Presidente da Maranata recebe homenagem no Dia do Dentista

Em sessão solene na Assembleia, pastor Geldeti recebeu comenda

Fundador e presidente da Igreja Cristã Maranata, o pastor e odontólogo Gedelti Gueiros recebeu na Assembleia Legislativa do Espírito Santo a comenda Doutor Gilton Coutinho Barros pelos serviços prestados à ortodontia capixaba durante os 54 anos de atuação.

Seja como dentista ou professor da Universidade Federal do Espírito Santo, Gedelti contribuiu para o crescimento da profissão no Estado. Essa homenagem é um selo nessa minha história dedicada à odontologia. É justa e merecida a estes dentistas conceituados que também foram homenageados. A odontologia é um dos meus três amores, junto de Deus e da minha linda esposa, disse, emocionado, o pastor, que há 52 anos é casado com Jurama Barros Gueiros, durante evento na última quinta-feira (25), quando se comemorou o Dia do Dentista.

A sessão solene, idealizada pela deputada estadual Janete de Sá, é parte de mais um momento especial no ano em que a igreja Maranata comemora seus 50 anos de existência.

Os dentistas ainda não tinham uma comenda que desse destaque para uma categoria tão importante. E a história da odontologia capixaba não tem como ser escrita sem a presença do pastor Geldeti", disse a parlamentar. Em seu discurso no plenário, Geldeti, além de relembrar os tempos de faculdade, fez um resgate histórico de como se iniciou e perpetuou as atividades da ortodontia no Brasil. "O dentista, desde os primórdios da profissão, tem a proposta de ser um entusiasta, de ter ciência, de ser artista, habilidoso, pesquisador, afoito e um líder. O dentista sempre foi um idealista. E a medida que você convive com as pessoas como dentista, você se afeiçoa às pessoas e as pessoas se afeiçoam a você".