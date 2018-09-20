Palestra e teatro com até 50% de desconto

Nos dias 29 e 30 de setembro acontece a peça O louco e a Camisa, no Teatro da Ufes, estrelada por Rosi Campos e Rainer Cadete. O espetáculo conta a história de uma família que se depara com preconceitos dentro da própria casa, marcada por valores distorcidos. Ao decidir reunir a família para apresentar seu namorado, a irmã coloca todos em situação limite fazendo um pedido chocante, que envolve seu irmão considerado louco. E assim, os segredos mais íntimos de cada um se revelam. Uma comédia familiar para rir e chorar. Assinantes do Gazeta Online têm 50% de desconto no valor do ingresso inteiro. Clique aqui para comprar.
No dia 03 de outubro, Marcelo Tas dará estará presente no evento Encontro de Pais e Mestres para debater um tema importante dentro das ações de educação. Em seguida, haverá um painel com profissionais da área de educação. Assinantes do Gazeta Online podem participar da promoção e concorrer a uma vaga com acompanhante para participar deste evento exclusivo. Clique aqui para participar.
O fim de semana do dia 20 de outubro começa com atrações no Teatro da Ufes. Tem a peça A menina que queria ser estrela, baseada no mito da Vitória, passa pela tematização da busca dos sonhos, apresentados do ponto de vista de uma Menina que sonha em se tornar estrela. Para conseguir realizar o seu sonho ela terá que desvendar os enigmas da Lua, que acabam por levá-la a múltiplas descobertas sobre a fauna, o folclore brasileiro e sobre si mesma. Assinantes do Gazeta Online têm 50% de desconto no valor do ingresso inteiro. Clique aqui para comprar.
Outra atração que o público poderá conferir é a peça Eu comigo mesmo com Rafael Portugal. O ator apresenta o seu espetáculo inédito Eu comigo mesmo no Teatro da Ufes, no dia 20/10, às 21h. Ele contará um pouco das situações mais engraçadas de sua vida, como por exemplo quando ele se alistou no exército e não tinha nenhuma noção do que iria acontecer, de quando era adolescente e passava o dia na casa de praia. E, como morador da zona oeste do Rio de Janeiro, não podiam faltar as histórias que aconteciam dentro do trem. Esses e outros relatos contados com muita irreverência e descontração farão o público se identificar e morrer de rir. Assinantes do Gazeta Online têm 50% de desconto no valor do ingresso inteiro. Clique aqui para comprar.
Serviço
Teatro - O louco e a Camisa
Local: Teatro da Ufes
Dia/Hora: 29 de setembro às 21h e 30 de setembro às 18h
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Palestra Encontro de Pais e Mestres com Marcelo Tas
Local: Auditório da Rede Gazeta
Dia/Hora: 03 de outubro às 8h30
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Teatro - A menina que queria ser estrela
Dia/Hora: 20 de outubro às 14h
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Teatro - Eu comigo mesmo com Rafael Portugal
Dia/Hora: 20 de outubro às 21h
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O fim de semana do dia 20 de outubro começa com atrações no Teatro da Ufes. Tem a peça A menina que queria ser estrela, baseada no mito da Vitória, passa pela tematização da busca dos sonhos, apresentados do ponto de vista de uma Menina que sonha em se tornar estrela. Para conseguir realizar o seu sonho ela terá que desvendar os enigmas da Lua, que acabam por levá-la a múltiplas descobertas sobre a fauna, o folclore brasileiro e sobre si mesma. Assinantes do Gazeta Online têm 50% de desconto no valor do ingresso inteiro. Clique aqui para comprar. PASTEBIN%
O fim de semana do dia 20 de outubro começa com atrações no Teatro da Ufes. Tem a peça A menina que queria ser estrela, baseada no mito da Vitória, passa pela tematização da busca dos sonhos, apresentados do ponto de vista de uma Menina que sonha em se tornar estrela. Para conseguir realizar o seu sonho ela terá que desvendar os enigmas da Lua, que acabam por levá-la a múltiplas descobertas sobre a fauna, o folclore brasileiro e sobre si mesma. Assinantes do Gazeta Online têm 50% de desconto no valor do ingresso inteiro. Clique aqui para comprar. PASTEBIN%