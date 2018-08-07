Seguro para motoristas mulheres inclui de reparos no veículo até serviços domésticos

Já se passaram 86 anos desde que a capixaba Rosa Helena Schorling se tornou, em 1932, a primeira mulher brasileira a tirar uma Carteira de Habilitação. Mais de oito décadas depois, além do crescimento a cada ano do número de mulheres motoristas, dados mostram que elas desempenham essa função com mais responsabilidade que a maioria dos homens.
A dor de cabeça maior das seguradoras hoje em dia é com motoristas do sexo masculino. Os números comprovam essa realidade. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), apesar do crescimento no número de mulheres habilitadas, 89% dos acidentes são causados por homens. Já a Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta que, no mundo, 73% das mortes em acidentes na estrada são de homens.
Entre janeiro e dezembro de 2017, 70% das indenizações de seguro foram pagas a homens, segundo o Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT). Essas indenizações também são 17% mais caras do que as pagas para motoristas mulheres, e um dos motivos é o fato deles se envolverem mais em acidentes do que as mulheres.
Mercado
Diante desse cenário, o mercado de seguros específicos para mulheres motoristas têm crescido consideravelmente. De acordo com a Banestes Seguros (Banseg), líder no ramo de seguros para automóveis no Espírito Santo, as mulheres já correspondem a quase 50% das apólices. Visando essa tendência, a seguradora criou uma modalidade específica para as condutoras, o chamado seguro Auto Mulher.
Segundo o presidente do Banestes Seguros, Otacílio Pedrinha, essa vertente de seguro automotivo visa se adequar à realidade do dia a dia das mulheres, que têm múltiplas atribuições no lar e na vida profissional. A mulher hoje em dia não é apenas mãe e dona de casa. Ela trabalha fora, em casa, tem vida social e outras atribuições. Ninguém mais tem dúvida em dizer que a mulher é o sexo forte, afirma.
Além de todas as coberturas e assistências do título tradicional, o seguro Auto Mulher oferece um pacote de serviços exclusivos voltados para as necessidades domésticas. Sem acréscimo no valor da apólice, a condutora conta com serviços como troca de pneus e reboque não emergencial ou táxi para revisão do veículo. E não para por aí: o serviço inclui ainda babá e faxineira em caso de hospitalização por acidente com o veículo; troca de chuveiro e/ou resistência e pequenos reparos para a residência.
A mulher conta também com uma Central de Conveniência, com serviços como assessoria cultural; informações de viagem; compra de ingressos para eventos; indicação e reserva de restaurantes e compra e envio de presentes, destaca Pedrinha, reforçando ainda que a mulher não precisa ter o carro no seu nome para ter direito aos benefícios do Auto Mulher. Basta ser classificada como condutora do veículo para acessar os serviços.
Serviços contemplados no Seguro Auto Mulher:
Troca de pneus
Reboque emergencial no caso de falta de combustível
Táxi para a revisão do veículo busca e leva a segurada até a oficina
Babá no caso de hospitalização da segurada
Faxineira, também no caso de hospitalização da segurada
Troca de chuveiro
Pequenos reparos na residência
Troca de lâmpadas
Instalação de cortinas
Mudança de móveis de lugar
Instalação de quadros
Instalação de prateleiras
Indicação e reserva de restaurantes
Compra e envio de presentes
Hospedagem, quando o sinistro ocorre fora do Espírito Santo
Renovação da Carteira Nacional de Habilitação
Renovação do Licenciamento do Veículo
Transferência de propriedade do veículo