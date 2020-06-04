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Poder público e sustentabilidade

Agersa em Cachoeiro desenvolve projetos de preservação dos recursos hídricos da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 14:58

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 14:58

A Agersa apoia o Prêmio Biguá desde o início por valorizar iniciativas que contribuem com o crescimento econômico e o desenvolvimento da sociedade sem agredir o meio ambiente
A Agersa apoia o Prêmio Biguá desde o início por valorizar iniciativas que contribuem com o crescimento econômico e o desenvolvimento da sociedade sem agredir o meio ambiente Crédito: Divulgação
A sustentabilidade é um dever de todos, do cidadão, empresas privadas e também do setor público. E, este último tem papel fundamental, pois, por muitas vezes, é dele a responsabilidade de cobrar e orientar ações de preservação ambiental. Em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, quem faz esse trabalho é a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Agersa), que tem foco principal os recursos hídricos e sanitários.
"A Agersa sempre apoia e estimula a criação de projetos e ações voltadas para a promoção da sustentabilidade. Criamos metas e recebemos relatórios trimestrais da concessionária de água e esgoto, com informações de atividades voltadas ao meio ambiente."
Tales Dias da Silva - Diretor técnico de saneamento
E a Agersa também avalia o sistema de coleta e tratamento de esgoto que a concessionária mapeia, desde 2017, as redes coletoras da cidade. Tudo para evitar que o que esgoto tome caminhos indesejados e polua o meio ambiente.
"Entre janeiro de 2017 e dezembro de 2019 foram mapeados e classificados mais de 480 km de redes coletoras. Nesse período foram realizados diagnósticos acerca do funcionamento das 14 bacias de esgotamento da sede."
Tales Dias da Silva - Diretor técnico de saneamento
O trabalho trouxe bons frutos: aumento do índice de redes conectadas de 63% para 76%; redes com lançamento direto em curso dágua reduziram-se em mais da metade, passando de um montante de 87 km para cerca de 42 km; e as redes com lançamento sazonal em curso dágua também foram reduzidas de 87 km para 75 km.
A Agersa avalia o sistema de coleta e tratamento de esgoto que a concessionária mapeia, desde 2017, as redes coletoras da cidade.
A Agersa avalia o sistema de coleta e tratamento de esgoto que a concessionária mapeia, desde 2017, as redes coletoras da cidade. Crédito: Divulgação

Projetos paralelos

A concessionária criou um projeto de água e esgoto chamado Nossos Córregos Ainda mais Limpos, onde participou, junto com empresa de água que abastece Cachoeiro, na formação dos agentes ambientais multiplicadores.
Os agentes levam conhecimento ambiental aos moradores, bem como instrução sobre a importância e responsabilidade de cada um utilizar a rede de esgoto existente e manter os córregos limpos. Também visa compreender as dificuldades dos moradores e criar um plano de ação para melhoria, explicou Tales.
Também criaram metas junto à empresa, visando diminuir o índice de perdas de água no sistema de distribuição e participando de eventos voltados ao meio ambiente.
Diagnóstico de Redes
Diagnóstico de Redes Crédito: Divulgação

Prêmio Biguá

O órgão apoia o projeto desde o início, pois entende que é importante valorizar iniciativas que contribuem com atitudes éticas e produtivas, visando o crescimento econômico e o desenvolvimento da sociedade sem agredir o meio ambiente.
A Agersa considera extremamente importante essas iniciativas que motivam o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente. A sustentabilidade está relacionada a ações e atividades que suprem as necessidades atuais dos seres humanos sem comprometer o futuro das próximas gerações, e este conceito está diretamente ligado à nossa responsabilidade enquanto órgão regulador, pois quanto maior a salubridade ambiental, melhores as condições para oferta dos serviços de saneamento, de transportes e demais serviços públicos à população, finaliza o diretor.

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