Prepare-se para rir com Rafael Portugal, com 50% de desconto no ingresso

Se você acha que já riu de tudo, prepare-se para dar altas gargalhadas com Rafael Portugal. O ator do Porta dos Fundos apresenta o seu espetáculo inédito Eu comigo mesmo no Teatro da Ufes, no dia 20/10, às 21h. Ele contará um pouco das situações mais engraçadas de sua vida, como por exemplo quando ele se alistou no exército e não tinha nenhuma noção do que iria acontecer, de quando era adolescente e passava o dia na casa de praia. E, como morador da zona oeste do Rio de Janeiro, não podiam faltar as histórias que aconteciam dentro do trem. Esses e outros relatos contados com muita irreverência e descontração farão o público se identificar e morrer de rir.

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Rafael Portugal Crédito: Divulgação

Confira abaixo 3 curiosidades sobre Rafael Portugal:

1  Rafael começou o teatro aos 15 anos

2  Já se alistou ao Exército

3  É integrante do Porta dos Fundos

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