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Pratica corrida de rua? Não perca essa oportunidade

Publicado em 23 de Março de 2018 às 12:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2018 às 12:37
Faz parte do time que não perde uma corrida? O calendário esportivo do ES está recheado de eventos para você manter os treinos em dia. O próximo desafio é a 3ª Corrida Maçônica Cidade de Vitória, que acontece dia 08/04, em Bento Ferreira, Vitória. O percurso contempla vias principais da região, além de contar com a paisagem da beira-mar, como uma motivação a mais para correr ao ar livre e aproveitar os espaços que a cidade oferece.
INSCRIÇÕES COM DESCONTO
Sabe como a corrida fica ainda melhor? Aproveitando o desconto de 15% para assinantes de A GAZETA*, para até duas inscrições. Para obter o valor promocional, o assinante deve no momento da compra do ingresso selecionar o percurso que deseja correr e a opção GERAL, após o cadastro deve inserir o cupom "assinantegazeta15" na hora do pagamento. Na retirada do kit é obrigatória a apresentação do Cartão do Clube (baixe aqui) e documento de identidade do titular da assinatura. 
Quem ainda não é assinante, pode aproveitar o valor promocional de R$ 1,00/mês** no Plano Digital Clube e ter descontos e benefícios em diversos parceiros, além de acesso ilimitado e a conteúdos exclusivos do Gazeta Online.
AINDA NÃO FAZ PARTE DESSE CLUBE DE VANTAGENS? Clique aqui.
Informações da corrida:
3ª CORRIDA MAÇÔNICA CIDADE DE VITÓRIA
Data: 08 de abril de 2018
Horário: 07h
Percursos: 6 km e 10 km
Largada: Avenida Jouberte de Barros - Bento Ferreira
Inscrições aqui.
As inscrições estão sujeitas a disponibilidade de vagas. 
 *Assinantes do jornal impresso e dos planos Digital Clube e Digital Premium.
**Valor promocional por tempo limitado do Plano Digital Clube, para os três primeiros meses. A partir do 4º mês, o valor mensal é de R$ 15,90.

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