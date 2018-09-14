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O maior evento de inovação do estado é gratuito. Saiba como participar!

Transformar conhecimento em inovação. É com essa missão que a UVV abre as portas para o InovaWeek, o maior evento de inovação do Estado, que acontece entre os dias 18 e 21 de setembro, no campus Boa Vista, da Universidade Vila Velha.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2018 às 20:46

Publicado em 14 de Setembro de 2018 às 20:46

No Inova Week receberemos algumas das mentes mais inovadoras do Brasil para discutir, pensar e co-criar o futuro da humanidade. O evento contará com competições, business pitches e palestras, em uma efervescente mostra demais de 350 projetos multidisciplinares, criados para solucionar problemas contemporâneos.
O InovaWeek contará com a participação de diversos empresários capixabas, e traz ao público palestrantes de renome nacional, como Arthur Igreja e Tallis Gomes, que abordarão sobre a "Inovação disruptiva e o profissional do futuro"e o "Case Easy Taxi: de ideia a negócio milionário", respectivamente.
Inscreva-se e participe gratuitamente clicando aqui.
PROGRAMAÇÃO
Programação do InovaWeek que acontece nos dias 18, 19 e 20 de setembro, na UVV - Campus Boa Vista Crédito: UVV
18 de setembro | Terça-feira
 7h15 às 9h - Montagem dos Projetos
 9h às 9h30  Cerimônia de abertura no ginásio
 10h às 11h15  Cases de Sucesso de alunos e egressos UVV no SINAPSE-ES (Anfiteatro)
 10h às 11h  Palestra de Robótica. Bruno Zabeu - Universal-Robots e da Macrotec (Cineteatro)
 9h45 às 11h30h - Exposição dos Projetos
 19h15 às 22h30 - Exposição dos Projetos
 19h30 - Abertura da mesa redonda  Autoglass e UNIMED
Tema: Transformação digital e Inovação: Onde estão as oportunidades?
 20h15  Início da Mesa redonda.
Tema: Inovação Disruptiva e o Profissional do Futuro
Convidado: Arthur Igreja
19 de setembro | Quarta-feira
 7h15 às 11h30 -Exposição dos Projetos
 8h15 às 10h - INOVABUSINESS
 9h30 às 10h45-Palestra  Tema: A importância da incubadora na transformação de ideias em startups. TECVITÓRIA (Cineteatro)
 19h15 às 22h30 - Exposição dos Projetos
 19h30 - Abertura da mesa redonda  Apex e convidado.
Tema: Transformando ideias em negócios.
 20h15  Início da Mesa redonda.
Tema: De uma boa ideia a um negócio milionário: O case Easy Taxi
Convidado: Tallis Gomes  
 
20 de setembro | Quinta-feira
 7h15 às 9h  Montagem dos projetos
 8h às 9h30  BIOGAME (Anfiteatro)
 8h às 9h30 - Competição de Pontes de Palitos (Ginásio)
 9h às 10h  Palestra- Tema: Metodologia para desenvolvimento de projetos de Inovaçãocom Janine Gomes da Silva (Cineteatro)
 9h30 às 11h30 - Exposição dos Projetos
 10h30 - Premiação das Competições (Cineteatro)
 19h15 às 22h30 - Exposição dos Projetos
 19h30  Mesa Redonda com tema: As fronteiras da Inovação no Espírito Santo ArcelorMittal, Vale e Alfaiataria de ideias.
21 de setembro | Sexta-feira
 7h15 às 11h30 - Exposição dos Projetos
 10h às 11h - Palestra CNPQ (Cineteatro)
 19h às 20h30 - Exposição dos Projetos
 20h30 às 22h30 - PREMIAÇÃO E ENCERRAMENTO   
 
Sobre a UVV:
A UVV é a 2ª melhor universidade particular do Brasil e a única do ES. Oferece o ensino, a pesquisa e a extensão, dentro de uma estrutura de ponta, com profissionais mestres e doutores reconhecidos no mercado de trabalho. Os projetos desenvolvidos aqui são estendidos para a comunidade, movimentando a coletividade por meio de atendimentos em diversas áreas.
A UVV é completa! Além de ser considerada a 2ª melhor universidade particular do país, de acordo com os indicadores do MEC, acabamos de ser ranqueados também como uma das melhores universidades particulares do Brasil pelo THE (Times Higher Education), um dos mais respeitados rankings universitários do mundo!

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