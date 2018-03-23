Pratica corrida de rua? Não perca essa oportunidade

Faz parte do time que não perde uma corrida? O calendário esportivo do ES está recheado de eventos para você manter os treinos em dia. O próximo desafio é a 3ª Corrida Maçônica Cidade de Vitória, que acontece dia 08/04, em Bento Ferreira, Vitória. O percurso contempla vias principais da região, além de contar com a paisagem da beira-mar, como uma motivação a mais para correr ao ar livre e aproveitar os espaços que a cidade oferece.
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Informações da corrida:
3ª CORRIDA MAÇÔNICA CIDADE DE VITÓRIA
Data: 08 de abril de 2018
Horário: 07h
Percursos: 6 km e 10 km
Largada: Avenida Jouberte de Barros - Bento Ferreira
Inscrições aqui.
As inscrições estão sujeitas a disponibilidade de vagas.
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