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Prepare-se para rir com Rafael Portugal, com 50% de desconto no ingresso

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2018 às 20:51

Publicado em 12 de Setembro de 2018 às 20:51

Se você acha que já riu de tudo, prepare-se para dar altas gargalhadas com Rafael Portugal. O ator do Porta dos Fundos apresenta o seu espetáculo inédito Eu comigo mesmo no Teatro da Ufes, no dia 20/10, às 21h. Ele contará um pouco das situações mais engraçadas de sua vida, como por exemplo quando ele se alistou no exército e não tinha nenhuma noção do que iria acontecer, de quando era adolescente e passava o dia na casa de praia. E, como morador da zona oeste do Rio de Janeiro, não podiam faltar as histórias que aconteciam dentro do trem. Esses e outros relatos contados com muita irreverência e descontração farão o público se identificar e morrer de rir.
Aproveite e adquira o seu ingresso com desconto exclusivo: Assinantes de A Gazeta tem 50% de desconto no valor do ingresso inteiro.
Rafael Portugal Crédito: Divulgação
Confira abaixo 3 curiosidades sobre Rafael Portugal:
1  Rafael começou o teatro aos 15 anos
2  Já se alistou ao Exército
3  É integrante do Porta dos Fundos
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