O que fazer com o resultado do Enem?

Após passar o ano todo focados nos estudos para um dos principais exames educacionais do país, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os estudantes agora se preparam para os próximos passos que precisam dar assim que o resultado for divulgado pelo MEC nesta quinta-feira, 18. Esse é o momento de ficar antenado e garantir vaga nos cursos e instituições desejados por cada um.

Alunos da Faculdade Multivix Crédito: Multivix

Depois que as pontuações são conhecidas, começa a corrida contra o tempo e o curto prazo para participar dos principais processos seletivos que utilizam a nota da prova - o Sisu, o ProUni e o FIES. Uma das novidades dos últimos anos é que o Enem virou, também, porta de entrada para a formação superior no país, com inúmeras universidades públicas e privadas usando sua nota como critério de seleção.

Uma das instituições que oferece aos estudantes a oportunidade de ingressar na graduação com a nota do Exame é a Faculdade Multivix. Os interessados precisam ter uma pontuação acima de 450 pontos e não ter zerado na redação. Cumprindo os pré-requisitos, o aluno pode se matricular sem a necessidade de fazer prova.

Entrada da Faculdade Crédito: Faculdade Multivix

Ao candidato, basta escolher o curso desejado, informar as notas em cada uma das provas do Enem e confirmar se tem pontuação necessária para entrar, de acordo com o número de vagas ofertadas em cada curso. Caso alcance o desempenho exigido, basta levar a documentação e fazer a matrícula.

Patio de acesso da faculdade Crédito: multivix