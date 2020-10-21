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OAB-ES volta a entregar carteiras em cerimônias presenciais

Uma turma de 26 profissionais recebeu documento em evento realizado no último dia 16, no Alice Vitória Hotel, na Capital, seguindo as recomendações da OMS
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 11:26

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 11:26

No retorno das solenidades é preciso seguir os protocolos de uso de máscaras, distanciamento social e o uso de álcool em gel
No retorno das solenidades é preciso seguir os protocolos de uso de máscaras, distanciamento social e o uso de álcool em gel Crédito: OAB-ES/Divulgação
Durante sete meses, a entrega de carteiras da OAB-ES foi feita em solenidades on-line, devido à pandemia do novo coronavírus. Desde a última sexta-feira, dia 16, ela passou a ser realizada de forma presencial. A retomada aconteceu no auditório do Alice Vitória Hotel, no centro da Capital,para uma turma de 26 advogados e advogadas, já aptos para o exercício da profissão.
Para prevenir o contágio da Covid-19, todos os participantes são orientados a cumprir as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS). Isso inclui o uso de máscaras, o distanciamento social e o uso de álcool em gel. Além disso, há limite de entrada de pessoas no espaço.
Durante o período de isolamento social, a OAB-ES realizou seis cerimônias on-line, por meio do aplicativo zoom, o que possibilitou que mais de 400 advogados e advogadas recebessem suas carteiras virtuais para atuar na advocacia.

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