Mostra de decoração e arquitetura ensina como ter um lar sofisticado sem gastar quantias exorbitantes

A mostra Morar Mais por Menos Vitória está de portas abertas em uma casa de dois andares na Avenida Dante Michelini, em Jardim Camburi. Com 35 ambientes e participação de 50 profissionais, o evento preserva os mesmos conceitos de edições anteriores: apresentar uma decoração com foco na sustentabilidade, na customização, na inclusão social, na brasilidade e em tecnologias. "A Morar Mais vem reforçar a 'pegada' jovem, despojada, descolada e irreverente, representando a mulher de calça jeans, camisa branca e brincos de brilhante", explica a organizadora Sonia Iamonde.

Em sua sexta edição capixaba, a Morar Mais segue surfando a onda vanguardista do design de convivência, e contará pela primeira vez com um Coworking Funcional, espaço voltado para pequenas reuniões e ações de trabalho, disponível aos visitantes. Outra novidade é a Área de Eventos, local de acesso gratuito que irá celebrar a pluralidade cultural capixaba ao receber uma programação diversificada, incluindo palestras e atividades culturais, e abrigar um food park com food trucks diversos e outras ideias da nova gastronomia. Conheça alguns espaços da mostra.

Espaço Família e banheiro acessível

O Espaço Família é inspirado no método montessoriano, que oferece um lugar com móveis e objetos na altura dos olhos dos pequenos para que possam desenvolver autonomia Crédito: Divulgação

O espaço da família, criação do designer Jairo Junior, foi focado na criatividade da criança. Ele se inspirou no método montessoriano, que oferece um lugar com móveis e objetos na altura dos olhos dos pequenos para que possam desenvolver a sua autonomia e liberdade com segurança. Os móveis são baixos para que eles consigam pegar as coisas, explica. A parede colorida - com desenho feito por ele - promete chamar a atenção pela estante em formato de árvore, produzida com madeira sustentável. Optei pelas cores pastéis, pois transmitem calma. No teto do banheiro acessível, Junior optou pelo uso de pallets com vegetação artificial, já que não há incidência de luz natural e as plantas naturais logo morreriam, explica o profissional.

Ambiente Coworking

O espaço de coworking tem 60 m2 e está disponível para visitantes Crédito: Divulgação

As arquitetas Julia Imperial e Luisa Marim criaram o espaço de coworking, com 60 metros quadrados. "O conceito do projeto gira em torno da Ilha de Vitória", conta Julia. Ilustrações de pontos turísticos, realizando a volta na ilha, imagens das praias capixabas e o jardim central, criam uma atmosfera mais humanizada, transformando a rigidez de um espaço corporativo em um ambiente mais alegre, descontraído e, ao mesmo tempo, aconchegante. "Criamos diversos postos de trabalhos, opções menos convencionais, como bancos, poltronas e um balanço, além das mesas tradicionais, individuais e coletivas", explica Luisa. Os desenhos nas paredes foram realizados no local com marcador de tinta à base de água. A estrutura de cobogó já existia no ambiente e foi reaproveitada. O mobiliário produzido com madeira de demolição, de forma natural e bruta, promete atrair os olhares dos visitantes.

Luz, Câmera, Décor

No "Luz, câmera, décor', a inovação fica por conta da iluminação feita com tubulares, lâmpadas de Led e o espelho infinito Crédito: Divulgação

As arquitetas Vitória Vilela, Carla Moreira e Ana Clara Moreira são as responsáveis pelo espaço chamado Luz, Câmera, Décor. "O espaço, inspirado em Dudu Altoé  colunista da Revista.AG -, foi projetado para estar sempre em movimento, cercado de amigos, felicidade, festas e músicas. Por isso, propomos um ambiente noturno e descolado", explicam as profissionais. A inovação fica por conta da iluminação feita com tubulares, lâmpadas de Led e o espelho infinito. No piso, elas optaram pelo cimento queimado; o mobiliário - bancos e sofá - foi customizado. Já a cuba foi esculpida à mão. Destaque para o mural de fotografias, criado com materiais de baixo custo, produzido pelas próprias arquitetas.

Quarto do casal com bebê

O espaço foi preparado para aconchegar uma pequena família Crédito: Divulgação

A arquiteta Carla Bianchi Monghol é a responsável pelo quarto do casal com bebê. O espaço foi pensado para abraçar uma família, um quarto de casal com um bebê, como um local de descanso, feito especialmente para dormir, onde a composição do projeto foi trabalhada para ser lúdica para uma criança e, ao mesmo tempo, sóbria para os adultos, explica. Ela trabalhou com mobiliário solto, no conceito de faça você mesmo. O ambiente de 20 metros quadrados possui plantas naturais plantadas em peças de cerâmica artesanal, bem como obras de arte de minha coleção pessoal de uma viagem de mochilão pela Europa, e também obras de arte feitas exclusivamente para o espaço, pensando no bebê, com o tema 'mar', do artista plástico capixaba Rodrigo Dutra. O maior destaque do ambiente vai para a cadeira em Buriti, feita com talos da folha dessa palmeira. O móvel é único, de formas a compor uma obra de arte. A peça é artesanal e traz uma técnica construtiva feita de buriti, árvore típica centro-oeste brasileiro.

SERVIÇO

Morar Mais Vitória 2018

Data: 18 de agosto a 30 de setembro de 2018

Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 15 às 21 horas;

sábados, domingos e feriados, das 13 às 21 horas.

Local: Avenida Dante Michelini, 4585 - Jardim Camburi, Vitória/ES

Ingressos

Bilheteria

Inteira R$ 50,00

Meia entrada R$ 25,00