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Homenagem

Presidente da Maranata recebe homenagem no Dia do Dentista

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2018 às 17:47

Publicado em 27 de Outubro de 2018 às 17:47

Em sessão solene na Assembleia, pastor Geldeti recebeu comenda
Fundador e presidente da Igreja Cristã Maranata, o pastor e odontólogo Gedelti Gueiros recebeu na Assembleia Legislativa do Espírito Santo a comenda Doutor Gilton Coutinho Barros pelos serviços prestados à ortodontia capixaba durante os 54 anos de atuação.
Seja como dentista ou professor da Universidade Federal do Espírito Santo, Gedelti contribuiu para o crescimento da profissão no Estado. Essa homenagem é um selo nessa minha história dedicada à odontologia. É justa e merecida a estes dentistas conceituados que também foram homenageados. A odontologia é um dos meus três amores, junto de Deus e da minha linda esposa, disse, emocionado, o pastor, que há 52 anos é casado com Jurama Barros Gueiros, durante evento na última quinta-feira (25), quando se comemorou o Dia do Dentista.
A sessão solene, idealizada pela deputada estadual Janete de Sá, é parte de mais um momento especial no ano em que a igreja Maranata comemora seus 50 anos de existência.
Os dentistas ainda não tinham uma comenda que desse destaque para uma categoria tão importante. E a história da odontologia capixaba não tem como ser escrita sem a presença do pastor Geldeti", disse a parlamentar. Em seu discurso no plenário, Geldeti, além de relembrar os tempos de faculdade, fez um resgate histórico de como se iniciou e perpetuou as atividades da ortodontia no Brasil. "O dentista, desde os primórdios da profissão, tem a proposta de ser um entusiasta, de ter ciência, de ser artista, habilidoso, pesquisador, afoito e um líder. O dentista sempre foi um idealista. E a medida que você convive com as pessoas como dentista, você se afeiçoa às pessoas e as pessoas se afeiçoam a você".
LEGENDA: Adão Rosalen, Luzimar Oliveira, Gedelti Gueiros e Janete de Sá durante a noite de homenagem

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