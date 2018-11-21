Parceria empreendedora resulta em uma das principais lojas moveleiras do Estado

Empreendedorismo foi a palavra de ordem que norteou a parceria de dois amigos que se conheceram trabalhando no concorrido setor moveleiro. Após atuarem juntos em uma mesma empresa por quatro anos, se distanciaram apenas por empresas diferentes durante 07 anos. o vendedor Rodrigo Fraga e o montador Geraldo Majella Drago tiveram a ideia de abrir o seu próprio negócio. Assim nascia, em 2009, a Vila Bella Móveis, que, em poucos anos, se tornou uma das maiores empresas do ramo no Estado.

Vila Bella Crédito: Divulgação

Cada um entrou com a sua expertise. Rodrigo comandava o setor de vendas; e Geraldo, a área de serviços, entrega e montagem. A aposta se materializou com a abertura da primeira loja, em um espaço pequeno, de 70 metros quadrados, no Centro de Vila Velha.

Era uma aposta. Como todo mundo que começa nesse ramo, passamos por dificuldades financeiras, poucos recursos, barreiras da concorrência, entre outros. Mas nós nos apoiamos em um tripé: muito trabalho, sorte e fé. E as poucos as coisas foram dando certo, afirma Rodrigo.

VilaBella Crédito: Divulgação

Em menos de uma década, a pequena loja cresceu, a marca se expandiu com a abertura de outras unidades, e a Vila Bella se tornou uma rede com sete pontos comerciais: em Vila Velha, Vitória, Cariacica, Serra e Guarapari, gerando emprego e renda para 120 funcionários. A empresa se tornou uma revendedora multimarcas, trabalhando com produtos dos principais fornecedores do país, com produtos originados em São Paulo, Minas Gerais, Espirito santo e sul do Brasil.

Diferencial

A vontade de fazer a loja ser reconhecida como a melhor opção de compra no setor moveleiro fez a dupla perceber que seria necessário uma busca incessante por aperfeiçoamento. Realizamos uma busca permanente por melhorias, inovação, competitividade, fidelização, preço e uma relação de equilíbrio garantindo a melhor compra, afirma o sócio.

Vila Bella Crédito: Divulgação

Além disso, segundo Rodrigo, a estratégia da empresa é atender sempre às expectativas do cliente. Temos hoje a entrega mais rápida da Grande Vitória. Cobrimos qualquer oferta desde que seja no mesmo produto modelo. O cliente hoje sai da loja já com agendamento do dia da entrega e da montagem.

Planejamento

Com lojas em toda a Grande Vitória, os sócios da Vila Bella Móveis traçam metas de expansão para os próximos anos, chegando a cidades do interior. Até 2020, a meta já é contar com lojas no sul do Estado. Além disso, existe o projeto de adequação das lojas já existentes, preparação para o futuro.

A Vila Bella sai na frente em relação aos melhores produtos e tendências no ramo moveleiro, e com foco também no atendimento pós-venda. Queremos sempre saber quem vai entrar e sair da casa do cliente, não terceirizamos nem entrega, nem montagem.