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Vila Velha

Produtos com até 70% de desconto em Dia D Glória

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2018 às 11:56

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 11:56

Promoção mais tradicional do Estado traz roupas femininas, masculinas e infantis, além de acessórios e peças de decoração
Quem é capixaba pode ter uma certeza: já foi, conhece ou vestiu algum produto que teve origem na Glória. E essa fama de bairro com o maior shopping a céu aberto do Estado será potencializada mais uma vez nos dias 6, 8 e 9 de setembro, quando o Polo de Modas do bairro vai realizar a 30ª edição do Dia D Glória.
A liquidação mais tradicional do comércio capixaba, organizada pela Associação dos Comerciantes da Glória (Uniglória), tem expectativa de superar o público de 300 mil pessoas, vindas das diferentes regiões do Estado e do Brasil, como Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, durante os três dias do evento.
O principal atrativo para os consumidores são os descontos, que podem chegar até 70%. Com participação de vários lojistas, estarão em liquidação peças de vestuário masculino, feminino e infantil, além de acessórios, utilidades domésticas e decoração.
Vantagens
Os preços convidativos para o consumo são irresistíveis até para quem trabalha no comércio do bairro. É comum ver vendedoras visitando lojas vizinhas durante o horário de almoço para fazer as suas comprinhas. São vantagens para todos os lados, como explica Ana Claudia Groberio, conselheira da Uniglória e proprietária da loja de moda feminina Tons.
Todos saem ganhando com o Dia D Glória. Os comerciantes, que zeram os seus estoques e se preparam para a chegada das novas coleções da próxima estação. E os clientes, que compram produtos de qualidade por preços muito abaixo do mercado, aponta Ana Cláudia.
Mobilidade
Ao contrário do que ocorreu nas últimas edições do evento, não haverá fechamento das ruas do polo de confecções. Segundo a gestora da Uniglória, a mudança vai facilitar o acesso dos consumidores às principais ruas e vagas de estacionamento.
Vale lembrar que, no sábado (8), a partir das 14h, e, no domingo, durante todo o dia, o estacionamento rotativo nas ruas da Glória fica liberado de cobrança.
O Polo da Glória abriga mais de 1.200 empresas, sendo cerca de 800 lojas do segmento de confecção, e mais da metade de fabricação própria. Em média, são vendidas mais de 1 milhão de peças por mês.
Comércio com muita tradição
Graças ao Polo de Moda, a Glória mudou de cara nos últimos anos. As primeiras lojas se instalaram, nos anos 70, nas ruas Dom Pedro II, Santa Rosa e Avenida Jerônimo Monteiro. Eram confecções e pequenas lojas de fábrica, que apostavam em vendas por atacado e pronta-entrega para revendedores. Já nos anos 80, houve uma diversificação dos negócios. O foco passava a ser o varejo e o consumidor final, relembra Vinícius Martinelli, sócio da Detraje, criada há 32 anos. Com o aumento da circulação de pessoas, chegaram os empreendimentos de serviços, como lanchonetes, restaurantes e bancos. Hoje você encontra de tudo na Glória, diz o empresário.

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