Rosa Helena Schorling se tornou, em 1932, a primeira mulher brasileira a tirar uma Carteira de Habilitação. Mais de oito décadas depois, além do crescimento a cada ano do número de mulheres motoristas, dados mostram que elas desempenham essa função com mais responsabilidade que a maioria dos homens.
A dor de cabeça maior das seguradoras hoje em dia é com motoristas do sexo masculino. Os números comprovam essa realidade. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), apesar do crescimento no número de mulheres habilitadas, 89% dos acidentes são causados por homens. Já a Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta que, no mundo, 73% das mortes em acidentes na estrada são de homens.
Entre janeiro e dezembro de 2017, 70% das indenizações de seguro foram pagas a homens, segundo o Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT). Essas indenizações também são 17% mais caras do que as pagas para motoristas mulheres, e um dos motivos é o fato deles se envolverem mais em acidentes do que as mulheres.
Seguro Auto Mulher, do Banestes Seguros, oferece pacote de serviços exclusivos voltados para necessidades domésticas Crédito: Banestes
Mercado
Diante desse cenário, o mercado de seguros específicos para mulheres motoristas têm crescido consideravelmente. De acordo com a Banestes Seguros (Banseg), líder no ramo de seguros para automóveis no Espírito Santo, as mulheres já correspondem a quase 50% das apólices. Visando essa tendência, a seguradora criou uma modalidade específica para as condutoras, o chamado seguro Auto Mulher.
Segundo o presidente do Banestes Seguros, Otacílio Pedrinha, essa vertente de seguro automotivo visa se adequar à realidade do dia a dia das mulheres, que têm múltiplas atribuições no lar e na vida profissional. A mulher hoje em dia não é apenas mãe e dona de casa. Ela trabalha fora, em casa, tem vida social e outras atribuições. Ninguém mais tem dúvida em dizer que a mulher é o sexo forte, afirma.
Além de todas as coberturas e assistências do título tradicional, o seguro Auto Mulher oferece um pacote de serviços exclusivos voltados para as necessidades domésticas. Sem acréscimo no valor da apólice, a condutora conta com serviços como troca de pneus e reboque não emergencial ou táxi para revisão do veículo. E não para por aí: o serviço inclui ainda babá e faxineira em caso de hospitalização por acidente com o veículo; troca de chuveiro e/ou resistência e pequenos reparos para a residência.
A mulher conta também com uma Central de Conveniência, com serviços como assessoria cultural; informações de viagem; compra de ingressos para eventos; indicação e reserva de restaurantes e compra e envio de presentes, destaca Pedrinha, reforçando ainda que a mulher não precisa ter o carro no seu nome para ter direito aos benefícios do Auto Mulher. Basta ser classificada como condutora do veículo para acessar os serviços.
Serviços contemplados no Seguro Auto Mulher: 
 
 Troca de pneus
 Reboque emergencial no caso de falta de combustível
 Táxi para a revisão do veículo  busca e leva a segurada até a oficina
 Babá no caso de hospitalização da segurada
 Faxineira, também no caso de hospitalização da segurada
 Troca de chuveiro
 Pequenos reparos na residência
 Troca de lâmpadas
 Instalação de cortinas
 Mudança de móveis de lugar
 Instalação de quadros
 Instalação de prateleiras
 Indicação e reserva de restaurantes
 Compra e envio de presentes
 Hospedagem, quando o sinistro ocorre fora do Espírito Santo
 Renovação da Carteira Nacional de Habilitação
 Renovação do Licenciamento do Veículo
 Transferência de propriedade do veículo

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