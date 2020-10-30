Pedido de recursos para terreno de nova sede da OAB-ES é liberado

Segundo a OAB-ES, o local da nova sede ainda está em definição Crédito: OAB-ES/Divulgação

Após meses de conversas e reuniões em Brasília, a OAB-ES informa uma notícia histórica para a advocacia capixaba: o Conselho Federal aprovou a liberação de recursos para a compra do terreno da nova sede da Seccional. Ao tomar a decisão, a OAB Nacional reconheceu que o atual espaço da OAB-ES é um dos piores do país.

As negociações foram conduzidas pelo presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, e pelos conselheiros federais da Seccional do Espírito Santo, com participação direta da integrante do FIDA, a conselheira Luciana Mattar.

Na nova casa, com auditório mais amplo, escritórios coletivos e mais vagas de estacionamento, a Ordem pretende abraçar ainda mais a advocacia, aperfeiçoando os serviços e incentivando a presença de advogados e advogadas nas comissões e nos debates. O local da nova sede ainda está em definição. A notícia será dada em breve.

Rizk agradeceu o apoio da OAB Nacional e do presidente Felipe Santa Cruz e ressaltou que a nova sede é a realização de um antigo sonho da advocacia capixaba. "Foram meses de conversas e reuniões com a OAB Nacional, com a ajuda do nosso Conselho Federal e de nossa Diretoria, e agora podemos dar essa notícia maravilhosa, que me enche de emoção e alegria. A Ordem Nacional já havia observado as dificuldades do espaço da atual sede na Seccional. Agora vamos trabalhar para concretizar nosso sonho", declarou.