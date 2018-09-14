O maior evento de inovação do estado é gratuito. Saiba como participar!

No Inova Week receberemos algumas das mentes mais inovadoras do Brasil para discutir, pensar e co-criar o futuro da humanidade. O evento contará com competições, business pitches e palestras, em uma efervescente mostra demais de 350 projetos multidisciplinares, criados para solucionar problemas contemporâneos.

O InovaWeek contará com a participação de diversos empresários capixabas, e traz ao público palestrantes de renome nacional, como Arthur Igreja e Tallis Gomes, que abordarão sobre a "Inovação disruptiva e o profissional do futuro"e o "Case Easy Taxi: de ideia a negócio milionário", respectivamente.

PROGRAMAÇÃO

Programação do InovaWeek que acontece nos dias 18, 19 e 20 de setembro, na UVV - Campus Boa Vista Crédito: UVV

18 de setembro | Terça-feira

 7h15 às 9h - Montagem dos Projetos

 9h às 9h30  Cerimônia de abertura no ginásio

 10h às 11h15  Cases de Sucesso de alunos e egressos UVV no SINAPSE-ES (Anfiteatro)

 10h às 11h  Palestra de Robótica. Bruno Zabeu - Universal-Robots e da Macrotec (Cineteatro)

 9h45 às 11h30h - Exposição dos Projetos

 19h15 às 22h30 - Exposição dos Projetos

 19h30 - Abertura da mesa redonda  Autoglass e UNIMED

Tema: Transformação digital e Inovação: Onde estão as oportunidades?

 20h15  Início da Mesa redonda.

Tema: Inovação Disruptiva e o Profissional do Futuro

Convidado: Arthur Igreja

19 de setembro | Quarta-feira

 7h15 às 11h30 -Exposição dos Projetos

 8h15 às 10h - INOVABUSINESS

 9h30 às 10h45-Palestra  Tema: A importância da incubadora na transformação de ideias em startups. TECVITÓRIA (Cineteatro)

 19h15 às 22h30 - Exposição dos Projetos

 19h30 - Abertura da mesa redonda  Apex e convidado.

Tema: Transformando ideias em negócios.

 20h15  Início da Mesa redonda.

Tema: De uma boa ideia a um negócio milionário: O case Easy Taxi

Convidado: Tallis Gomes





20 de setembro | Quinta-feira

 7h15 às 9h  Montagem dos projetos

 8h às 9h30  BIOGAME (Anfiteatro)

 8h às 9h30 - Competição de Pontes de Palitos (Ginásio)

 9h às 10h  Palestra- Tema: Metodologia para desenvolvimento de projetos de Inovaçãocom Janine Gomes da Silva (Cineteatro)

 9h30 às 11h30 - Exposição dos Projetos

 10h30 - Premiação das Competições (Cineteatro)

 19h15 às 22h30 - Exposição dos Projetos

 19h30  Mesa Redonda com tema: As fronteiras da Inovação no Espírito Santo ArcelorMittal, Vale e Alfaiataria de ideias.

21 de setembro | Sexta-feira

 7h15 às 11h30 - Exposição dos Projetos

 10h às 11h - Palestra CNPQ (Cineteatro)

 19h às 20h30 - Exposição dos Projetos

 20h30 às 22h30 - PREMIAÇÃO E ENCERRAMENTO





Sobre a UVV:

A UVV é a 2ª melhor universidade particular do Brasil e a única do ES. Oferece o ensino, a pesquisa e a extensão, dentro de uma estrutura de ponta, com profissionais mestres e doutores reconhecidos no mercado de trabalho. Os projetos desenvolvidos aqui são estendidos para a comunidade, movimentando a coletividade por meio de atendimentos em diversas áreas.