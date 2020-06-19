Saiba quais áreas de trabalho terão maior potencial após a pandemia

Unopar conta com infraestrutura para aulas práticas Crédito: Unopar/Divulgação

O mercado de trabalho é uma área em constante evolução. Muitas das profissões de hoje sequer existiam há dez anos. Imagine, então, em um período conturbado como o que a sociedade vem passando atualmente, no meio de uma pandemia, onde muitos profissionais e empresas estão tendo de repensar a sua forma de trabalho, para evitar a circulação de pessoas nas ruas, com a finalidade de reduzir a taxa de contaminação pelo novo coronavírus.

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Parece até um pouco de futurologia, mas o hoje, já é o amanhã, ou seja, a sociedade já está vivenciando parte do que será o futuro do trabalho. Muitas empresas grandes da área de tecnologia, como o Twitter, por exemplo, já se reinventaram, e o home-office, a possibilidade de trabalhar de casa em situações excepcionais, hoje já é a regra para essa gigante da tecnologia. E o restante do mercado de trabalho? Quais seriam as áreas mais interessantes para se investir agora, que serão demandadas em pouco tempo?

Na Grande Vitória, Unopar tem polo na Capital, na Serra e em Vila Velha Crédito: Unopar/Divulgação

Para o gestor da Unopar Grande Vitória, Marlon Dias de Oliveira, as profissões ligadas às áreas tecnológicas, às mídias digitais e à saúde terão um grande avanço. Nelas, posso citar algumas, como analistas de redes sociais e de mídias digitais na área de marketing e tecnologia. Há também as áreas de gestão, como analistas financeiros e de processo, gestor de recursos humanos e gestor comercial. E, na área de saúde, uma profissão que também terá grande procura no mercado será a de gestão hospitalar, pois esse profissional é capaz de gerenciar clínicas, hospitais, consultórios, disse.

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Apesar das muitas previsões sobre qual será o novo normal após a pandemia, ainda dá tempo de pensar em investir em alguma dessas profissões apontadas como tendência. Para Oliveira, uma das principais vantagens de um curso tecnólogo é o tempo, pois dura, em média, dois anos e meio, e os conteúdos são práticos e vão direto ao ponto, além de ser um curso superior.

"Estamos em um momento de olhar para dentro de cada um e refletir como podemos sair dessa crise diferentes de como entramos. A melhor forma de fazer isso é investindo em conhecimento. Você precisa ser rápido e procurar cursos superiores de qualidade e que cumpram esse prazo de tempo que a crise exige. Não consigo pensar em outra opção, além de um curso superior tecnólogo, pois ele consegue unir qualidade, tempo e preço." Marlon Dias de Oliveira - Gestor da Unopar Grande Vitória

E, por meio de um curso tecnólogo de ensino a distância (EAD), com duração máxima de dois anos e meio, isso faz com que a possibilidade de encerrar a graduação e já começar a trabalhar em uma dessas áreas seja um futuro mais imediato.

Segundo o gestor da Unopar Grande Vitória, Marlon Dias de Oliveira, a instituição é a pioneira em EAD Crédito: Unopar/Divulgação

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"Somos pioneiros no mercado EAD, com mais de 40 anos de experiência. Nosso corpo de professores é formado por mestres e doutores. Além disso, temos apoio de tutores presenciais formados e especialistas na área de atuação e toda uma base de tutores online para promover uma melhor compreensão das aulas e tirar todas as dúvidas. Vale ressaltar que, como estamos na Serra, Vitória e Vila Velha, sempre haverá um polo do seu lado para ajudar com o que precisar." Marlon Dias de Oliveira - Gestor da Unopar Grande Vitória

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