Rede de supermercados promove campanha para doar 20 toneladas de alimentos

Rede Show promove campanha solidária de doação de alimentos Crédito: Divulgação/Rede Show

Em tempos de pandemia, em que muitas pessoas estão sem a renda completa e com dificuldade até para colocar comida na mesa, a Rede Show, no seu aniversário de 23 anos, teve a iniciativa de reunir clientes, amigos e parceiros para fazerem parte de uma ação solidária. A empresa pretende doar 20 toneladas de alimentos a instituições localizadas nas comunidades onde estão suas lojas.

Essa doação feita pela empresa, no entanto, vai partir do cliente, do amigo e do parceiro da Rede Show por meio do Instagram. A cada novo seguidor na rede social, um quilo de alimento será doado, ou seja, basta seguir o perfil @redeshowsupermercados , e a empresa vai fazer a doação.

De acordo com o gestor comercial e de marketing da Rede Show, Vander Bastos, todas as lojas associadas estão participando da ação. E, em cada comunidade onde há uma unidade da Rede Show, famílias serão contempladas.

"Em toda localidade onde existe uma unidade da Rede Show, a loja indicou uma instituição da região para receber a doação. O número de seguidores atingidos será equivalente ao volume de doação. Nossa meta é de 20 toneladas. O aniversário é nosso, mas o presente nós queremos entregar para quem realmente precisa. Principalmente neste momento desafiante que estamos passando em que muitas pessoas não têm comida na mesa" Vander Bastos - Gestor comercial e de marketing da Rede Show

A ideia surgiu em uma conversa da diretoria e do marketing sobre como, em um cenário delicado como o atual, as comemorações dos 23 anos de aniversário da rede poderiam contribuir com a sociedade de forma positiva, e que todos tivessem realmente motivos para comemorar.

Vander ressalta que a empresa levou em consideração a solidariedade das pessoas, mas que nem sempre pode ser colocada em prática. Desta vez, no entanto, será diferente. Com apenas um clique, seguindo o perfil @redeshowsupermercados no Instagram, a doação será realizada pelo grupo supermercadista.