Novos parceiros e muito mais benefícios

As vantagens do Clube não param de crescer. Na última semana, novos parceiros se associaram e estão oferecendo benefícios exclusivos para os assinantes de A Gazeta.

Para cuidar da beleza e bem-estar, a Santé Vitória, clínica de dermatologia e estética localizada em Santa Lúcia, oferece condições especiais. Na compra de uma limpeza de pele, o assinante ganha um peeling de diamante e uma massagem, por tempo limitado. Para outros serviços, assinantes têm até 50% de desconto.

O Soeta, colecionador de prêmios de gastronomia e referência na culinária contemporânea, passa a integrar o seleto hall de parceiros do Clube e promove uma experiência ainda mais privilegiada. Assinantes escolhem entre: serviço de rolha, sobremesa ou drink, na compra de um prato principal. O restaurante fica na Praia do Canto.

Para os amantes de carne, a novidade é o By Rock. Com 4 ambientes diferentes, decoração moderna, criativa e pratos bem servidos, que dão água na boca, o steakhouse, localizado na Praia do Canto, oferece aos assinantes 15% de desconto no valor total da conta, exceto bebidas.

Hamburguer com fritas do Rock Burger Crédito: Divulgação

O queridinho que está de volta é

Rock Burger

. A hamburgueria retorna ao Clube com o desconto especial de 15%. A casa, que dispensa apresentações, é famosa pelos seus deliciosos hambúrgueres e pratos bem servidos. Ideal para aqueles que buscam comer bem e ainda economizar.

Ainda no segmento de gastronomia, a novidade é o Aladin. Um dos melhores restaurantes de comida árabe de Vitória também está no Clube. Boa notícia para variar e economizar, com 15% de desconto no valor da conta.

Quem gosta de ir bem vestida à academia, pode contar com o desconto de 15% na Líquido. Moda fitness e praia, a marca oferece conforto, estilo e beleza. As lojas estão localizadas em Itapoã e Praia do Canto.

valor promocional de R$ 1,00/mês* no Plano Digital Clube e tenha benefícios em shows, peças de teatro, cursos, treinamentos, feiras, eventos em geral e em mais de 80 parceiros. Quer aproveitar todos esses descontos e ainda não é assinante? Aproveite o* no Plano Digital Clube e tenha benefícios em shows, peças de teatro, cursos, treinamentos, feiras, eventos em geral e em mais de 80 parceiros. Clique aqui e assine.





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