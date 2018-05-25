Promoções do Clube dão ingressos para assinantes

Pizza e vinho são uma combinação perfeita. Para provar isso, a Delli Food Hall realizará, com apoio do Clube A Gazeta do Assinante, uma série de eventos de harmonização para reunir essas duas paixões. O tema do primeiro encontro será Tradicionais de Queijo, que acontece na próxima terça-feira, 29/05, exclusivo para assinantes que concorrem a uma vaga com acompanhante pelo site do Clube até o dia 27/05.

Outra promoção vigente é o Beauty Face Day: será um dia de cuidados estéticos para o rosto na Santé Vitória, dia 31/05. Para participar, o assinante deverá responder a pergunta no site do Clube.

Música romântica também entra na agenda de descontos e promoções. Amado Batista cantará seus sucessos no Steffen Centro de Eventos, dia 02/06, com buffet liberado e open bar. Assinantes de A Gazeta têm lote com desconto exclusivo de 15% e também podem concorrer a ingresso com acompanhante.

O tão esperado espetáculo do Whindersson Nunes também terá ingressos de cortesia. O "Eita, Casei" será dia 02/06, na Arena Vitória. E, para ganhar convites, o assinante deve seguir o regulamento e conferir o resultado no dia 28/05.