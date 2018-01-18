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Ingressando na Faculdade

O que fazer com o resultado do Enem?

Inúmeras universidades públicas e privadas já usam a nota do Enem como critério deseleção como, por exemplo, a Faculdade Multivix
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2018 às 21:31

Publicado em 17 de Janeiro de 2018 às 21:31

Após passar o ano todo focados nos estudos para um dos principais exames educacionais do país, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os estudantes agora se preparam para os próximos passos que precisam dar assim que o resultado for divulgado pelo MEC nesta quinta-feira, 18. Esse é o momento de ficar antenado e garantir vaga nos cursos e instituições desejados por cada um.
Alunos da Faculdade Multivix Crédito: Multivix
Depois que as pontuações são conhecidas, começa a corrida contra o tempo e o curto prazo para participar dos principais processos seletivos que utilizam a nota da prova - o Sisu, o ProUni e o FIES. Uma das novidades dos últimos anos é que o Enem virou, também, porta de entrada para a formação superior no país, com inúmeras universidades públicas e privadas usando sua nota como critério de seleção.
Uma das instituições que oferece aos estudantes a oportunidade de ingressar na graduação com a nota do Exame é a Faculdade Multivix. Os interessados precisam ter uma pontuação acima de 450 pontos e não ter zerado na redação. Cumprindo os pré-requisitos, o aluno pode se matricular sem a necessidade de fazer prova.
Entrada da Faculdade Crédito: Faculdade Multivix
Ao candidato, basta escolher o curso desejado, informar as notas em cada uma das provas do Enem e confirmar se tem pontuação necessária para entrar, de acordo com o número de vagas ofertadas em cada curso. Caso alcance o desempenho exigido, basta levar a documentação e fazer a matrícula.
Patio de acesso da faculdade Crédito: multivix
A Multivix tem oportunidades para mais de 100 cursos em todas as suas unidades: Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha, São Mateus, Nova Venécia, Cachoeiro de Itapemirim e Castelo. Para mais informações sobre a Multivix e os cursos, acesse multivix.vc/notas-enem ou ligue para 27 3335-5666.

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