Programa de benefícios oferece descontos e crédito em farmácias do ES

A Rede Farmes tem como objetivo oferecer boas experiências aos consumidores com a garantia de agilidade no atendimento Crédito: Divulgação/Rede Farmes

Para facilitar o dia a dia de compras, o crediário é uma das alternativas de financiamento utilizadas por milhares de brasileiros e capixabas, dando maior possibilidade e acesso para adquirir algum produto, como os itens de farmácia. Por meio dele, além de ter crédito disponível, é possível se beneficiar do parcelamento do valor total.

Nesse sentido, um exemplo é a Rede Farmes que apresenta o programa de benefícios CredFarmes, onde o cliente compra com crédito, parcelado e tem descontos exclusivos. "O cliente apto a participar do programa possui vantagens como crédito inicial de R$ 180, parcelamento das compras em até três vezes e pode pagar o valor em até 40 dias", explica José Luiz Bedoni, responsável pelo crediário da empresa.

Para participar, os interessados podem acessar o site da Rede Farmes , clicar em CredFarmes no menu superior da página, preencher as informações e aguardar contato para finalização do cadastro. Também é possível passar em uma das unidades e apresentar o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e um documento de identificação com foto, podendo ser a Carteira de Identidade ou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). "O processo é bem rápido e dinâmico. Inicialmente, os nossos funcionários fazem um cadastro e, após poucas etapas, ocorre a classificação de pontuação individual. Por meio dela, a empresa sabe da possibilidade de aprovação do crediário", aponta José Luiz Bedoni.

Com 23 anos de história, a Rede Farmes conta com 130 lojas no Estado Crédito: Divulgação/Rede Farmes

Os benefícios e as vantagens podem ser aproveitados em qualquer uma das farmácias Rede Farmes. "O CredFarmes tem uma preocupação de cuidar dos capixabas. Por meio dele, conseguimos manter mais proximidade com os nossos clientes. Auxiliamos também no controle das finanças e, ao longo do mês, enviamos mensagem via celular, informando o valor do boleto e a data de vencimento. O pagamento das compras pode ser feito em todas as farmácias da rede. O cliente compra e paga na Rede Farmes que ele escolher", ressalta o executivo.

Ainda segundo o Bedoni, é importante lembrar que cada pessoa deve acompanhar os gastos pessoais para manter o equilíbrio financeiro e evitar contratempos.

José Luiz Bedoni é responsável pelo crediário da Rede Farmes Crédito: Divulgação/Rede Farmes

Lançamento

Lançado recentemente, o programa passou a incluir os clientes no CredFarmes no mês de março. "Alcançamos ótimos resultados até agora. Já percebemos o crescimento da nossa iniciativa, pois conseguimos atender as demandas de quem frequenta as nossas farmácias que são, principalmente, preço, prazo e parcelamento", acrescenta José Luiz Bedoni.