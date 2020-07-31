O aluno é quem escolhe a melhor forma de se graduar

Laboratórios contam com suporte e orientação aos alunos. Crédito: Estácio de Sá/Divulgação

Escolher o curso e a instituição são essenciais para quem vai ingressar no nível superior. É importante saber das certificações, quais as metodologias utilizadas, espaço físico, laboratórios, bibliotecas, quadro de professores, entre outras opções que fazem com que um estudante faça a sua escolha. Mas e se o aluno também puder escolher como fazer o curso, para priorizar seus objetivos?

Imagina quem mora longe de um centro universitário, poder fazer 100% online as aulas, ou quem trabalha e não tem tempo, optar por fazer parte online, no seu tempo dedicado aos estudos, e acompanhar, presencialmente, as aulas de laboratórios? Ou o aluno pode optar por fazer um curso presencial e ter parte de suas atividades desenvolvidas em um ambiente virtual.

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Essa proposta da Faculdade Estácio de Sá é feita sob medida para as necessidades de cada aluno que ingressa na instituição, como conta o gerente comercial da faculdade no Espírito Santo, Eduardo Nunes. O aluno vai optar pelo método que melhor se encaixar com a sua realidade. Às vezes ele trabalha e é transferido para outra cidade ou Estado e se estiver fazendo EAD, pode concluir seu curso de onde estiver, disse.

Na plataforma EAD o aluno conta com testes de conhecimento no final de cada aula . Crédito: Estácio de Sá/Divulgação

Por outro lado, o método Presencial, que é o mais tradicional, também conta com parte da carga horária feita em ambiente virtual, onde o aluno escolhe as trilhas que ele deseja seguir dentro do curso que está fazendo, explica a gestora acadêmica da instituição, Marisa Rocha Lopes.

"Na Estácio, não trabalhamos com grade curricular e sim por créditos. O aluno desenvolve suas competências dentro do contorno geral de cada curso. Ele pode escolher fazer mais ou menos disciplinas, desde que não tenham algum pré-requisito, concluindo em um tempo maior ou menor e mesmo ajustando sua situação financeira." Marisa Rocha Lopes - Gestora acadêmica da Faculdade Estácio de Sá

Além disso, o aluno tem à sua disposição toda a estrutura da faculdade, como as bibliotecas e laboratórios em que ele pode também cumprir a sua carga horária virtual, que independe de ser feita dentro ou fora da instituição. O importante é que nesse método exista o debate em sala de aula. Cada disciplina possui atividades para serem feitas no ambiente virtual do aluno, como pesquisas, questionários e estudos de caso, disse.

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A Estácio de Sá foi uma das pioneiras no país e também no Espírito Santo a adotar o método de ensino a distância (EAD). No Espírito Santo, quando começou com essa modalidade, em 2009, a primeira turma tinha 329 alunos e atualmente, mais de 9 mil pessoas estudam por meio da plataforma EAD da instituição, que tem polos nos principais pontos do Estado: Grande Vitória, Cachoeiro, Piúma, São Gabriel da Palha, Aracruz, São Mateus, Linhares, Colatina e Pinheiros.

Nossa plataforma online é inovadora e somos o melhor ensino EAD do Brasil, segundo classificação do Ministério da Educação (MEC). Nossa oferta de cursos por essa plataforma é grande, são 150 opções de EAD e mais de mil polos espalhados pelo Brasil. No Estado, estamos de Norte a Sul e pretendemos expandir para mais regiões. Além disso, a Estácio é uma instituição de ensino com relevância nacional e conhecida no país inteiro, ou seja, o aluno pode fazer o curso de qualquer parte do Brasil, avalia o gerente comercial da instituição.

Na plataforma EAD o aluno conta com testes de conhecimento no final de cada aula, fórum para debates e troca de opiniões e informações, canal direto com o professor para esclarecer dúvidas, plano de estudos, biblioteca virtual e central de mensagens entre o aluno e o seu tutor.

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Flex e EAD

Crédito: Estácio de Sá/Divulgação

Flexibilidade para fazer o seu próprio horário, mas também poder frequentar aulas no laboratório e acompanhar os colegas de turma foram as condições que fizeram com que Valter Ricardo Paiva Pereira optasse por estudar Engenharia Civil no método Flex da Estácio de Sá.

Quando procurei, não queria fazer um curso 100% EAD, pois sempre tive a necessidade de estar na faculdade, ter contato com os colegas de turma e o professor. Mas eu não tinha condições de ir à aula todos os dias, porque trabalho. Então, quando pesquisei, vi que a Estácio oferecia essa modalidade Flex, que fica um meio termo entre o ensino presencial e a distância, conta.

Crédito: Estácio de Sá/Divulgação

O método Flex possui duas formas de estudos: uma em que as aulas são 100% digitais e o aluno tem vivência presencial nos polos e laboratórios com as atividades práticas que são agendadas de acordo com a necessidade do aluno, além de suporte e orientação nos laboratórios. E a segunda, em que há uma divisão entre 70% de aulas virtuais e 30% de conteúdo presencial realizado nos laboratórios e horários dos campi, além de atividades práticas com a turma presencial do curso e suporte e orientação no laboratório.

Como eu trabalho, consigo me planejar pela parte EAD e frequentar as aulas de laboratório. E durante a pandemia, em que estamos no isolamento social, não houve perda alguma de conteúdo das aulas presenciais. As aulas não pararam, elas acontecem online, com os nossos professores dessas disciplinas. Fora isso, a plataforma da faculdade é muito amigável e eu tenho uma visão geral e total controle do que acontece na minha vida acadêmica, disse.

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