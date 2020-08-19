Qualidade sobre rodas: Moto Vena acelera e se destaca com o público

Concessionária Moto Vena: integrante do Grupo Contauto é revendedora da Honda no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Moto Vena

Há mais de 33 anos no mercado, a Moto Vena garantiu seu lugar de destaque na memória dos capixabas, conquistando o 2º lugar no Prêmio Recall de Marcas Rede Gazeta, no segmento concessionária de motocicletas.

Integrante do Grupo Contauto, a Moto Vena teve a primeira loja aberta em 1988, em Vitória, no endereço que ainda funciona atualmente. Em 2003, a empresa abriu a segunda loja, em Vila Velha, e, mais tarde, chegou a Domingos Martins e Marechal Floriano, municípios da região Serrana do Estado. Atualmente, a empresa possui seis unidades no Espírito Santo, incluindo três concessionárias.

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Receber este prêmio é a retribuição de um trabalho bem-feito e prestado aos nossos clientes, com a colaboração de toda a equipe Moto Vena, e o orgulho de atuar com a Honda, que detém 80% do mercado de motocicletas do Brasil, comemora o diretor da empresa, Gabriel Rizk. Para ele, o sucesso da concessionária se deve à oferta de produtos e serviços de alta qualidade, além da fidelização dos clientes.

A parceria com a Honda também é um dos diferenciais da empresa, que conta com oficina equipada e profissionais capacitados pela marca atuando no atendimento direto ao cliente. Outro serviço garantido pela Moto Vena é o Box Expresso, que realiza inspeções e reparos em motocicletas em até 1 hora. O cliente Moto Vena também tem a vantagem de personalizar a motocicleta com diversos acessórios e peças.

Pensando em manter os clientes e colaboradores em segurança, neste período de pandemia, a empresa fez adaptações para atender aos novos protocolos de saúde.

O diretor da empresa, Gabriel Rizk, destaca o foco nos clientes e na excelência da prestação de serviços Crédito: Divulgação/Moto Vena

Adaptar-se ao novo normal foi apenas uma questão de conexão entre os fatos e as necessidades. Além de todo o protocolo exigido pelo sistema de saúde e a obrigatoriedade do distanciamento social, contamos com a total compreensão de nossos colaboradores, numa mudança radical onde o óbvio foi preservar a saúde e poupar vidas, as nossas e de nossos clientes, destaca o diretor.