Megalink investe em infraestrutura para ampliar serviços de acesso à internet no Espírito santo

Gilmar Delatorre (gravata cinza) Diretor Comercial Crédito: FOTO DIVULGAÇÃO

Luiz Zardini

Segundo a última pesquisa realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic), subiu de 67% para 70% o número de pessoas que usam a internet no Brasil, em 2019. Isso significa que 126 milhões de brasileiros vivem conectados.

A pesquisa é feita anualmente e apresenta dados sobre conexão à internet nas residências do país. O levantamento confirmou o que já possível perceber nos estudos anteriores: nas regiões urbanas, a conexão é maior que a média: 74%. São 46,5 milhões de casas com acesso à internet. Entre os usuários que participaram da pesquisa, 48% já usaram algum tipo de serviço on-line. A variedade é grande. Entre os mais comuns, estão os aplicativos para smartphone, serviços de streaming de filmes e de música e até mesmo pedidos de comida.

Megalink é acesso de qualidade à internet

O acesso à internet vem crescendo no Espírito Santo. O estado acompanha uma tendência nacional. E mesmo em meio à pandemia do Coronavírus, A Megalink registrou um crescimento significativo do número de clientes. A empresa teve um aumento de 30% nas vendas de serviços de provimento de internet residencial e empresarial, que é o nosso foco de atuação, tudo isso, durante a pandemia. Isso aconteceu porque muita gente teve que trabalhar em casa para evitar a contaminação, disse o diretor comercial da empresa, Gilmar Delatorre.

A empresa tem uma linha completa de soluções para a infraestrutura de tecnologia da informação, garantindo todo o suporte necessário para o bom desempenho dos processos empresariais. São serviços que geram lucratividade e rentabilidade, permitindo que empresas reorganizem, renovem ou melhorem o ambiente de infraestrutura de TI. E não é só isso. A Megalink também oferece um serviço cada vez mais buscado por empresas: a interconexão, que facilita a integração dados de unidades de um mesmo negócio. Esta é uma solução ideal para redução custos com comunicação entre pontos localizados à longa distância e que garante maior segurança à conexão com criptografia e tráfego de dados, explicou.

No conforto de casa com a Megalink

A Megalink tem o pacote de dados ideal para quem gosta de navegar pela internet com alta velocidade e desfrutar tudo o que há de melhor que só a rede mundial de computadores pode oferecer: baixar músicas, assistir shows, jogar e estudar, no conforto de casa, com provedor de internet via rádio, cabo e fibra ótica. Estamos há oito anos no mercado capixaba. Temos mais de 20 mil clientes em todo o Estado satisfeitos com os nossos serviços. Nossas unidades em Linhares e Vila Velha estão empenhadas em levar o melhor da tecnologia até nossos parceiros. A Megalink possui as licenças do Serviço de Comunicação Multimídia concedidas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para atuar em todo o país, afirmou Delatorre.

Tem novidade chegando...

Segundo o diretor comercial da empresa, o processo de inovação não para. Estamos sempre atentos às demandas do mercado. Pensando nisso, já iniciamos o desenvolvimento de uma ferramenta que está em fase de conclusão e que será disponibilizada em breve aos nossos clientes. O serviço vai reunir o que há de melhor do entretenimento, daquele jeitinho que só a internet pode oferecer, prometeu.