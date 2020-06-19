Saiba quais áreas de trabalho terão maior potencial após a pandemia

O mercado de trabalho é uma área em constante evolução. Muitas das profissões de hoje sequer existiam há dez anos. Imagine, então, em um período conturbado como o que a sociedade vem passando atualmente, no meio de uma pandemia, onde muitos profissionais e empresas estão tendo de repensar a sua forma de trabalho, para evitar a circulação de pessoas nas ruas, com a finalidade de reduzir a taxa de contaminação pelo novo coronavírus.
Parece até um pouco de futurologia, mas o hoje, já é o amanhã, ou seja, a sociedade já está vivenciando parte do que será o futuro do trabalho. Muitas empresas grandes da área de tecnologia, como o Twitter, por exemplo, já se reinventaram, e o home-office, a possibilidade de trabalhar de casa em situações excepcionais, hoje já é a regra para essa gigante da tecnologia. E o restante do mercado de trabalho? Quais seriam as áreas mais interessantes para se investir agora, que serão demandadas em pouco tempo?
Para o gestor da Unopar Grande Vitória, Marlon Dias de Oliveira, as profissões ligadas às áreas tecnológicas, às mídias digitais e à saúde terão um grande avanço. Nelas, posso citar algumas, como analistas de redes sociais e de mídias digitais na área de marketing e tecnologia. Há também as áreas de gestão, como analistas financeiros e de processo, gestor de recursos humanos e gestor comercial. E, na área de saúde, uma profissão que também terá grande procura no mercado será a de gestão hospitalar, pois esse profissional é capaz de gerenciar clínicas, hospitais, consultórios, disse.
Apesar das muitas previsões sobre qual será o novo normal após a pandemia, ainda dá tempo de pensar em investir em alguma dessas profissões apontadas como tendência. Para Oliveira, uma das principais vantagens de um curso tecnólogo é o tempo, pois dura, em média, dois anos e meio, e os conteúdos são práticos e vão direto ao ponto, além de ser um curso superior.
"Estamos em um momento de olhar para dentro de cada um e refletir como podemos sair dessa crise diferentes de como entramos. A melhor forma de fazer isso é investindo em conhecimento. Você precisa ser rápido e procurar cursos superiores de qualidade e que cumpram esse prazo de tempo que a crise exige. Não consigo pensar em outra opção, além de um curso superior tecnólogo, pois ele consegue unir qualidade, tempo e preço."
E, por meio de um curso tecnólogo de ensino a distância (EAD), com duração máxima de dois anos e meio, isso faz com que a possibilidade de encerrar a graduação e já começar a trabalhar em uma dessas áreas seja um futuro mais imediato.
"Somos pioneiros no mercado EAD, com mais de 40 anos de experiência. Nosso corpo de professores é formado por mestres e doutores. Além disso, temos apoio de tutores presenciais formados e especialistas na área de atuação e toda uma base de tutores online para promover uma melhor compreensão das aulas e tirar todas as dúvidas. Vale ressaltar que, como estamos na Serra, Vitória e Vila Velha, sempre haverá um polo do seu lado para ajudar com o que precisar."