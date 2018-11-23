Índice de cobertura e tratamento de esgoto na Serra supera média nacional

No Brasil, dados de 2015 do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) revelam que 83,3% da população têm acesso à água tratada, 50,3% é o índice de cobertura com rede de esgoto e, do total de esgoto gerado, apenas 42,7% é coletado e tratado adequadamente. Os dados mostram que a universalização do saneamento básico ainda é um projeto distante no País.

Neste contexto, a Serra foge à regra, aparecendo entre os municípios brasileiros que estão acima da média nacional na disponibilização de rede de esgoto, bem perto de alcançar as cidades mais bem colocadas no ranking nacional. No município, 83% da população têm acesso à rede de esgoto e 65% estão conectados a ela. Os números só crescem e o objetivo é a universalização do esgotamento sanitário até 2023, colocando o município de na frente de outras cidades brasileiras.

A Serra vem obtendo crescimento contínuo de investimentos, que foram ampliados com o início da parceria público-privada (PPP) entre a Cesan e a Ambiental Serra, iniciada em 2015.

Prestes a completar três anos de atuação no município, foram construídas cerca de 150 mil metros de rede de esgoto, atendendo vários bairros como Serramar, Colina de Laranjeiras, Planalto Serrano, Taquara I e II, José de Anchieta, Campinho da Serra I e II, Vista da Serra II, Parque Residencial Laranjeiras, Novo Porto Canoa, Divinópolis, Mestre Álvaro, Barro Branco e Parque das Gaivotas com coleta e tratamento de esgoto. Neste período, a PPP Cesan/Ambiental Serra modernizou e construiu 20 unidades de estações elevatórias de esgoto e 44 mil novos imóveis puderam fazer a ligação à rede de esgoto. Uma população de aproximadamente 126 mil habitantes foi beneficiada com melhor qualidade de vida, valorização imobiliária e proteção ao meio ambiente.

Com a ampliação e a modernização do sistema de esgotamento sanitário, a Ambiental Serra coleta e trata mais de 1 bilhão de litros de esgoto/mês, o equivalente a 400 piscinas olímpicas coletadas e tratadas/mês ou 4.800 piscinas olímpicas coletadas e tratadas/ano.

Reginalva Mureb, presidente da Ambiental Serra, destaca que a iniciativa faz parte de um conjunto de melhorias e obras que compõem investimentos já realizados de mais R$ 160 milhões nos serviços de esgoto do município de Serra e um projeto de investimento de mais R$ 468 milhões para os próximos anos. Segundo ela, as obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário marcam o início de um grande avanço para a cidade.

Parceria Público-Privada Cesan/Ambiental Serra em números

150 quilômetros de rede construída entre 2015 e 2018

20 bairros receberam obras de implantação de rede

20 elevatórias de esgoto construídas

44 mil novas conexões de imóveis à rede de esgoto

1 bilhão de litros de esgoto coletado e tratado por mês

400 piscinas olímpicas é o equivalente em volume de tratamento de esgoto por mês.