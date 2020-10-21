OAB-ES volta a entregar carteiras em cerimônias presenciais

No retorno das solenidades é preciso seguir os protocolos de uso de máscaras, distanciamento social e o uso de álcool em gel Crédito: OAB-ES/Divulgação

Durante sete meses, a entrega de carteiras da OAB-ES foi feita em solenidades on-line, devido à pandemia do novo coronavírus. Desde a última sexta-feira, dia 16, ela passou a ser realizada de forma presencial. A retomada aconteceu no auditório do Alice Vitória Hotel, no centro da Capital,para uma turma de 26 advogados e advogadas, já aptos para o exercício da profissão.

Para prevenir o contágio da Covid-19, todos os participantes são orientados a cumprir as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS). Isso inclui o uso de máscaras, o distanciamento social e o uso de álcool em gel. Além disso, há limite de entrada de pessoas no espaço.