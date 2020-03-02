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Publicidade legal também vai para a internet

Decisão da Junta Comercial em plenário delibera que publicações obrigatórias de balanços e editais podem ser feitas em jornal on-line

Publicado em 02 de Março de 2020 às 18:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 18:25
Crédito: Divulgação
Com a expansão do jornalismo impresso para o universo digital, a publicidade legal também tomou novos rumos. A publicação de editais e balanços patrimoniais continua existindo, porém, agora na internet.
Por isso, a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (Jucees) reuniu-se em plenário para deliberar sobre o assunto. Ficou acordado que a publicidade legal pode ser publicada em jornais on-line de circulação diária registrados no órgão público. O material precisa ter acesso gratuito e estar disponível para os leitores durante 60 meses.
Para Carlos Roberto Rafael, presidente da Jucees, essa decisão acompanha a transformação digital pela qual o mundo está passando.
"A Junta Comercial está antenada na questão da tecnologia para agilizar serviços. Nesse espírito, começamos a ter alguns questionamentos sobre a dificuldade de regular publicidade legal em meio digital."
Carlos Roberto Rafael - Presidente da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (Jucees)
Carlos Roberto Rafael, presidente da Jucees, afirma que a instituição está antenada na tecnologia para agilizar serviços Crédito: Jucees/ Divulgação
O presidente das Jucees explica que a decisão facilitará o acesso a dados importantes das empresas, como balanço patrimonial. As pessoas poderão ler de onde estiverem e quando quiserem. A vantagem da internet é que ela aproxima as empresas de locais onde o jornal impresso não alcança, comenta.
O jornal A Gazeta passou, recentemente, por uma mudança em seu formato. A versão impressa diária deu lugar à publicação semanal. As atualizações diárias ficaram por conta da versão digital, antes conhecida como Gazeta Online e hoje somente A Gazeta.
Plenário da Jucees deliberou sobre publicações obrigatórias, como balanços e editais, em meio digital Crédito: Jucees/ Divulgação
A decisão da Junta Comercial tranquiliza anunciantes que ficaram preocupados em como ficaria a publicidade legal, visto que ela é obrigatória, com a migração para a versão on-line.
Márcio Chagas, diretor de Mercado Anunciante da Rede Gazeta, afirma que esse é um momento de oportunidade.
"Com a internet, podemos atingir um público muito maior, dando mais visibilidade para a publicidade legal dos nossos anunciantes."
Márcio Chagas - Diretor de Mercado Anunciante da Rede Gazeta
Comissão da Jucees. Crédito: Jucees/ Divulgação

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