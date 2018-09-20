Palestra e teatro com até 50% de desconto

Outra atração que o público poderá conferir é a peça Eu comigo mesmo com Rafael Portugal. O ator apresenta o seu espetáculo inédito Eu comigo mesmo no Teatro da Ufes, no dia 20/10, às 21h. Ele contará um pouco das situações mais engraçadas de sua vida, como por exemplo quando ele se alistou no exército e não tinha nenhuma noção do que iria acontecer, de quando era adolescente e passava o dia na casa de praia. E, como morador da zona oeste do Rio de Janeiro, não podiam faltar as histórias que aconteciam dentro do trem. Esses e outros relatos contados com muita irreverência e descontração farão o público se identificar e morrer de rir. Assinantes do Gazeta Online têm 50% de desconto no valor do ingresso inteiro.