Promoções do Clube dão ingressos para assinantes

Pizza e vinho são uma combinação perfeita. Para provar isso, a Delli Food Hall realizará, com apoio do Clube A Gazeta do Assinante, uma série de eventos de harmonização para reunir essas duas paixões. O tema do primeiro encontro será Tradicionais de Queijo, que acontece na próxima terça-feira, 29/05, exclusivo para assinantes que concorrem a uma vaga com acompanhante pelo site do Clube até o dia 27/05.
Outra promoção vigente é o Beauty Face Day: será um dia de cuidados estéticos para o rosto na Santé Vitória, dia 31/05. Para participar, o assinante deverá responder a pergunta no site do Clube.
Música romântica também entra na agenda de descontos e promoções. Amado Batista cantará seus sucessos no Steffen Centro de Eventos, dia 02/06, com buffet liberado e open bar. Assinantes de A Gazeta têm lote com desconto exclusivo de 15% e também podem concorrer a ingresso com acompanhante.
O tão esperado espetáculo do Whindersson Nunes também terá ingressos de cortesia. O "Eita, Casei" será dia 02/06, na Arena Vitória. E, para ganhar convites, o assinante deve seguir o regulamento e conferir o resultado no dia 28/05.
Quer participar das promoções, mas ainda não faz parte do Clube? Aproveite o valor promocional de R$ 1,00/mês* no Plano Digital Clube e tenha benefícios em shows, peças de teatro, cursos, treinamentos, feiras, eventos em geral e em mais de 100 parceiros. Clique aqui e assine.
PROMOÇÕES:
Harmonização Pizza e Vinho
Dia: 29/05 19h30.
Local: Delli Food Hall - Vila Velha/ES
Beauty Face Day
Dia: 31/05
Local: Santé Vitória
Eita, Casei Whindersson Nunes
Dia: 02/06
Local: Arena Vitória Ginásio Alvares Cabral
Amado Batista
Dia: 02/06
Local: Steffen Centro de Eventos
*Preço promocional do Plano Digital Clube por tempo limitado: R$ 1,00 por mês durante os 3 (três) primeiros meses. A partir do 4º mês de assinatura, o valor passa a ser R$ 15,90. O cancelamento é de responsabilidade do assinante e pode ser feito a qualquer momento pelo site de vendas de assinatura: assine.gazetaonline.com.br. Assinantes do jornal impresso que adquirirem o Plano Digital Clube não terão a assinatura vigente alterada e o valor do plano digital será acrescido ao valor da assinatura impressa.