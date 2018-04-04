Presidente Kennedy comemora 54 anos de emancipação política

O município de Presidente Kennedy, no Litoral Sul capixaba, comemorou, na última quarta-feira (4), 54 anos de emancipação política. Para celebrar a data, a prefeitura anunciou uma série de investimentos, durante o tradicional desfile cívico escolar.

A semana começou com inauguração de creche, na comunidade de Santa Lúcia. O espaço tem capacidade para atender 250 crianças, de 0 a 5 anos, em tempo integral, de 12 comunidades. O prédio tem sistema de captação de água de chuva, todas as salas possuem ar-condicionado e é completamente novo, feito com recursos dos royalties.

Na quarta-feira, dia da emancipação política, os investimentos anunciados foram na área de tecnologia. A prefeitura lançou seu novo portal ( www.presidentekennedy.es.gov.br ), mais moderno, responsivo e adaptável a todas as plataformas.

Os mais de 11,7 mil habitantes, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), terão uma ferramenta para o cidadão solicitar serviços da municipalidade, uma vez que o município está contratando um aplicativo para Android e iOS; trocando todos os equipamentos da rede wi-fi Kennedy On-line, que disponibiliza internet gratuita na sede e no interior.

Além disso, Presidente Kennedy fez a entrega de kits para os agentes de saúde, contendo uniforme e tablet; deu ordem de serviço feita pelo Governo do Estado para implantação de duas torres de telefonia móvel e internet 3G, sendo uma na comunidade de Jaqueira e outra em São Salvador; e entregou o documento final do Planejamento Estratégico 2018-2035.





Mais entregas

Além desses anúncios pontuais na semana da emancipação política, Presidente Kennedy vem adotando um novo perfil administrativo: mais técnico e atraente a novos investimentos, preparando o município e a população para os grandes empreendimentos que estão na expectativa de acontecer, a exemplo do Porto Central, que teve sua licença de instalação liberada e será o maior de cargas gerais do Espírito Santo.

Este ano, por exemplo, o município tem em seu orçamento para a Educação cerca de R$ 74 milhões. Da creche ao superior e técnico, a prefeitura garante que todo cidadão kennedense tenha acesso à educação de qualidade. Na rede municipal de ensino, são cerca de 1,8 mil alunos assistidos.

Na qualificação profissional, a previsão é de 1,5 mil vagas em cursos técnicos em parceria com o Sistema S, só em 2018. Além disso, cerca de 900 alunos são atendidos através do Programa de Desenvolvimento do Ensino Técnico e Superior (Prodes-PK), onde são ofertadas bolsas de estudo para cursos técnicos, superior, de pós-graduação, mestrado e doutorado  com custeio integral do município. O programa já formou 415 alunos desde 2013 nos mais diversos cursos, como Medicina, Odontologia, Fonoaudiologia, Veterinária, Engenharia, Psicologia, dentre outros. Hoje são 24 faculdades/universidades credenciadas, de diversos municípios e Estados.

Grandioso em sua extensão territorial, com mais de 583,9 quilômetros quadrados, Kennedy também prevê no orçamento da Secretaria Municipal de Obras o investimento de R$ 75 milhões para 2018. Isso vai possibilitar aporte em todas as áreas, incluindo saúde, educação e infraestrutura. Já está em curso, por exemplo, o asfaltamento de mais de 160 km de estradas.

O município já investiu também R$ 50 milhões no Fundesul Presidente Kennedy, que é o Fundo de Desenvolvimento do Sul do Espírito Santo, para abrir linha de crédito para investidores que queiram ampliar ou abrir um novo negócio no município.

Outra importante informação é em relação aos royalties. Como é um recurso finito e sua utilização é limitada (não pode fazer pagamento de salários de alguns servidores efetivos e dos comissionados, por exemplo), a administração fez aplicações em várias carteiras de investimentos e tem utilizado o rendimento para compor o orçamento.