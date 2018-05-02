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Novos parceiros e muito mais benefícios

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 14:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2018 às 14:33
As vantagens do Clube não param de crescer. Na última semana, novos parceiros se associaram e estão oferecendo benefícios exclusivos para os assinantes de A Gazeta.
Para cuidar da beleza e bem-estar, a Santé Vitória, clínica de dermatologia e estética localizada em Santa Lúcia, oferece condições especiais. Na compra de uma limpeza de pele, o assinante ganha um peeling de diamante e uma massagem, por tempo limitado. Para outros serviços, assinantes têm até 50% de desconto.
O Soeta, colecionador de prêmios de gastronomia e referência na culinária contemporânea, passa a integrar o seleto hall de parceiros do Clube e promove uma experiência ainda mais privilegiada. Assinantes escolhem entre: serviço de rolha, sobremesa ou drink, na compra de um prato principal. O restaurante fica na Praia do Canto.
Para os amantes de carne, a novidade é o By Rock. Com 4 ambientes diferentes, decoração moderna, criativa e pratos bem servidos, que dão água na boca, o steakhouse, localizado na Praia do Canto, oferece aos assinantes 15% de desconto no valor total da conta, exceto bebidas.
Hamburguer com fritas do Rock Burger Crédito: Divulgação
O queridinho que está de volta é
Rock Burger
. A hamburgueria retorna ao Clube com o desconto especial de 15%. A casa, que dispensa apresentações, é famosa pelos seus deliciosos hambúrgueres e pratos bem servidos. Ideal para aqueles que buscam comer bem e ainda economizar.
Ainda no segmento de gastronomia, a novidade é o Aladin. Um dos melhores restaurantes de comida árabe de Vitória também está no Clube. Boa notícia para variar e economizar, com 15% de desconto no valor da conta.
Quem gosta de ir bem vestida à academia, pode contar com o desconto de 15% na Líquido. Moda fitness e praia, a marca oferece conforto, estilo e beleza. As lojas estão localizadas em Itapoã e Praia do Canto.
Quer aproveitar todos esses descontos e ainda não é assinante? Aproveite o valor promocional de R$ 1,00/mês* no Plano Digital Clube e tenha benefícios em shows, peças de teatro, cursos, treinamentos, feiras, eventos em geral e em mais de 80 parceiros. Clique aqui e assine.
 
Veja aqui os todos os descontos exclusivos do Clube A Gazeta.
 
*Preço promocional do Plano Digital Clube por tempo limitado: R$ 1,00 por mês durante os 3 (três) primeiros meses. A partir do 4º mês de assinatura, o valor passa a ser R$ 15,90. O cancelamento é de responsabilidade do assinante e pode ser feito a qualquer momento pelo site de vendas de assinatura: assine.gazetaonline.com.br. Assinantes do jornal impresso que adquirirem o Plano Digital Clube não terão a assinatura vigente alterada e o valor do plano digital será acrescido ao valor da assinatura impressa.

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