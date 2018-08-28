Mostra de decoração e arquitetura ensina como ter um lar sofisticado sem gastar quantias exorbitantes

A mostra Morar Mais por Menos Vitória está de portas abertas em uma casa de dois andares na Avenida Dante Michelini, em Jardim Camburi. Com 35 ambientes e participação de 50 profissionais, o evento preserva os mesmos conceitos de edições anteriores: apresentar uma decoração com foco na sustentabilidade, na customização, na inclusão social, na brasilidade e em tecnologias. "A Morar Mais vem reforçar a 'pegada' jovem, despojada, descolada e irreverente, representando a mulher de calça jeans, camisa branca e brincos de brilhante", explica a organizadora Sonia Iamonde.
Em sua sexta edição capixaba, a Morar Mais segue surfando a onda vanguardista do design de convivência, e contará pela primeira vez com um Coworking Funcional, espaço voltado para pequenas reuniões e ações de trabalho, disponível aos visitantes. Outra novidade é a Área de Eventos, local de acesso gratuito que irá celebrar a pluralidade cultural capixaba ao receber uma programação diversificada, incluindo palestras e atividades culturais, e abrigar um food park com food trucks diversos e outras ideias da nova gastronomia. Conheça alguns espaços da mostra.
Espaço Família e banheiro acessível
O espaço da família, criação do designer Jairo Junior, foi focado na criatividade da criança. Ele se inspirou no método montessoriano, que oferece um lugar com móveis e objetos na altura dos olhos dos pequenos para que possam desenvolver a sua autonomia e liberdade com segurança. Os móveis são baixos para que eles consigam pegar as coisas, explica. A parede colorida - com desenho feito por ele - promete chamar a atenção pela estante em formato de árvore, produzida com madeira sustentável. Optei pelas cores pastéis, pois transmitem calma. No teto do banheiro acessível, Junior optou pelo uso de pallets com vegetação artificial, já que não há incidência de luz natural e as plantas naturais logo morreriam, explica o profissional.
Ambiente Coworking
As arquitetas Julia Imperial e Luisa Marim criaram o espaço de coworking, com 60 metros quadrados. "O conceito do projeto gira em torno da Ilha de Vitória", conta Julia. Ilustrações de pontos turísticos, realizando a volta na ilha, imagens das praias capixabas e o jardim central, criam uma atmosfera mais humanizada, transformando a rigidez de um espaço corporativo em um ambiente mais alegre, descontraído e, ao mesmo tempo, aconchegante. "Criamos diversos postos de trabalhos, opções menos convencionais, como bancos, poltronas e um balanço, além das mesas tradicionais, individuais e coletivas", explica Luisa. Os desenhos nas paredes foram realizados no local com marcador de tinta à base de água. A estrutura de cobogó já existia no ambiente e foi reaproveitada. O mobiliário produzido com madeira de demolição, de forma natural e bruta, promete atrair os olhares dos visitantes.
Luz, Câmera, Décor
As arquitetas Vitória Vilela, Carla Moreira e Ana Clara Moreira são as responsáveis pelo espaço chamado Luz, Câmera, Décor. "O espaço, inspirado em Dudu Altoé colunista da Revista.AG -, foi projetado para estar sempre em movimento, cercado de amigos, felicidade, festas e músicas. Por isso, propomos um ambiente noturno e descolado", explicam as profissionais. A inovação fica por conta da iluminação feita com tubulares, lâmpadas de Led e o espelho infinito. No piso, elas optaram pelo cimento queimado; o mobiliário - bancos e sofá - foi customizado. Já a cuba foi esculpida à mão. Destaque para o mural de fotografias, criado com materiais de baixo custo, produzido pelas próprias arquitetas.
Quarto do casal com bebê
A arquiteta Carla Bianchi Monghol é a responsável pelo quarto do casal com bebê. O espaço foi pensado para abraçar uma família, um quarto de casal com um bebê, como um local de descanso, feito especialmente para dormir, onde a composição do projeto foi trabalhada para ser lúdica para uma criança e, ao mesmo tempo, sóbria para os adultos, explica. Ela trabalhou com mobiliário solto, no conceito de faça você mesmo. O ambiente de 20 metros quadrados possui plantas naturais plantadas em peças de cerâmica artesanal, bem como obras de arte de minha coleção pessoal de uma viagem de mochilão pela Europa, e também obras de arte feitas exclusivamente para o espaço, pensando no bebê, com o tema 'mar', do artista plástico capixaba Rodrigo Dutra. O maior destaque do ambiente vai para a cadeira em Buriti, feita com talos da folha dessa palmeira. O móvel é único, de formas a compor uma obra de arte. A peça é artesanal e traz uma técnica construtiva feita de buriti, árvore típica centro-oeste brasileiro.
SERVIÇO
Morar Mais Vitória 2018
Data: 18 de agosto a 30 de setembro de 2018
Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 15 às 21 horas;
sábados, domingos e feriados, das 13 às 21 horas.
Local: Avenida Dante Michelini, 4585 - Jardim Camburi, Vitória/ES
Ingressos
Bilheteria
Inteira R$ 50,00
Meia entrada R$ 25,00
Quem for de bicicleta ganha 50% de desconto no ingresso