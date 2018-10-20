Que adulto não recorda dos velhos tempos de criança? Confira!

Que adulto não recorda dos velhos tempos de criança, quando as brincadeiras eram aprendidas entre os amigos, vizinhos e promoviam, além de divertimento, a manutenção da saúde e do desenvolvimento motor da criança?! Sabemos que o computador, vídeo game e celular estão tomando conta da rotina das crianças e assim as brincadeiras e os brinquedos antigos estão sendo esquecidos.

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O projeto BRINCAR NA RUA visa desenvolver com as crianças e pais brincadeiras, cantigas e jogos antigos, a fim de resgatar a memória e o prazer proporcionado por brincadeiras, possibilitando às crianças conhecimento de que brincar não é apenas manusear objetos e jogos eletrônicos, interagindo com a família nas brincadeiras e desenvolvendo valores importantes na formação do ser humano.

DINÂMICA

Essa iniciativa da TV Gazeta Noroeste com o projeto BRINCAR NA RUA é realmente proporcionar um dia B (dia de brincar) feliz, diferente e inesquecível, aliando resgate cultural, lazer, arte e educação num ambiente familiar. Será um dia onde as crianças poderão desfrutar de brincadeiras, atividades lúdicas e entretenimento oferecidas por parceiros do projeto. O evento é gratuito e todas as crianças são convidadas a participarem.

BRINCADEIRAS

Batatinha frita, Pular corda, Bambolê, Amarelinha, Cinco Marias, Bolinha de sabão, Cirandas, Caça ao tesouro, Mímica, Esconde-esconde, Bolinha de gude, Passa anel, Morto vivo, Estátua, Adoleta, Pedra, papel ou tesoura, Cara ou coroa, Cabo de guerra, Empinar pipa, Dança da cadeira, Queimada e Pião.

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