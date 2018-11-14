Mulheres investem nos próprios negócios em Presidente Kennedy

Neuza Vieira, 71 anos, proprietária de uma panificadora há 24 anos e pretende expandir o seu negócio. Mábila Jordão, 24 anos, vendedora autônoma há dois anos e vai montar um ponto fixo para vender acessórios femininos. Duas mulheres com duas idades e histórias de vida bem diferentes que representam as 42 empreendedoras de Presidente Kennedy, no Litoral Sul.

Além do empreendedorismo, Dona Neuza e Mábila também tem em comum que para conseguir expandir os negócios pretendem recorrer ao Fundo de Desenvolvimento Econômico do Sul do Espírito Santo (Fundesul). Um programa do Governo do Estado do Espírito Santo que tem o Bandes como gestor e operador financeiro e que começou a funcionar no município.

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Desde criança, Dona Neuza tinha o sonho de ser dona do próprio negócio, mas só quando ficou viúva conseguiu realizar. O negócio deu tão certo, que hoje ela emprega 10 pessoas e pretende contratar ainda mais. A panificadora é uma das mais antigas da cidade.

Queria ter um comércio desde que era criança. Três anos após ficar viúva consegui montar a padaria e eu to aqui. É muita lutra, fui nascida e criada na roça, mas depois desse negócio estou conseguindo viver mais tranquila. Mas eu preciso ampliar para atender melhor o cliente. Vou recorrer ao Fundesul para ter um dinheiro para conseguir fazer essa obra. Hoje estou precisando crescer, aumentar o espaço para melhorar, para atender melhor não só clientes, mas para as meninas trabalharem também, contou.

Já a inspiração para Mabila começar a vender joias e acessórios veio da mãe, que atua no mesmo ramo. A jovem empreendedora é formada em Ciências Contábeis e quando estudava pegou algumas peças da mãe, como conseguiu vender tudo não desanimou e agora vai expandir o negócio. Ao todo são quatro anos vendendo seus produtos de porta em porta e agora vai vender em uma loja.

"A minha mãe sempre trabalhou com isso. Eu fiz o ensino superior, mas fiquei sem saber exatamente o que queria. No ultimo ano comecei a vender mercadoria da minha mãe, vendi tudo e peguei o gosto e falei que iria vender para mim. Sou muito feliz com o que faço e por isso pretendo montar um ponto fixo, procurei o Fundesul, consegui uma linha de

crédito e a partir de novembro já tem um ponto fixo", contou.

Sala do empreendedor

A sala do empreendedor, onde as empresas poderão ser abertas em um tempo recorde de 36 horas também começa a funcionar em novembro deste ano. Somente em 2016 foram abertas 37 empresas, em 2017 foram 50 e neste ano até agora foram 49 empresas foram abertas e previsão é de que nos próximos anos ainda mais empresas sejam abertas.

Fundesul

O Fundesul de Presidente Kennedy oferece cinco linhas de créditos com carências; taxa de juros diferenciados. A prefeitura investiu ao todo R$ 50 milhões. As linhas de crédito variam entre R$ 50 mil e R$ 20 milhões. O financiamento poderá ser pago em até 10 anos.

Serviço:

Agência do Fundesul - Presidente Kennedy





Endereço: Rua Antônio Jaques Soares, 54, Centro.

Horários: Aberto de 8h às 17h.