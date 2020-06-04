Poder público e sustentabilidade

A sustentabilidade é um dever de todos, do cidadão, empresas privadas e também do setor público. E, este último tem papel fundamental, pois, por muitas vezes, é dele a responsabilidade de cobrar e orientar ações de preservação ambiental. Em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, quem faz esse trabalho é a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Agersa), que tem foco principal os recursos hídricos e sanitários.
"A Agersa sempre apoia e estimula a criação de projetos e ações voltadas para a promoção da sustentabilidade. Criamos metas e recebemos relatórios trimestrais da concessionária de água e esgoto, com informações de atividades voltadas ao meio ambiente."
E a Agersa também avalia o sistema de coleta e tratamento de esgoto que a concessionária mapeia, desde 2017, as redes coletoras da cidade. Tudo para evitar que o que esgoto tome caminhos indesejados e polua o meio ambiente.
"Entre janeiro de 2017 e dezembro de 2019 foram mapeados e classificados mais de 480 km de redes coletoras. Nesse período foram realizados diagnósticos acerca do funcionamento das 14 bacias de esgotamento da sede."
O trabalho trouxe bons frutos: aumento do índice de redes conectadas de 63% para 76%; redes com lançamento direto em curso dágua reduziram-se em mais da metade, passando de um montante de 87 km para cerca de 42 km; e as redes com lançamento sazonal em curso dágua também foram reduzidas de 87 km para 75 km.
Projetos paralelos
A concessionária criou um projeto de água e esgoto chamado Nossos Córregos Ainda mais Limpos, onde participou, junto com empresa de água que abastece Cachoeiro, na formação dos agentes ambientais multiplicadores.
Os agentes levam conhecimento ambiental aos moradores, bem como instrução sobre a importância e responsabilidade de cada um utilizar a rede de esgoto existente e manter os córregos limpos. Também visa compreender as dificuldades dos moradores e criar um plano de ação para melhoria, explicou Tales.
Também criaram metas junto à empresa, visando diminuir o índice de perdas de água no sistema de distribuição e participando de eventos voltados ao meio ambiente.
Prêmio Biguá
O órgão apoia o projeto desde o início, pois entende que é importante valorizar iniciativas que contribuem com atitudes éticas e produtivas, visando o crescimento econômico e o desenvolvimento da sociedade sem agredir o meio ambiente.
A Agersa considera extremamente importante essas iniciativas que motivam o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente. A sustentabilidade está relacionada a ações e atividades que suprem as necessidades atuais dos seres humanos sem comprometer o futuro das próximas gerações, e este conceito está diretamente ligado à nossa responsabilidade enquanto órgão regulador, pois quanto maior a salubridade ambiental, melhores as condições para oferta dos serviços de saneamento, de transportes e demais serviços públicos à população, finaliza o diretor.