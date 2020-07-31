O aluno é quem escolhe a melhor forma de se graduar

Escolher o curso e a instituição são essenciais para quem vai ingressar no nível superior. É importante saber das certificações, quais as metodologias utilizadas, espaço físico, laboratórios, bibliotecas, quadro de professores, entre outras opções que fazem com que um estudante faça a sua escolha. Mas e se o aluno também puder escolher como fazer o curso, para priorizar seus objetivos?
Imagina quem mora longe de um centro universitário, poder fazer 100% online as aulas, ou quem trabalha e não tem tempo, optar por fazer parte online, no seu tempo dedicado aos estudos, e acompanhar, presencialmente, as aulas de laboratórios? Ou o aluno pode optar por fazer um curso presencial e ter parte de suas atividades desenvolvidas em um ambiente virtual.
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Essa proposta da Faculdade Estácio de Sá é feita sob medida para as necessidades de cada aluno que ingressa na instituição, como conta o gerente comercial da faculdade no Espírito Santo, Eduardo Nunes. O aluno vai optar pelo método que melhor se encaixar com a sua realidade. Às vezes ele trabalha e é transferido para outra cidade ou Estado e se estiver fazendo EAD, pode concluir seu curso de onde estiver, disse.
Por outro lado, o método Presencial, que é o mais tradicional, também conta com parte da carga horária feita em ambiente virtual, onde o aluno escolhe as trilhas que ele deseja seguir dentro do curso que está fazendo, explica a gestora acadêmica da instituição, Marisa Rocha Lopes.
"Na Estácio, não trabalhamos com grade curricular e sim por créditos. O aluno desenvolve suas competências dentro do contorno geral de cada curso. Ele pode escolher fazer mais ou menos disciplinas, desde que não tenham algum pré-requisito, concluindo em um tempo maior ou menor e mesmo ajustando sua situação financeira."
Além disso, o aluno tem à sua disposição toda a estrutura da faculdade, como as bibliotecas e laboratórios em que ele pode também cumprir a sua carga horária virtual, que independe de ser feita dentro ou fora da instituição. O importante é que nesse método exista o debate em sala de aula. Cada disciplina possui atividades para serem feitas no ambiente virtual do aluno, como pesquisas, questionários e estudos de caso, disse.
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A Estácio de Sá foi uma das pioneiras no país e também no Espírito Santo a adotar o método de ensino a distância (EAD). No Espírito Santo, quando começou com essa modalidade, em 2009, a primeira turma tinha 329 alunos e atualmente, mais de 9 mil pessoas estudam por meio da plataforma EAD da instituição, que tem polos nos principais pontos do Estado: Grande Vitória, Cachoeiro, Piúma, São Gabriel da Palha, Aracruz, São Mateus, Linhares, Colatina e Pinheiros.
Nossa plataforma online é inovadora e somos o melhor ensino EAD do Brasil, segundo classificação do Ministério da Educação (MEC). Nossa oferta de cursos por essa plataforma é grande, são 150 opções de EAD e mais de mil polos espalhados pelo Brasil. No Estado, estamos de Norte a Sul e pretendemos expandir para mais regiões. Além disso, a Estácio é uma instituição de ensino com relevância nacional e conhecida no país inteiro, ou seja, o aluno pode fazer o curso de qualquer parte do Brasil, avalia o gerente comercial da instituição.
Na plataforma EAD o aluno conta com testes de conhecimento no final de cada aula, fórum para debates e troca de opiniões e informações, canal direto com o professor para esclarecer dúvidas, plano de estudos, biblioteca virtual e central de mensagens entre o aluno e o seu tutor.
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Flex e EAD
Flexibilidade para fazer o seu próprio horário, mas também poder frequentar aulas no laboratório e acompanhar os colegas de turma foram as condições que fizeram com que Valter Ricardo Paiva Pereira optasse por estudar Engenharia Civil no método Flex da Estácio de Sá.
Quando procurei, não queria fazer um curso 100% EAD, pois sempre tive a necessidade de estar na faculdade, ter contato com os colegas de turma e o professor. Mas eu não tinha condições de ir à aula todos os dias, porque trabalho. Então, quando pesquisei, vi que a Estácio oferecia essa modalidade Flex, que fica um meio termo entre o ensino presencial e a distância, conta.
O método Flex possui duas formas de estudos: uma em que as aulas são 100% digitais e o aluno tem vivência presencial nos polos e laboratórios com as atividades práticas que são agendadas de acordo com a necessidade do aluno, além de suporte e orientação nos laboratórios. E a segunda, em que há uma divisão entre 70% de aulas virtuais e 30% de conteúdo presencial realizado nos laboratórios e horários dos campi, além de atividades práticas com a turma presencial do curso e suporte e orientação no laboratório.
Como eu trabalho, consigo me planejar pela parte EAD e frequentar as aulas de laboratório. E durante a pandemia, em que estamos no isolamento social, não houve perda alguma de conteúdo das aulas presenciais. As aulas não pararam, elas acontecem online, com os nossos professores dessas disciplinas. Fora isso, a plataforma da faculdade é muito amigável e eu tenho uma visão geral e total controle do que acontece na minha vida acadêmica, disse.