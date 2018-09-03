Produtos com até 70% de desconto em Dia D Glória

Promoção mais tradicional do Estado traz roupas femininas, masculinas e infantis, além de acessórios e peças de decoração

Quem é capixaba pode ter uma certeza: já foi, conhece ou vestiu algum produto que teve origem na Glória. E essa fama de bairro com o maior shopping a céu aberto do Estado será potencializada mais uma vez nos dias 6, 8 e 9 de setembro, quando o Polo de Modas do bairro vai realizar a 30ª edição do Dia D Glória.

A liquidação mais tradicional do comércio capixaba, organizada pela Associação dos Comerciantes da Glória (Uniglória), tem expectativa de superar o público de 300 mil pessoas, vindas das diferentes regiões do Estado e do Brasil, como Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, durante os três dias do evento.

O principal atrativo para os consumidores são os descontos, que podem chegar até 70%. Com participação de vários lojistas, estarão em liquidação peças de vestuário masculino, feminino e infantil, além de acessórios, utilidades domésticas e decoração.

Vantagens

Os preços convidativos para o consumo são irresistíveis até para quem trabalha no comércio do bairro. É comum ver vendedoras visitando lojas vizinhas durante o horário de almoço para fazer as suas comprinhas. São vantagens para todos os lados, como explica Ana Claudia Groberio, conselheira da Uniglória e proprietária da loja de moda feminina Tons.

Todos saem ganhando com o Dia D Glória. Os comerciantes, que zeram os seus estoques e se preparam para a chegada das novas coleções da próxima estação. E os clientes, que compram produtos de qualidade por preços muito abaixo do mercado, aponta Ana Cláudia.

Mobilidade

Ao contrário do que ocorreu nas últimas edições do evento, não haverá fechamento das ruas do polo de confecções. Segundo a gestora da Uniglória, a mudança vai facilitar o acesso dos consumidores às principais ruas e vagas de estacionamento.

Vale lembrar que, no sábado (8), a partir das 14h, e, no domingo, durante todo o dia, o estacionamento rotativo nas ruas da Glória fica liberado de cobrança.

O Polo da Glória abriga mais de 1.200 empresas, sendo cerca de 800 lojas do segmento de confecção, e mais da metade de fabricação própria. Em média, são vendidas mais de 1 milhão de peças por mês.

Comércio com muita tradição