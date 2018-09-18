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Diversão

Parque da Galinha Pintadinha anima Dia das Crianças do Shopping Vitória

Atração já está disponível e vai até o dia 14 de outubro, é voltada para bebês a partir de seis meses até crianças de 10 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2018 às 22:10

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 22:10

Crédito: Shopping Vitória/Divulgação
A galinha mais divertida  e que faz sucesso entre o público infantil  marca presença na Capital até o dia14 de outubro. Em comemoração ao Dia das Crianças, o Shopping Vitória traz o Parque da Galinha Pintadinha, com diversos ambientes lúdicos e de recreação. E não é só a galinha que dará o ar da graça: os demais bichinhos da série também estarão presentes.
A atração está localizada na Praça Central do shopping, mas a alegria está espalhada pelos corredores. O Trenzinho da Galinha Pintadinha faz passeios durante todo o dia (veja abaixo a tabela de valores). Haverá, ainda, uma Arena Radical instalada no espaço SV Kids, localizado no 2º Piso. A maioria das atividades é inteiramente gratuita, como o acesso ao interior do castelo e as brincadeiras em piscina de bolinhas, na torre da dona aranha e em outros ambientes.
Entre os destaques da programação, está a presença da Galinha Pintadinha e do Pintinho Amarelinho, aos sábados, das 13h às 19h; e domingos e feriados, das 14h às 19h. Nos finais de semana, também haverá Oficinas de Docinho, na Cozinha da Borboletinha, com turmas iniciadas a cada 30 minutos, sendo 10 crianças por vez. As duas atividades são gratuitas e não precisarão de agendamento prévio para participação.
As atrações não param por aí: quem for ao local ainda terá como opção de entretenimento o Espaço Naftalina, com as baratinhas mais bondosas. No local, terá pista de dança e exibição de vídeos do desenho Galinha Pintadinha. Já os bebês poderão usufruir de um ambiente exclusivo da Turma Mini, com programação lúdica e colorida.
PARQUE DA GALINHA PINTADINHA
Quando: até 14 de outubro
Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 14h às 21h
Onde: na Praça Central do Shopping Vitória
Entrada: boa parte das atrações é gratuita, como o acesso a toda área da praça. As únicas atividades pagas são o passeio de Trenzinho da Galinha Pintadinha e a cabine para seção de fotos
ATIVIDADES PAGAS:
Cabine de fotos: é proibido fazer fotos com celulares pessoais, a não ser o cliente que adquirir o ticket para este fim. O acesso ao Estúdio é exclusivo para quem adquirir um dos seguintes produtos:
 Foto impressa 10 X 15 cm  R$ 15,00;
 Foto impressa 15 X 21 cm  R$ 20,00;
 Cópia da mesma foto  R$ 10,00;
 Foto com celular  R$ 10,00.
O cliente terá um tempo máximo de 5 (cinco) minutos para a foto.
Trenzinho da Galinha Pintadinha:
 Segunda a quinta-feira:
- Entrada inteira: R$ 40,00  para uma criança de 5 a 12 anos + um responsável maior de 18 anos. Adulto adicional: R$ 20,00.
- Meia-entrada: R$ 20,00.
- Entrada promocional: R$ 20,00 - para uma criança de até 4 anos ou com necessidades especiais + um responsável.
 Sexta a domingo:
- Entrada inteira: R$ 50,00  para uma criança de 5 a 12 anos + um responsável maior de 18 anos. Adulto adicional: R$ 25,00.
- Meia-entrada: R$ 25,00.
- Entrada promocional: R$ 25,00  para uma criança de até 4 anos ou com necessidades especiais + um responsável.
Combo família Trenzinho: a partir da segunda criança de 5 a 12 anos, o acompanhante não paga.
 Combo família promocional ingresso duplo 1: um ingresso duplo do Trenzinho ( para uma criança de 5 a 12 anos + um responsável maior de 18 anos) + uma foto 15 x 21. Segunda a quinta: R$ 50,00. Sexta a domingo: R$ 60,00.
 Combo família promocional ingresso duplo 2 - um ingresso duplo do Trenzinho (para uma criança de até 4 anos + um responsável maior de 18 anos) + uma foto 15 x 21. Segunda a quinta  R$ 30,00. Sexta a domingo  R$ 35,00.

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