O maior evento de inovação do estado é gratuito. Saiba como participar!

No Inova Week receberemos algumas das mentes mais inovadoras do Brasil para discutir, pensar e co-criar o futuro da humanidade. O evento contará com competições, business pitches e palestras, em uma efervescente mostra demais de 350 projetos multidisciplinares, criados para solucionar problemas contemporâneos.
O InovaWeek contará com a participação de diversos empresários capixabas, e traz ao público palestrantes de renome nacional, como Arthur Igreja e Tallis Gomes, que abordarão sobre a "Inovação disruptiva e o profissional do futuro"e o "Case Easy Taxi: de ideia a negócio milionário", respectivamente.
Inscreva-se e participe gratuitamente clicando aqui.
PROGRAMAÇÃO
18 de setembro | Terça-feira
7h15 às 9h - Montagem dos Projetos
9h às 9h30 Cerimônia de abertura no ginásio
10h às 11h15 Cases de Sucesso de alunos e egressos UVV no SINAPSE-ES (Anfiteatro)
10h às 11h Palestra de Robótica. Bruno Zabeu - Universal-Robots e da Macrotec (Cineteatro)
9h45 às 11h30h - Exposição dos Projetos
19h15 às 22h30 - Exposição dos Projetos
19h30 - Abertura da mesa redonda Autoglass e UNIMED
Tema: Transformação digital e Inovação: Onde estão as oportunidades?
20h15 Início da Mesa redonda.
Tema: Inovação Disruptiva e o Profissional do Futuro
Convidado: Arthur Igreja
19 de setembro | Quarta-feira
7h15 às 11h30 -Exposição dos Projetos
8h15 às 10h - INOVABUSINESS
9h30 às 10h45-Palestra Tema: A importância da incubadora na transformação de ideias em startups. TECVITÓRIA (Cineteatro)
19h15 às 22h30 - Exposição dos Projetos
19h30 - Abertura da mesa redonda Apex e convidado.
Tema: Transformando ideias em negócios.
20h15 Início da Mesa redonda.
Tema: De uma boa ideia a um negócio milionário: O case Easy Taxi
Convidado: Tallis Gomes
20 de setembro | Quinta-feira
7h15 às 9h Montagem dos projetos
8h às 9h30 BIOGAME (Anfiteatro)
8h às 9h30 - Competição de Pontes de Palitos (Ginásio)
9h às 10h Palestra- Tema: Metodologia para desenvolvimento de projetos de Inovaçãocom Janine Gomes da Silva (Cineteatro)
9h30 às 11h30 - Exposição dos Projetos
10h30 - Premiação das Competições (Cineteatro)
19h15 às 22h30 - Exposição dos Projetos
19h30 Mesa Redonda com tema: As fronteiras da Inovação no Espírito Santo ArcelorMittal, Vale e Alfaiataria de ideias.
21 de setembro | Sexta-feira
7h15 às 11h30 - Exposição dos Projetos
10h às 11h - Palestra CNPQ (Cineteatro)
19h às 20h30 - Exposição dos Projetos
20h30 às 22h30 - PREMIAÇÃO E ENCERRAMENTO
Sobre a UVV:
A UVV é a 2ª melhor universidade particular do Brasil e a única do ES. Oferece o ensino, a pesquisa e a extensão, dentro de uma estrutura de ponta, com profissionais mestres e doutores reconhecidos no mercado de trabalho. Os projetos desenvolvidos aqui são estendidos para a comunidade, movimentando a coletividade por meio de atendimentos em diversas áreas.
A UVV é completa! Além de ser considerada a 2ª melhor universidade particular do país, de acordo com os indicadores do MEC, acabamos de ser ranqueados também como uma das melhores universidades particulares do Brasil pelo THE (Times Higher Education), um dos mais respeitados rankings universitários do mundo!