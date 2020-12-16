Nova iluminação traz desenvolvimento e mais segurança a Vila Velha

Até o primeiro semestre de 2022, a nova iluminação em LED será o padrão de iluminação de todos os bairros de Vila Velha Crédito: Prefeitura de Vila Velha/Divulgação

Uma parceria público-privada (PPP) em Vila Velha vai permitir a ampliação e a modernização da iluminação pública do município. O projeto vai realizar, até abril de 2022, a troca por lâmpadas de LED de todos os 35 mil pontos na cidade, além da ampliação do parque de iluminação prevista para os próximos 20 anos.

Depois de vencidas todas as etapas do processo licitatório que durou mais de dois anos, o prefeito Max Filho bateu o martelo no início de agosto deste ano durante a realização do leilão na B3 (Bolsa de Valores de São Paulo), uma das etapas mais importantes da licitação da Parceria Público-Privada (PPP) de Iluminação Pública de Vila Velha, que teve ampla participação com 31 empresas em 11 consórcios empresariais.

Com isso, Vila Velha se torna pioneira no Estado e uma das poucas do país a concluir todas as etapas de contratação de uma Parceria Público-Privada na área de iluminação pública. Vila Velha vai ter um padrão de iluminação e eficiência energética equiparado aos melhores do mundo. A tecnologia LED é o que existe de melhor e vai contribuir bastante, tanto para o turismo quanto para a segurança do município, avalia o secretário de Planejamento e Projetos Estratégicos, Ricardo Santos.

Com o melhor nível de luminosidade, as novas lâmpadas de LED, que até o primeiro semestre de 2022 serão o padrão de iluminação de todos os bairros do município, vão reduzir pontos escuros nas ruas e calçadas, garantindo maior segurança para quem estiver passando pelo local. Além disso, a nova iluminação também prepara o município para se tornar uma cidade inteligente, acrescenta Ricardo Santos.

Cerca de metade desses 35 mil pontos terão equipamentos de telegestão, que permitirá o monitoramento remoto da iluminação pública. Qualquer anomalia será identificada e acompanhada no centro de controle operacional, que acionará uma equipe para resolver o problema em até 24 horas, muitas vezes antes mesmo do problema ser percebido pelos moradores. Esses equipamentos, futuramente, poderão ter sensores acoplados que permitirão múltiplos fins, como medição de poluição, fluxo de trânsito, ferramentas para segurança pública, sinal de Wi-fi, entre outros, disse.

A Praça Duque de Caxias, no Centro, e as ruas em seu entorno, receberam 96 novas luminárias de LED, que serão o novo padrão de iluminação de Vila Velha Crédito: Prefeitura de Vila Velha/Divulgação

O município já apresentou um modelo do novo padrão de iluminação na Praça Duque de Caxias e ruas do seu entorno, no Centro. Foram 96 novas luminárias de LED, incluindo o Teatro Municipal Elio de Almeida Vianna, localizado na praça, que recebeu uma nova iluminação de destaque, com projetores de luzes coloridas e funcionarão, inclusive, para a realização de campanhas educativas como o Outubro Rosa, além de um atrativo turístico.

Até o final de 2021, já estarão modernizadas todas as vias de maior fluxo de carros como as avenidas, além de locais como praças, orla, e vias de acesso a escolas, unidades de saúde e demais equipamentos públicos, que são chamadas de centralidades, por serem regiões de maior fluxo de cidadãos, merecendo assim prioridade no projeto.

O Teatro Municipal Elio de Almeida Vianna recebeu nova iluminação de destaque, com projetores de luzes coloridas que funcionarão, inclusive, para campanhas educativas como o Outubro Rosa Crédito: Prefeitura de Vila Velha/Divulgação

CONTRATO DE 20 ANOS

Com a assinatura do contrato de 20 anos, o consórcio formado pela líder Splice Indústria, Comércio e Serviços e as empresas RT Energia e Serviços Ltda e Engelmig Energia Ltda inicia, a partir de abril de 2021, a ampliação e modernização por lâmpadas de LED beneficiando todo o município.

A nova concessionária será responsável pela implantação, instalação, recuperação, modernização e melhoramento, além de promover a melhoria da eficiência e ser responsável pela expansão, operação e a manutenção de toda a rede municipal de iluminação pública do município ao longo da vigência do contrato.

Um grande diferencial neste modelo é que durante o contrato, periodicamente, estão previstas pesquisas de satisfação da população com o serviço de iluminação pública, que será um dos parâmetros a serem avaliados para a definição do valor a ser pago à empresa como contraprestação pelo serviço.