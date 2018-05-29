Modelo de negócio rentável é aposta de capixabas

Apontada por especialistas como o modelo mais vantajoso para quem deseja abrir o primeiro negócio, o ramo das franquias também tem atraído cada vez mais empreendedores que já estão no mercado, mas que buscam uma forma mais lucrativa e com retorno financeiro mais rápido e seguro para ter uma empresa bem-sucedida.

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De acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o segmento de franquias cresce num ritmo superior ao do varejo em geral e dos serviços, e tem impulsionado a recuperação desses dois setores. Para 2018, a previsão é de crescimento de10% no faturamento dos franqueados.

O uso de marca testada e reconhecida no mercado reduz os erros comuns em negócios iniciantes, uma vez que o modelo franqueado é fruto da experiência do franqueador, o chamado "modelo já testado e consolidado".

Esse foi um dos principais atrativos para o sócio-proprietário Diogo Pena de Jesus, que está em fase final de implantação de uma franquia da Dadalto, no Shopping Carone Mall, na Serra. No ramo varejista há cinco anos, ele elenca as vantagens de apostar na mudança de bandeira e se associar à marca.

Tínhamos o ponto no shopping há dois anos e meio, já trabalhando no ramo de utilidades domésticas, mas nada se compara a estrutura de negócio que nos foi oferecida pela franquia. Além de ser uma marca com 80 anos de história, fomos apresentados a um modelo de profissionalismo cujo diferencial está no know-how de todos os departamentos da Dadalto, aponta Diogo.

O sistema de franquia oferece aos seus franqueados algumas vantagens primordiais para atingir sucesso no empreendimento. Criar um negócio com uma marca consolidada acaba oferecendo ao empreendedor maior segurança para o investimento. Temos uma expectativa de retorno financeiro após seis meses, algo que seria muito difícil em outro modelo de empreendimento, comenta Diogo, cuja loja será inaugurada em julho.

Welton Beltrame e Meire Nunes Crédito: Divulgação

Até mesmo empreendedores com anos de mercado encontram inúmeras vantagens no modelo. Os franqueados Welton Beltrame e Meire Nunes, que abriram há pouco mais de dois meses uma unidade da Dadalto em Laranjeiras, na Serra, já colhem com satisfação os resultados positivos do acordo.

Mesmo com 20 anos no mercado varejista, Welton afirma que associar-se a uma marca já estabelecidas oferece ao empreendedor o acesso a manuais, treinamentos sobre o negócio e consultorias. "Tive suporte para áreas fundamentais que eu não dominava na administração do negócio, como orientações de marketing, contabilidade, tecnologia de informação e fluxo de compras. Esse conhecimento tem feito toda a diferença", afirma Welton.

Segundo o franqueado, diferente de uma loja iniciada do zero e que tem que garimpar clientes ao longo do tempo, uma franquia se aproveita da marca matriz e, além de ter um padrão de operação estabelecido, ganha uma clientela ativa.

Não teve um dia que eu abri a loja e já não tinha cliente esperando na porta. E é assim desde o primeiro dia, já que a marca possui clientes fidelizados aqui no Estado e que já conhecem a força da marca", explica.

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Uma barreira comum que as pessoas enfrentam para abrir um empreendimento é ter o dinheiro inicial. E em tempos de dificuldades para obter financiamentos, estar junto de uma marca forte colabora também para a obtenção de crédito no mercado.

Conseguir um empréstimo para investir em uma franquia é bem mais fácil do que para quem está começando um negócio próprio. Nunca tive problema com obtenção de crédito desde que me associei a marca da Dadalto. Isso facilita muito para a manutenção do empreendimento, completa Welton.

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A Dadalto pretende abrir 25 franquias em três anos dentro do Espírito Santo e, depois, expandir para Estados vizinhos. A empresa oferece três modelos de loja: P, M e G, que medem de 150 m² a 400m², dependendo da praça e da capacidade de investimento do franqueado.

O investimento começa em R$ 350 mil e pode chegar a R$ 750 mil, variando de acordo com o tamanho da loja. O novo modelo de lojas da Dadalto é customizável e tem um mix focado em casa e em venda de celulares.

SAIBA MAIS

O que é: Franquia é como uma licença para usar a marca e tecnologia de negócios na venda de determinados produtos ou serviços de uma empresa, cedidos mediante determinadas condições firmadas em contrato de franquia. Quem cede os direitos é chamado franqueador e quem recebe franqueado.

Vantagens: Os franqueados recebem suporte completo e contínuo dos franqueadores, além de capacitação em áreas como marketing especializado e contabilidade. O empreendedor ainda se apoia em um negócio testado e aprovado no mercado, com taxas de risco mais baixas

Crescimento: O franchising brasileiro possui mais de 3 mil marcas em segmentos diversos, que vão desde serviços educacionais, varejo, comunicação até tecnologia.

Faturamento: Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o faturamento das franquias cresceu 8% em 2017, superando, pela primeira vez, a faixa dos R$ 160 bilhões. Para efeito de comparação, em 2016 faturou R$ 151 bilhões.

SERVIÇO

Como abrir uma franquia da Dadalto