Publicidade legal também vai para a internet

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Por isso, a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (Jucees) reuniu-se em plenário para deliberar sobre o assunto. Ficou acordado que a publicidade legal pode ser publicada em jornais on-line de circulação diária registrados no órgão público. O material precisa ter acesso gratuito e estar disponível para os leitores durante 60 meses.

Para Carlos Roberto Rafael, presidente da Jucees, essa decisão acompanha a transformação digital pela qual o mundo está passando.

"A Junta Comercial está antenada na questão da tecnologia para agilizar serviços. Nesse espírito, começamos a ter alguns questionamentos sobre a dificuldade de regular publicidade legal em meio digital." Carlos Roberto Rafael - Presidente da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (Jucees)

Carlos Roberto Rafael, presidente da Jucees, afirma que a instituição está antenada na tecnologia para agilizar serviços Crédito: Jucees/ Divulgação

O presidente das Jucees explica que a decisão facilitará o acesso a dados importantes das empresas, como balanço patrimonial. As pessoas poderão ler de onde estiverem e quando quiserem. A vantagem da internet é que ela aproxima as empresas de locais onde o jornal impresso não alcança, comenta.

O jornal A Gazeta passou, recentemente, por uma mudança em seu formato. A versão impressa diária deu lugar à publicação semanal. As atualizações diárias ficaram por conta da versão digital , antes conhecida como Gazeta Online e hoje somente A Gazeta.

Plenário da Jucees deliberou sobre publicações obrigatórias, como balanços e editais, em meio digital Crédito: Jucees/ Divulgação

A decisão da Junta Comercial tranquiliza anunciantes que ficaram preocupados em como ficaria a publicidade legal, visto que ela é obrigatória, com a migração para a versão on-line.

Márcio Chagas, diretor de Mercado Anunciante da Rede Gazeta, afirma que esse é um momento de oportunidade.

"Com a internet, podemos atingir um público muito maior, dando mais visibilidade para a publicidade legal dos nossos anunciantes." Márcio Chagas - Diretor de Mercado Anunciante da Rede Gazeta