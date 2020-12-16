Novo conceito de lar faz Rede Construir crescer mesmo na pandemia

Rede Construir está há 11 anos no mercado capixaba e inovou neste ano em parcerias com fornecedores Crédito: Rede Construir/Divulgação

Ficar em casa foi a principal recomendação feita pelos órgãos de saúde em 2020. De fato, por muitos meses as famílias ocupavam apenas o espaço doméstico. Nesse contexto, surgiu a intenção de transformar o que antes era um local somente para dormir, após um longo dia cumprindo obrigações fora, em um ambiente aconchegante para suprir todas as necessidades que surgissem. Por isso, durante a pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas resolveram apostar em pequenas reformas.

Alexander Kill, presidente da Kimacol, uma das unidades da rede de lojas de material de construção Rede Construir, afirma que sentiu o reflexo dessa mudança de comportamento com o aumento na procura por materiais de construção para pequenas reformas. Desde o início da pandemia, houve um aumento significativo da demanda. Em tempos de incertezas e menos locomoção, as famílias se uniram mais. Investir no sonho e no conforto familiar pareceu ser o mais correto, observa.

Mesmo com a demanda maior por materiais de construção, 2020 ainda foi um ano difícil de enfrentar e cheio de incertezas, visto que ninguém havia passado por uma situação parecida anteriormente. Alexander Kill explica que, para superar as dificuldades, a Rede Construir precisou inovar em diversos âmbitos.

Uma política de parceria forte com os fornecedores e um centro de distribuição para atender todos os associados. Também temos uma gestão profissionalizada com tomada rápida de decisões, e buscando soluções imediatas para os problemas que foram aparecendo, como a falta de produtos. Sem dúvida isso está ajudando a passar por esse momento da melhor forma possível.

Alexander Kill valoriza o trabalho que tem sido realizado pelos associados da empresa Crédito: Rede Construir/Divulgação

A solução de problemas está na história da Rede Construir. A organização começou há 11 anos, a partir da necessidade de pequenos e médios empresários varejistas de material de construção em lutar por mais competitividade com os grandes nomes do setor.

NOVOS TEMPOS

Apesar dos desafios, 2020 foi considerado bom para os negócios da Rede Construir e a expectativa é de melhorar ainda mais no próximo ano. A chegada de uma vacina para controlar o novo vírus é uma esperança para o futuro, com a plena retomada de atividades em vários setores da economia, na avaliação de Kill.

"Esperamos um ano de 2021 muito positivo. Crescemos em número de associados e faturamento em 2020, e em 2021 vamos continuar crescendo, planeja.