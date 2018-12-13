Para construir a sua casa e a sua própria história

O ser humano vive uma rotina cada vez mais corrida: trabalho, reuniões, compromissos particulares e o estresse do trânsito, sobrando pouco espaço na agenda para momentos em família. Para fugir da agitação da cidade, ter maior contato com a natureza e uma melhor qualidade de vida, o empresário Augusto Sato colocou na ponta do lápis todos esses fatores na hora de comprar seu lote no Condomínio Riviera Park.

Ele optou pelo Riviera, condomínio fechado localizado no bairro Santa Paula, Vila Velha, devido à proximidade com o centro da cidade, shoppings, supermercados e lojas de conveniências. No novo lar, Augusto afirma que é possível construir a sua própria história, projetar uma casa com a sua identidade e criar um ritmo de vida próprio. Diferente de estar cercado de muros nos grandes centros urbanos. Você acaba ficando preso ao ritmo da cidade, do apartamento, logística e tudo mais. Aqui é possível manter um contato com a natureza, ter uma vista privilegiada para a Reserva Ecológica de Jacarenema, sem falar da privacidade e segurança.

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Quem tem os mesmos objetivos e busca qualidade de vida, conforto e segurança, assim como o Augusto, ainda pode encontrar alguns terrenos à venda no empreendimento. Os lotes possuem metragem entre 600 e 1.000 m², e custam a partir de R$ 250 mil. O lazer reúne: quadra de tênis, piscina com borda infinita, deck molhado, espaço radical com rampa para skate e patins, quadra poliesportiva, quadra de tênis, campo de futebol society, praça com pomar, varanda gourmet com espaço grill e forno pizza, ciclovia, lagoa com trilha de caminhada e mais atrativos.

De acordo com o coordenador de vendas do Riviera Park Residence, Stanley Porpino, o sucesso das vendas está relacionado, principalmente, à busca por uma melhor qualidade de vida. Mesmo ficando próximo ao Centro de Vila Velha, é possível criar um distanciamento da rotina agitada, poder ouvir o som dos pássaros, ter uma sensação de paz e refúgio. Isso fez com que 80% das unidades fossem comercializadas rapidamente.

Ele destaca outros diferenciais de morar em um condomínio fechado. No caso do Riviera, além do lugar, que é incrível, com muito verde, plantas e animais, você consegue construir a casa dos seus sonhos, bem pertinho de tudo. Tudo isso dentro de uma área segura, com portaria blindada, porteiro 24 horas, ronda motorizada, sistema de controle de acesso, circuito de monitoramento, muros e cercas elétricas.

Mais sobre o empreendimento:

Riviera Park Residence

Localização: Rua Paulo Cesar Vinha, 56, Santa Paula, Vila Velha Realização: Ápia e Galwan

Metragem dos lotes: entre 600 e 1.000 m² Preços: a partir de R$ 250 mil Lazer: quadra de tênis, piscina com borda infinita, deck molhado, espaço radical com rampa para skate e patins, quadra poliesportiva, quadra de tênis, campo de futebol society, praça com pomar, espelho dágua, varanda gourmet com espaço grill e forno pizza, salão de festas, ciclovia e lagoa com trilha de caminhada.

Informações: Stanley Porpino - (27) 99942-2784