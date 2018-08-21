Pronto Atendimento garante assistência primária mais rápida para pacientes

Recepção e serviços oferecidos pelo PA da Unimed Vitória Crédito: Unimed

Na necessidade de um atendimento médico emergencial, o primeiro local procurado pela população é sempre o pronto-socorro de uma unidade hospitalar. No entanto, seguindo protocolos de abordagem que priorizam os casos mais urgentes, pacientes classificados como não urgente ou pouco urgente acabam esperando mais tempo para serem atendidos. Nessas situações, para conseguir agilidade no atendimento, o recomendado é procurar uma unidade de Pronto Atendimento (PA), que é especializada em abordagens de baixa ou média complexidades.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), os Pronto Atendimentos podem solucionar mais de 80% de todos os problemas de saúde da população, evitando assim que pacientes sejam encaminhados para as filas dos hospitais, desafogando as unidades de alta complexidade e garantindo uma atenção mais rápida.

Segundo a gerente do PA da Unimed Vitória, Fernanda Covre, o índice de internação hospitalar dos atendimentos realizados no local é muito baixo. Na unidade, localizada na Avenida Leitão da Silva, o cliente conta com atendimento de clínico geral, pediatra, ortopedista e serviços de apoio, como exames de raios-X, exames laboratoriais, acupuntura e realização de curativos ambulatoriais, além de pequenos procedimentos cirúrgicos para adultos.

Dentro do PA tem o atendimento médico de urgência e ambulatório de medicação. Hoje, o paciente da Unimed já tem conhecimento da estrutura que dispomos na unidade e busca diretamente seu atendimento primário aqui. O objetivo do Pronto Atendimento é segregar os casos de baixa, média e alta complexidade e assim desafogar o pronto socorro do hospital, explica a gerente.

Somente no ano passado, 450 pacientes foram atendidos no setor de medicamentos do PA da Unimed Vitória sem a necessidade de um encaminhamento para um hospital para internação medicamentosa.

Pronto Atendimento garante assistência mais rápida a casos menos urgentes Crédito: Unimed

Desospitalização

Uma abordagem bem realizada no Pronto Atendimento é capaz de diagnosticar problemas de saúde a tempo de serem sanados, antes de se transformarem em quadros clínicos mais graves, evitando internações mais complexas. Para o coordenador médico do PA da Unimed, doutor Felipe Tabachi, a estruturação da unidade ajuda a romper com o modelo do hospitalocentrismo aplicado, historicamente, no setor de saúde.

A proposta é gerar o processo de desospitalização. Muitas pessoas ainda veem a necessidade de procurar um hospital como a principal forma de se resolver demandas emergenciais, mas hoje o pronto atendimento possui a prerrogativa de atender rápido, de forma adequada e resolutiva, afirma.

Serviços

Procedimentos no Pronto Atendimento da Unimed Vitória

 PA Unimed Vitória  Avenida Leitão da Silva: o cliente conta com atendimento de clínico geral, pediatra, ortopedista e possui os seguintes serviços de apoio: exames de raios-X, exames laboratoriais, acupuntura e realização de curativos ambulatoriais, além de pequenos procedimentos cirúrgicos para adultos.