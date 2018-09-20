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Palestra e teatro com até 50% de desconto

Opções diversificadas para se divertir e conhecer um pouco mais da cultura do nosso estado não vão faltar nos próximos finais de semana. E o melhor: com benefícios exclusivos do Clube A Gazeta.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2018 às 15:39

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 15:39

Crédito: Divulgação
Nos dias 29 e 30 de setembro acontece a peça O louco e a Camisa, no Teatro da Ufes, estrelada por Rosi Campos e Rainer Cadete. O espetáculo conta a história de uma família que se depara com preconceitos dentro da própria casa, marcada por valores distorcidos. Ao decidir reunir a família para apresentar seu namorado, a irmã coloca todos em situação limite fazendo um pedido chocante, que envolve seu irmão considerado louco. E assim, os segredos mais íntimos de cada um se revelam. Uma comédia familiar para rir e chorar. Assinantes do Gazeta Online têm 50% de desconto no valor do ingresso inteiro. Clique aqui para comprar.
Crédito: Divulgação

No dia 03 de outubro, Marcelo Tas dará estará presente no evento Encontro de Pais e Mestres para debater um tema importante dentro das ações de educação. Em seguida, haverá um painel com profissionais da área de educação. Assinantes do Gazeta Online podem participar da promoção e concorrer a uma vaga com acompanhante para participar deste evento exclusivo. Clique aqui para participar. 
Crédito: Divulgação


O fim de semana do dia 20 de outubro começa com atrações no Teatro da Ufes. Tem a peça A menina que queria ser estrela, baseada no mito da Vitória, passa pela tematização da busca dos sonhos, apresentados do ponto de vista de uma Menina que sonha em se tornar estrela. Para conseguir realizar o seu sonho ela terá que desvendar os enigmas da Lua, que acabam por levá-la a múltiplas descobertas sobre a fauna, o folclore brasileiro e sobre si mesma. Assinantes do Gazeta Online têm 50% de desconto no valor do ingresso inteiro. Clique aqui para comprar.
Crédito: Divulgação
Outra atração que o público poderá conferir é a peça Eu comigo mesmo com Rafael Portugal. O ator apresenta o seu espetáculo inédito Eu comigo mesmo no Teatro da Ufes, no dia 20/10, às 21h. Ele contará um pouco das situações mais engraçadas de sua vida, como por exemplo quando ele se alistou no exército e não tinha nenhuma noção do que iria acontecer, de quando era adolescente e passava o dia na casa de praia. E, como morador da zona oeste do Rio de Janeiro, não podiam faltar as histórias que aconteciam dentro do trem. Esses e outros relatos contados com muita irreverência e descontração farão o público se identificar e morrer de rir. Assinantes do Gazeta Online têm 50% de desconto no valor do ingresso inteiro. Clique aqui para comprar.
Serviço
 Teatro - O louco e a Camisa
Local: Teatro da Ufes
Dia/Hora: 29 de setembro às 21h e 30 de setembro às 18h
Assinantes do Gazeta Online têm 50% de desconto no valor do ingresso inteiro. Clique aqui para comprar.

 Palestra Encontro de Pais e Mestres com Marcelo Tas
Local: Auditório da Rede Gazeta
Dia/Hora: 03 de outubro às 8h30
Assinantes do Gazeta Online podem participar da promoção e concorrer a uma vaga com acompanhante para participar deste evento exclusivo. Clique aqui para participar. 
 Teatro - A menina que queria ser estrela
Dia/Hora: 20 de outubro às 14h
Assinantes do Gazeta Online têm 50% de desconto no valor do ingresso inteiro. Clique aqui para comprar. 
 Teatro - Eu comigo mesmo com Rafael Portugal
Dia/Hora: 20 de outubro às 21h
Assinantes do Gazeta Online têm 50% de desconto no valor do ingresso inteiro. Clique aqui para comprar.
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O fim de semana do dia 20 de outubro começa com atrações no Teatro da Ufes. Tem a peça A menina que queria ser estrela, baseada no mito da Vitória, passa pela tematização da busca dos sonhos, apresentados do ponto de vista de uma Menina que sonha em se tornar estrela. Para conseguir realizar o seu sonho ela terá que desvendar os enigmas da Lua, que acabam por levá-la a múltiplas descobertas sobre a fauna, o folclore brasileiro e sobre si mesma. Assinantes do Gazeta Online têm 50% de desconto no valor do ingresso inteiro. Clique aqui para comprar. PASTEBIN%

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